YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRACAK 3 ÖNEMLİ ETKEN

Son zamanlarda ülkemizde her yaştan insan tarafından büyük ilgi gören yoga, pilates ve meditasyon, yaşam kalitenizi zirveye çıkarabilecek özelliklere sahip. Bu iki disiplinin, kalp sağlığından zihin sağlığına, sindirim sisteminden stresi yenmeye kadar pek çok yararı var. Pilates fiziksel bir çalışma metodu. Nefes aracılığıyla, kasları uzatarak-esneterek güçlendiren ve derin kaslara nüfuz edecek şekilde düzenlenmiş bir sistem. Nefesin doğru kullanımını öğreten pilates, fiziksel güçlenme, postür düzelmesi, bedende daralma ve esneklik kazandırıyor. Yoga ise temel olarak beden aracılığıyla, zihni kontrol etme sanatı olarak anılıyor. Kelime olarak Birleşmek anlamına gelen yoga, kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve duygusal olan ile birleştiriyor. İki disiplin de insanın yaşam kalitesini artırmasında çok önemli roller oynuyor.