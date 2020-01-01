EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN VERİMLİ OLMANIN İPUÇLARI

Birçok uluslararası şirketin yaygın olarak kullandığı evden çalışma yöntemi, korona virüsün dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyanın gündemine geldi. Evden çalışma yöntemini hiç kullanmayan veya çok nadiren kullanan yerli şirketler de bu yöntemi uygulamaya başladı. Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji ofiste olmadan da çalışmayı birçok sektör açısından mümkün kılıyor. Ancak bu yöntemin olmazsa olmaz bazı kuralları var. Çünkü her şeyden önce ofisteki performansı ev ortamına da taşımanız gerekiyor. Şimdi hem çalışanlar hem de işverenlerin dikkat etmesi gereken o kaidelere bir göz atalım...
"Rutinden şaşmayın" kaidesi bir klişe gibi görünse de şunu unutmamak lazım: Klişeler değerlidir çünkü önemli oldukları için klişe olmuşlardır. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için işe gidecekmiş gibi hazırlık yapabilirsiniz. İşinizle ilgili günlük rutininiz olan şeylerden ödün vermezseniz başarılı olma ihtimaliniz artar. Ayrıca çalışma arkadaşlarınızla iletişimi sağlamak için kullanacağınız video sohbetlerinde de gayet motive ve işine konsantre olmuş bir imaj çizersiniz.
Zihninizde o günü ofiste olduğunuz herhangi bir günden farklı değilmiş gibi konumlandırmanız gerekiyor. Bunu başarabilmek için en ciddi engel hemen yanı başınızda duran yatağınız olacaktır. Eğer yalnız yaşamıyorsanız ev halkı da sizin mesai saatleri içinde olduğunuzu bilmeli. Hem kendinizin hem de iş ortaklarınızın motivasyon kaybı yaşamaması için küçük ama önemli bir detay. Böylece çalışma arkadaşlarınızla daha verimli ve sağlıklı bir iletişim sürdürmeniz mümkün olur.
Tek bir kişinin hayatı, dünyadaki en zengin insanın mal varlığından daha değerlidir." Bu gerçeği her zaman olduğundan daha çok içselleştirmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Tartışmasız en önemli şey tabii ki sağlık. Ancak bu günler bize gösteriyor ki sağlıktan sonra teknoloji de çok önemli bir noktada duruyor. Farkındalık yaratmak, evlerimize çekildiğimiz şu günlerde insanlarla sağlıklı iletişim kurmak ve işlerimizi aksatmadan devam ettirebilmek, hepsi teknolojinin nimetleri. Evden çalışırken Skype, Zoom, Microsoft Teams gibi video sohbet araçlarını, Google Docs ya da OneNote gibi dokuman düzenleme uygulamalarını aktif olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca her zaman ulaşılabilir olmaya özen göstermelisiniz. Sahip olduğumuz teknoloji siz istemedikçe bunu zaten mümkün kılıyor.
İnanılmaz derecede hafif bir bilgisayar olarak tasarlanan HP Elite Dragonfly, milyonlarca insanın evden çalışmak zorunda kaldığı bugünlerde beklentilerin ötesinde bir performans sunuyor. Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönem başlatan HP Elite Dragonfly, her yerde ve her koşulda en iyi PC deneyimine ulaşmanız için tasarlandı. HP Elite Dragonfly, 1 kilogramdan hafif ve ultra ince yapısıyla dikkat çekiyor.
Günümüzde bilgisayarla işi olan tüm profesyoneller, konferans odaları, kampüsler, havaalanları ve toplu taşıma araçları gibi her yerde her an işiyle ilgilenebiliyor. Her zaman her yerde en iyi performansı sunmak amacıyla tasarlanan HP Elite Dragonfly ise insanların evde kalması gerektiği şu günlerde de sahip olduğu özelliklerle fark yaratıyor. Şimdi HP'nin sıra dışı bu ürününü daha yakından tanıyalım.
HP Elite Dragonfly, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrüyle 13 inçlik kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarlarla karşılaştırıldığında uzun bir batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor. Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların 4x4 LTE antenlerine sahip kurumsal dönüştürülebilir PC’leriyle her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. İşinizi evinize veya istediğiniz her yere taşımanız için son derece güçlü ve bir o kadar da zarif bir bilgisayar.
Magnezyum kasa kullanılarak üretilen HP Elite Dragonfly’ın bazı parçalarında, geri dönüşüme kazandırılan plastikler kullanıldı. HP, bu alandaki faaliyetlerini artırarak 2020'de piyasaya süreceği tüm yeni HP Elite ve HP Pro masaüstü bilgisayarlarında ve notebooklarında geri dönüşüme kazandırılan plastikleri kullanacak.
Ofisteki çalışma olanaklarından uzak kaldığımız günlerde kişisel bilgisayarımızın güçlü ve güvenli olması da ilk önceliklerimizden biri olarak dikkat çekiyor. HP Elite Dragonfly bu anlamda da fark yaratan özelliklere sahip. Evinizde çalışırken performans kaybı yaşamayacağınız, aksine verimliliğinize güç katacak olan HP Elite Dragonfly'ın güç ve güven anlamında ön plana çıkan özellikleri şöyle:
•8. Nesil Intel®️ Core™️ i7 vPro®️ işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor.
•Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor.
•HP Sure Sense, yapay zekanın gücünü kullanarak mobil çalışanları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor.
•HP Sure Recover ve üzerinde gelen bütünleşik yeniden imajlama özelliği ile kullanıcıların her zaman ve her yerde verilerini hızlıca yedeklemelerini ve uygulamalarını çalıştırmalarını sağlıyor.
•HP'nin ödüllü entegre gizlilik ekranı isteğe bağlı HP Sure View, kullanıcılarının yaptıklarının etrafındakiler tarafından görülmemesini sağlıyor.