EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN VERİMLİ OLMANIN İPUÇLARI

İnanılmaz derecede hafif bir bilgisayar olarak tasarlanan HP Elite Dragonfly, milyonlarca insanın evden çalışmak zorunda kaldığı bugünlerde beklentilerin ötesinde bir performans sunuyor. Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönem başlatan HP Elite Dragonfly, her yerde ve her koşulda en iyi PC deneyimine ulaşmanız için tasarlandı. HP Elite Dragonfly, 1 kilogramdan hafif ve ultra ince yapısıyla dikkat çekiyor.

Günümüzde bilgisayarla işi olan tüm profesyoneller, konferans odaları, kampüsler, havaalanları ve toplu taşıma araçları gibi her yerde her an işiyle ilgilenebiliyor. Her zaman her yerde en iyi performansı sunmak amacıyla tasarlanan HP Elite Dragonfly ise insanların evde kalması gerektiği şu günlerde de sahip olduğu özelliklerle fark yaratıyor. Şimdi HP'nin sıra dışı bu ürününü daha yakından tanıyalım.