KÜÇÜK EVLERE BÜYÜK KOLAYLIK GETİRECEK 8 PRATİK ÇÖZÜM

Genç odaları için daha fazla alan…

Gençler odalarına herkesten daha fazla düşkündür. Çünkü gençler en çok odalarında vakit geçirmeyi sever. Orada uyur, ders çalışır, bilgisayarda vakit geçirir veya müzik dinler… Sahip olduğu oda, genç bir insanın kalesidir adeta. İşte bu yüzden tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, daha fazla alana ihtiyaç duyarlar.

Bu ünitede 2 adet yatak ve bir adet 2 metre uzunluğunda çalışma masası bir arada yer alıyor. Uyku zamanları dışında, kullanmadığınız anlarda yataklarınızı kaldırıp masa olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca, yatak modüllerini tek tek açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde üst yatağı bir ek yatak olarak kullanarak yaşam alanınızdan hiç pay ayırmadan rahatça misafir ağırlayabilirsiniz.

En çok kullanılan yerler: Genç-Çocuk Odaları, Öğrenci Yurtları

İç Yatak Ölçüsü: Genişlik:90 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm