KÜÇÜK EVLERE BÜYÜK KOLAYLIK GETİRECEK 8 PRATİK ÇÖZÜM

Sıcak, pratik, verimli ve az maliyetli küçük metrekareli dairelerde yaşam, doğru dekorasyon tercihleri ve kullanıcı dostu, pratik çözümler sunan ürünler sayesinde çok keyifli bir hale gelebiliyor. Evin dekorasyonunda yapacağınız küçük bir dokunuşla kendinize işlevsel alanlar yaratabilir, pratik ürünler yardımıyla kazandığınız bu yeni alanları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşte birkaç öneri…
Gençler odalarına herkesten daha fazla düşkündür. Çünkü gençler en çok odalarında vakit geçirmeyi sever. Orada uyur, ders çalışır, bilgisayarda vakit geçirir veya müzik dinler… Sahip olduğu oda, genç bir insanın kalesidir adeta. İşte bu yüzden tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, daha fazla alana ihtiyaç duyarlar.
Bu ünitede 2 adet yatak ve bir adet 2 metre uzunluğunda çalışma masası bir arada yer alıyor. Uyku zamanları dışında, kullanmadığınız anlarda yataklarınızı kaldırıp masa olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca, yatak modüllerini tek tek açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde üst yatağı bir ek yatak olarak kullanarak yaşam alanınızdan hiç pay ayırmadan rahatça misafir ağırlayabilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Genç-Çocuk Odaları, Öğrenci Yurtları
İç Yatak Ölçüsü: Genişlik:90 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm
Küçük metrekareli evlerde en sık görülen sorunların başında yataklar yerleştikten sonra odadaki yaşam alanlarının daralması gelmektedir. Yatakla dışında sürekli ihtiyaç duyduğunuz birkaç eşyayı daha odaya koyduğunuzda adım atacak bir alan bulmakta zorlanırsınız. Yeni nesil fonksiyonel mobilyalar bakın bu sorunu nasıl çözüyor!
Bu açılır-kapanır kompakt yatak setinde, üstte sabit tek kişilik yatak , altta tek kişilik yatay açılır yatak ve fonksiyonel 2m genişliğinde çalışma masası yer alır. İhtiyaca göre masa veya alt yatak açılarak aktif hale gelir. Özel mekanizması sayesinde, masa üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer eşyalar sabit şekilde masa ile birlikte hareket eder. Uyku zamanlarında yatağı kolayca açabilirsiniz. Uyku zamanları dışındaysa yine kolayca yatağı kaldırır ve masayı kullanabilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Genç-Çocuk Odaları, Öğrenci Yurtları
Üst ve Alt Ranza İç Yatak Ölçüsü: Genişlik:85 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm.
Özellikle dar evlerde ve stüdyo dairelerde yaşayanlar, bir mobilyanın birden fazla fonksiyonu olmasının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirler. Çünkü dar bir alanda hem yatak odası, hem çalışma odası hem gardırop hem de kitaplık gibi depolama alanlarını birlikte barındırmak neredeyse imkansızdır.
Bu ünite, tek kişilik yatay açılır hareketli yatak, sürgülü gardıroplar ve 2 metre genişliğinde çalışma masası fonksiyonları ile kompakt bir çalışma istasyonu özelliği taşır. Özel mekanizması sayesinde masa üstünde bulunan eşyalar açılıp kapanma sırasında sabit kalır. Geniş çalışma masanızı dilediğinizde yatağa çevirebilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Genç-Çocuk Odaları, Öğrenci Yurtları
İç Yatak Ölçüsü: Genişlik: 90 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm
Ürün ölçüleri: 200 cm genişlik, 208 cm yükseklik, kapalı hali 45 cm genişlik ve açık hali ise 121 cm genişlik şeklidedir.
Her evin ek bir yatağa ihtiyacı vardır. Ancak, özellikle stüdyo dairede yaşıyorsanız o ek yatak için asla uygun bir yer bulamazsınız. Bu yüzden tek bir yatılı misafir bile bütün evin alt üst olmasına neden olabilir! Bu ünite, özellikle Stüdyo daire dekorasyonu için gerçekten de ideal bir modül! Gizlenmiş çift kişilik dikey açılır yatak, TV ünitesi, vitrin/ kitaplık ve ekstra dolap gibi pek çok özelliği bir arada sunan bu duvar ünitesi sayesinde, o çok ihtiyaç duyduğunuz alan tasarrufunu yapabilirsiniz.
Bu modern ünitenin yatağı, sürgü-ray üzerinde sağa ve sola hareket eden vitrin kapağı arkasında gizlidir ve yatak kapalı konumda iken sadece dekoratif bir TV ünitesi görünümündedir.
En çok kullanılan yerler: Stüdyo Daire, Salon, Misafir Yatağı
İç Yatak Ölçüsü: Genişlik: 140 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm
1+1, Stüdyo daire gibi küçük metrekareli evlerde yaşayanlar, ihtiyaç duydukları pek çok eşyayı, odayı daraltır korkusuyla almaktan vazgeçerler. Oysa ki, açıkça görüldüğü gibi bir odada en çok yer işgal eden eşya yataklardır. Uyku saatleri dışında kullanılmadıkları için de günün büyük bir bölümünde odada kapladıkları alan yüzünden zaten sınırlı olan alanı daha da daraltırlar.
Bu çift çift kişilik dik açılır duvar yatağı ünitesi işte bu yatak sorununu kökten çözmek amacıyla tasarlanmış. Bu kullanışlı ünite ile kitaplık, gardırop, koltuk modülü gibi yardımcı modüler ürünler ile odanızda veya salonunuzda farklı setler oluşturabilirsiniz. Standart bir yatağın sağladığı tüm özellikleri sağlayan çift kişilik katlanır duvar yatağı sayesinde uyku zamanlarında konforlu şekilde uyuyabilir, uyku zamanları dışında ise yatağınızı bir koltuğa dönüştürerek yer kaplamasına engel olabilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Stüdyo Daire, Salon, Misafir Yatağı
İç Yatak Ölçüsü: Genişlik: 140 cm Uzunluk: 190 cm Yükseklik: 18 cm
Küçük metrekareli dairelerde yaşam, tek bir üründe birden fazla ihtiyacınızı karşılayan mobilyalar sayesinde çok keyifli bir hale geliyor. Bu mobilyalar, küçük dairelerde dezavantaj gibi gösterilen tüm kusurları tek başına ortadan kaldırmaya yetiyor. Size yeni alanlar kazandırarak evinizi, geniş metrekareli evlerin sahip olduğu imkanlara kavuşturuyor.
Bu ünite, yukarıda bahsettiğimiz fonksiyonel mobilyalara güzel bir örnek… Gizlenmiş çift kişilik dikey açılır yatak, vitrin/kitaplık, çift kapılı gardırop, yüklük ve ekstra dolapları ile dar mekanlarda tek bir duvarın önüne yaratıcı çözümler getiriyor. Yatağı, sürgü-ray üzerinde sağa ve sola hareket eden vitrin kapakları arkasında gizli olan bu ünite, yatak kapalı konumda iken sadece vitrin ve kitaplık olarak görünüyor.
En çok kullanılan yerler: Stüdyo Daire, Salon, Misafir Yatağı
İç Yatak Ölçüsü: Genişlik: 140 cm Uzunluk 200 cm Yükseklik: 18 cm
Ürün ölçüleri: 298 cm genişlik, 210 cm yükseklik, kapalı genişlik 60 cm açık genişlik 210 cm
Dar mekanlarda ihmal edilen konulardan biri de dekorasyondur. Girdiği eve renk katan, evin havasını değiştiren dekoratif ürünler, yer kaplayacak kaygısıyla fazla tercih edilmezler. Evinizin duvarını süsleyen güzel bir tablo, ihtiyacınız olduğunda küçük bir masaya dönüşebilir mi? Siz istedikten sonra neden olmasın… Tablo masanızı, kompakt yapısı sayesinde evinizin ihtiyaç duyduğunuz her köşesinde kullanabilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Mutfak, Salon, Balkon
Ürün ölçüleri: Açık derinlik 90 cm, yükseklik 70 cm.
Küçük evlerin ve dar mekanların kronik sorunlarından birisi de mutfak için ayrılan alanların dar olmasıdır. Bu yüzden pek çok küçük evde yemek için gerekli tüm mutfak eşyaları her öğün odadan odaya taşınmak zorunda kalınır. Bu da oldukça zahmetli ve vakit alan bir iştir. Üstelik mutfakta yemek yemenin verdiği sıcacık hazdan da mahrum kalırsınız.
Eğer siz de mutfakta yemek yemeyi özlediyseniz, kapalı konumdayken yer kaplamayan, açıldığında ise modern bir yemek masasına dönüşen böyle pratik bir ürüne sahip olmanız yeterli. Ayrıca dilerseniz masanıza aynı şıklıkta açılır-kapanır koltuklar ve sık kullandığınız mutfak gereçlerini koyabileceğiniz küçük bir raflı bölme de ilave edebilirsiniz.
En çok kullanılan yerler: Mutfak, Balkon, Hobi Odası
Ürün ölçüleri: En 87 cm, boy 160 cm, kapalı derinlik 22 cm, açık derinlik 138 cm
Multimo 35 yıldır akıllı, fonksiyonel, alan kazandıran mobilyalar üretmektedir. Önceleri otomotiv sektörüne yönelik gazlı amortisör üretimi yapan markamız, mobilya sektöründe kullanılabilecek amortisör esaslı mekanizmalarını 35 yıldır üretiyor ve Dünya’ya satıyor. Kuruluşundan itibaren yenilikçi, inovatif ve ARGE odaklı tasarımları ile bir çok ödülün sahibi olan Multimo, çok amaçlı mobilya kavramının Türkiye’deki öncüsü olduğu gibi Dünya’da da bu alanda üretim yapan ilk beş üreticiden bir tanesidir.
Multimo müşterilerini yalnızca kuşaktan kuşağa geçebilecek kalitede mobilyalar üreterek değil ihtiyaç duyulan her aşamada gerektiğinde amatör bir ruhla koşulsuz destek vererek memnun etmeyi felsefe edinmiştir.
Bu felsefenin karşılığı, yaklaşık 200.000 müşterisinden erişilen yüzde 97 tüketici memnuniyetidir.