TRİKO POLO İLE DİKKAT ÇEKİCİ BİR STİLE SAHİP OLUN!

Triko polo için erkek giyimin eşsiz klasiklerinden biri denilebilir. Kaliteli bir triko polo ile sadelik ve dikkat çekici detayları üzerinizde taşıyabilirsiniz. Satın alacağınız triko polonun desenleri, kalitesi ve rengi gibi detayların stilinizde belirleyici olması gerekiyor.
Öyleyse size şahane bir önerimiz var.
Hemington Triko Polo Koleksiyonu; kullanılan desenler, iplik çeşitleri, kalitesi, renk ve modellerle seçim yapmakta zorlanacağınız bir yelpaze sunuyor. Stil sahibi olurken trikoların doğal yapısı ve örgü tekniği ile gün boyu vücudunuz nefes alabiliyor. Hemington Triko Polo Koleksiyonu çeşitliliğiyle triko polo giyme zevkini ve farkını beşe katlıyor.
Hemington; şıklığın, kalitenin, özgün stilin adresi olmasının yanı sıra ürünlerinin kumaş içeriği ve doğallığı ile tercih edebileceğiniz en sağlıklı markaların başında geliyor. Bahar aylarında ve yazın sıcaklarda rahatça tercih edebileceğiniz Hemington Triko Polo Koleksiyonu ile dört dörtlük ve dikkat çekici bir stile sahip olabilirsiniz.
Hemington Triko Polo koleksiyonu tamamen doğal malzemelerle üretiliyor, böylece trikoların ince yapıları sayesinde hareket etmeniz kolaylaşıyor. Giysiler vücudunuzu ikinci bir ten gibi sarıyor ve triko örgüsü sayesinde yaz sıcaklarında konforu yaşatıyor. Bu triko koleksiyon, diğer tüm Hemington ürünlerinde olduğu gibi Türkiye’deki Hemington tesislerinde teknoloji ile el emeği harmanlanarak üretiliyor. Son derece hassas teknolojik cihazlarla el becerisinin buluştuğu tesislerde üretilen Hemington trikolar, girdiğiniz her ortamda şıklığınızı ve farkınızı ortaya koyuyor.
Ofis çalışanları içinse Hemington Triko Pololar hem gündüze hem de geceye uyumlu şıklıklarıyla günün her anı nerede olursanız olun stilinizi korumanızı sağlıyor. Triko Polo serisi trikonun konforlu yapısını yaz aylarında da yaşatmayı sürdürürken özgün desenlerle işlenmiş ve rafine aksesuarlarla donatılmış tarzlarıyla dikkat çekiyor.
Hemington Triko Polo koleksiyonu üç ayrı malzemeden, tüm detaylar düşünülerek titizlikle üretildi. Koleksiyonun parçalarından biri Giza Pamuk Triko Polo… Dünya'nın en değerli pamuğu, Mısır'ın ‘beyaz altını’ Giza pamuğundan üretilen bu ürün, konforlu yapısını yaz aylarında da yaşatıyor. İtalya'da çok özel bir teknikle işlenen bu pamuk, ‘anti-pilling’ özelliğine sahip. Uzun süre tüylenmiyor ve ilk günkü canlı görüntüsünü koruyor. İncecik ve tamamen doğal yapısı sayesinde üzerinizdeyken deriniz nefes alıyor ve bulunduğunuz her ortamda farkınızın altını çiziyor.
Triko Polo koleksiyonun diğer malzemesi ise ipek. Hemington İpek Triko Polo ürünleri İtalyan ipeğinden üretiliyor. İpeğin kendine has dokusu ve pürüzsüz yüzeyi ile duyulara dokunan bir yumuşaklık ve çarpıcı bir görünüm sunuyor. Hemington ipek triko gardırobunuzda bulunacak en özel parçalardan birisi olmaya aday. İtalyan keten iplikten örülen Keten Triko Polo ürünleri ise özündeki doğal liflerle vücudunuzda serinlik hissi uyandırıyor.
Sakin tonları, desenindeki renk geçişleri ve sedef düğmeleri ile her an için şık bir görünüm sağlayan bu triko pololar yaz ayları için ideal kullanım sunuyor. Hemington Triko Polo Koleksiyonunu incelemeden yaza girmemenizi tavsiye ederiz.