SAĞLIĞINIZ ARTIK ONA EMANET

Akıllı saatlerin hayatımızı kolaylaştıran özelliklerinden biri olan sağlık takibi, artık bambaşka bir düzeyse. Bu anlamda ne kadar büyük bir gelişme yaşandığını anlamak için Huawei Watch GT 3’in sağlıkla ilgili özelliklerine bir göz atacağız şimdi.