SAĞLIĞINIZ ARTIK ONA EMANET

Akıllı saatlerin hayatımızı kolaylaştıran özelliklerinden biri olan sağlık takibi, artık bambaşka bir düzeyse. Bu anlamda ne kadar büyük bir gelişme yaşandığını anlamak için Huawei Watch GT 3’in sağlıkla ilgili özelliklerine bir göz atacağız şimdi.
Huawei Watch GT 3, sağlığınızı izleme konusunda çıtayı çok yükseğe koydu. 7/24 sağlığınızı en doğru şekilde takip etmenize olanak sağlayan GT 3, ayrıca iki haftaya yakın pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Böylece birçok açıdan size kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kan oksijen doygunluğu (SpO2) vücudun oksijen arzını yansıtabilen önemli yaşamsal belirtilerden biri. Huawei Watch GT 3, çalışırken, egzersiz yaparken veya uyurken otomatik olarak 24 saat SpO2 seviyesi tespiti sağlıyor ve bu da günün her saati sağlığınızı dikkatli bir şekilde koruyor. GT 3 sağlığınız için 7/24 aktif çalışıyor.
Huawei Watch GT 3, uyku rutini oluşturmanıza, kalp atış hızınızı izlemenize, nefesinizi düzenlemenize ve stresli olduğunuzda gerginliği azaltmanıza yardımcı olmak için uykunuzu takip ediyor. Zihninizi rahatlatmak için adet döngünüzün yanı sıra vücut koşullarınızı da kaydediyor; böylece rahatlayabilir ve hayatın tadını çıkarabilirsiniz.
Huawei Watch GT 3, yataktan kalkma, su içme ve egzersiz yapma zamanı gibi günlük hedefler belirliyor ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olmak için düşünceli bir hatırlatma sunuyor. Güne enerjiyle erken başlamak için tutarlı bir uyku programı oluşturuyor. Yorgun hissettiğinizde ayağa kalkın, yürüyüşe çıkın, temiz hava alın ve verimli gününüze devam edin.
Egzersiz verileri ve sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için Huawei Sağlık uygulamasını indirebilir ve tüm detayları şu an keşfedebilirsiniz.