BİR SAATTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Bir akıllı saate sahipseniz yaşam asistanınız hep yanınızda demektir. Telefonunuza gelen bildirimleri görebilir, gelen çağrılarınızı yanıtlayabilir ve ister sporda ister günlük hayatta navigasyonu takip edebilirsiniz. Peki HUAWEI WATCH GT 2 Pro’nun size sunacağı #YeniKlasik yaşam tarzı ile tanışmaya ne dersiniz?
HUAWEI WATCH GT 2 Pro, kayaktan koşuya, bisikletten snowboard’a ve hatta golf’e kadar 100’den fazla spor modunu hizmetinize sunuyor. Yani bir akıllı saatten çok daha fazlasına sahip olduğunuz hissi, yaşamın her alanında sizinle olacak. Sağlığınızı takip etmenizi sağlayacak önemli fonksiyonları içinde bulunduran bu akıllı saat, spor ölçümünüzü yapacak, kalp atış hızınızı ve uyku düzeninizi size gösterecek ve bunlara dair tüm istatistikleri görmenize yardımcı olacak.
HUAWEI WATCH GT 2 Pro sayesinde sağlıklı yaşam için ihtiyaç duyduğun tüm ipuçlarına sahip olabilirsin. Sağlık verilerinin ölçümüne dair nokta atışı tespitleriyle yaşamın artık emin ellerde! Çünkü yeni nesil akıllı saatiniz, istatistik tespitinde yüzde 100’e yakın değerler sunacak. Onunla hayatınızın gidişatı konusunda yanılgıya yer yok. HUAWEI Watch GT 2 Pro, #YeniKlasik yaşam tarzı ile size her şeyden önce sağlıklı bir yaşam vadediyor.
Yüzlerce yıldır farklı formlarla hayatımızda olan saat, günümüzde kişisel tarzımızın da vazgeçilmez bir parçası. HUAWEI WATCH GT 2 Pro bu anlamda da fark yaratan bir yaklaşıma sahip. O değişen teknolojiyle birlikte zamanı göstermekten öteye geçen ve uzay çağını yakalayan bir akıllı saat. Üstelik tarzından da ödün vermiyor. HUAWEI WATCH GT 2 Pro bir aksesuar olarak da sahip olabileceğinizin en iyisini sunuyor.
Dayanıklı, çizilmez ve şık safir cam; hafif ve sağlam titanyum kaplama malzemeleri ve şık tasarımı ile HUAWEI WATCH GT 2 Pro iyi bir klasik saatten beklediğiniz tüm şıklığı yansıtıyor. Üstelik farklı kayış seçenekleri, kişiselleştirilebilir arayüzü ve akıllı özellikleri sayesinde karakterinize ve modunuza uyum sağlıyor.
Sağlıklı yaşamak bir klasik, tüm sağlık verilerini analiz ederek akıllı bir şekilde sağlıklı yaşamak ise HUAWEI WATCH GT 2 Pro Pro sayesinde #YeniKlasik olarak tanımlanıyor. Şimdi 200’den fazla arayüzle şık ve kaliteli bir yapıya sahip olan HUAWEI WATCH GT 2 Pro’yu daha yakından tanıyabilirsiniz.
Onunla hem akıllı saat dünyası hem de klasik saat dünyası değişiyor.
Şimdi hayatınızda #YeniKlasik zamanı!