HAYATINIZA KALİTE KATACAK BİR AKILLI SAAT NASIL OLMALI?

Akıllı telefonlardan sonra akıllı saatler de hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Telefonlarımızla entegre bir şekilde çalışan bu saatler insanların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Üstelik hem spor hem de klasik saat görünümüne sahip olabilen modeller sayesinde şık bir kullanım olanağına sahip oluyorsunuz. Ayrıca bir akıllı saate sahip olmak her şeyden önce sağlıklı bir yaşam için insanları motive ediyor. Çünkü her şeyinizi anbean takip edebiliyorsunuz. Öyleyle tarzınıza ve yaşamınıza kalite katacak bir akıllı saat nasıl olmalı? Bu anlamda size yepyeni bir önerimiz var.
Huawei'nin yeni modeli Watch GT 3 dikkat çeken özellikleriyle fark yaratan bir akıllı saat. Watch GT 3, spor ve klasik görünümüyle her an hayatınızda olmaya aday. Şimdi yaşamınızda birçok değişikliğe imza atabilecek Huawei’nin yeni modelini daha yakından tanıyalım.
Huawei Watch GT 3, 100'den fazla spor moduna sahip. Onun sayesinde aklınıza gelebilecek her spor dalını egzersiz esnasında izleyebilir ve antrenmanlarınızdan en iyi sonuçları alabilirsiniz. Spor yapıyorsanız sizi daha da motive edecek olan bu akıllı saat, yeni başlamak isteyenler için de ciddi bir motivasyon kaynağı. Kayaktan yogaya, koşu modlarından bisiklet modlarına kadar birçok farklı spor dalı sizleri bekliyor.
Yoğun iş yükü ve hızlı yaşam bazen sizi baskı altında hissettirebilir. Huawei Watch GT 3, Huawei Tru Relax teknolojisi sayesinde tüm gün stres takibinizi yaparak sağlığınıza önem verir. Doğru zamanda nefes egzersizi yaparak stres seviyenizi düşürebilir, hayata daha güzel bakabilir ve bilimsel uyku takibi özelliği sayesinde güne daha iyi hazırlanabilirsiniz. Ayrıca bu akıllı saat tüm gün aktiviteniz ne olursa olsun kalp atışınızı zamanında algılayacak ve sizi bu konuda uyaracaktır.
Huawei Watch GT3’ün fark yaratan özelliklerinden biri de klasik ve şık bir tasarıma sahip olması. Bu akıllı saat ile hem klasik saatlerin zarif ve şık tasarımına sahip olabiliyor, hem de bir akıllı saatten beklenen her şeyin fazlasıyla tadını çıkarabiliyorsunuz. Farklı kordonlar ve renklerle saatinizi tarzınıza uygun bir hâle getirebilir ve rahatça her ortamda kullanabilirsiniz.
500 şarkıyı saatinize yükleyin ve Huawei FreeBuds Pro ile kolayca eşleştirin. Telefonunuz yanınızda olmasa bile favori şarkılarınız eşliğinde yürüyüş yapıp koşabilirsiniz. Ayrıca çağrı cevaplama ve remote fotoğraf çekme özelliği ile onu bir akıllı telefon gibi kullanmanız mümkün. Telefonunuzu uzağa koyduğunuzda saatinize yapacağınız basit bir dokunuş sayesinde titremeden, hızlı bir fotoğraf çekmeniz de mümkün.