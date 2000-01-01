RAMAZANDA EKSTRA 2.500 MİL AYRICALIĞI VE DAHA FAZLASI…

Bu ramazan Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla ekstra 2.500 mil kazanma ayrıcalığı sizi bekliyor. 16 Mayıs’a kadar yapacağınız her 250 TL ve üzeri market, elektronik, giyim ve kozmetik alışverişinizden 250 mil, toplam ekstra 2500 mil kazanabilirsiniz. Üstelik kampanya internetten yapacağınız alışverişlerde de geçerli.