RAMAZANDA EKSTRA 2.500 MİL AYRICALIĞI VE DAHA FAZLASI…

Bu ramazan Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla ekstra 2.500 mil kazanma ayrıcalığı sizi bekliyor. 16 Mayıs’a kadar yapacağınız her 250 TL ve üzeri market, elektronik, giyim ve kozmetik alışverişinizden 250 mil, toplam ekstra 2500 mil kazanabilirsiniz. Üstelik kampanya internetten yapacağınız alışverişlerde de geçerli.
Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla ramazanda yapacağınız alışverişlerden kazandığınız milleri sadece uçak bileti alırken değil, seçili akaryakıt istasyonlarında akaryakıt ve otogaz harcamalarında, elektronik ve giyimde seçili mağazalarda kullanabilirsiniz.
16 Mayıs’a kadar ilk alışverişinizden önce BonusFlaş’tan kampanyaya katılabilir ya da BEREKET yazıp 3340’a SMS gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi milesandsmilesgaranti.com ve BonusFlaş'ta.
Miles&Smiles kredi kartları, 2000 yılından beri Garanti BBVA’dan.