WiFi HIZINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

İnternet bağlantı hızınız yeterli düzeyde olsa da istediğiniz verimi alamıyorsanız hayatınıza bir yenilik katmanın zamanı gelmiş demektir. Herkesin interneti kullanım amacı farklı olsa da hepimizin ortak paydası var. O da hızlı ve güvenilir internet.
Çoğu zaman internet kullanımı için sadece modem yeterli olmuyor. WiFi bağlantısı olsa da araya giren her duvar veya mesafe kaliteyi düşürebiliyor. Bu yüzden insanlar daha kaliteli bir internet için router’lara, yani yönlendiricilere yöneliyor.
Peki size maksimum hız ve güvenlik sağlayacak bir router nasıl olmalı? Bu içerikte bu soruya yanıt arayacağız.
WiFi 6’yı henüz duymadıysanız artık zamanı gelmiş demektir. WiFi 6, WiFi teknolojisinde yeni nesil bir standart. Yani yepyeni bir dönem demek. Bu teknoloji AXE WiFi veya 802.11ax WiFi olarak da biliniyor. Eğer evinizde ya da ofisinizde birden fazla akıllı ev cihazına sahipseniz sizin için en ideali işte bu teknoloji. WiFi 6’ya teknolojisine sahip olan bir yönlendirici, eski nesillere göre daha hızlı ve daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Şimdi routerlarda Huawei AX3 ile yepyeni bir başlangıç zamanı. Çünkü Huawei AX3, Wifi 6+ teknolojisini destekliyor. Daha güvenli bağlantı ve daha sağlıklı bağlantı sağlayan Huawei AX3 ile video oyunu tutkunları ve gamerlar için de eşsiz bir internet deneyimi sunuyor.
Huawei, Wi-Fi 6 standardını temel alan Wi-Fi 6+ geliştirdiğini söylüyor. Wi-Fi 6+, uçtan uca 160MHz kanal bant genişliğini ve Huawei’nin özel dinamik dar bant teknolojisini destekler. Bu iki buluş bir araya geldiğinde, büyük ölçüde geliştirilmiş Wi-Fi hızlarına ve sinyal kapsama alanına yol açar.
WiFi 5, günümüzde çoğu cihaz tarafından kullanılan bir standart. WiFi 6 ise son yıllarda akıllı cihazlara hızla giren yeni standardın adı. WiFi 6, daha hızlı ve daha verimli WiFi için artan talebe karşılık olarak geliştirildi. Yani WiFi 5’in mevcut özelliklerinin üzerine iyileştirmeler yapıldı. Huawei AX3 ise Wifi 6+ teknolojisi ile yeni standardın daha da ötesini hedefledi ve bir adım daha ön plana geçti.
AX3 ve WiFi 6 özellikle Huawei telefonlar mükemmel bir çifttir çünkü ikisi de Huawei’nin 160 MHz frekans bant genişliğini destekleyen kendi geliştirdiği chipset ile donatılmıştır. Bu, chipset sinerjisinin temelini atarak optimum hız ve verimliliği ortaya çıkarır. Bu teknoloji, Huawei dışındaki yeni nesil telefonlarda da son derece etkilidir.
Huawei WiFi 6 özellikli telefonlar, dinamik dar bant genişliği teknolojisini kullanarak kararlı, 2 MHz bant genişliğinde 6dB daha güçlü sinyalleri AX3’e geri gönderebilir. Kablosuz sinyaller, duvarlar ve zeminler gibi katı nesnelere kolayca nüfus edebilir. Bu, telefonun üst kattan veya yönlendiriciden uzak bir yerden bağlanırken bile iyi bir WiFi sinyali alacağı anlamına gelir.
Huawei AX3 router kullanmak çarpıcı yüksek hızdan etkilenmenin kaçınılmaz olduğu bir gerçeklik sunuyor. 1024-QAM ve 160 MHz frekans bant genişliği sayesinde teorik hızı 3000 Mbps’ye (2,4 GHz bantta 574 Mbpz ve 5 Ghz bantta 2402 Mbps) ulaşabilir. Böylesine bir hızda, arabelleğe alma ve gecikme gibi hafife alınan şeyler geçmişte kalıyor. Daha önce hiç olmadığı gibi akıcı akış ve oyun oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlıyor.
AX3, 160 MHz’yi desteklediğinden, bu özelliğe uyum sağlayan akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi 160 MHz destekleyen cihazlara bağlanırken internet hızı yüzde 60 ve daha fazla artacaktır. Size mobil cihazlarda benzeri görülmemiş ve gecikmesiz bir deneyim sunacak.