WiFi HIZINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

İnternet bağlantı hızınız yeterli düzeyde olsa da istediğiniz verimi alamıyorsanız hayatınıza bir yenilik katmanın zamanı gelmiş demektir. Herkesin interneti kullanım amacı farklı olsa da hepimizin ortak paydası var. O da hızlı ve güvenilir internet.

Çoğu zaman internet kullanımı için sadece modem yeterli olmuyor. WiFi bağlantısı olsa da araya giren her duvar veya mesafe kaliteyi düşürebiliyor. Bu yüzden insanlar daha kaliteli bir internet için router’lara, yani yönlendiricilere yöneliyor.

Peki size maksimum hız ve güvenlik sağlayacak bir router nasıl olmalı? Bu içerikte bu soruya yanıt arayacağız.