YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRACAK 3 ÖNEMLİ ETKEN

Şehir hayatında insanlar yaşam kalitelerini artırmak için sürekli olarak yeni çıkış yolları arıyor. Bu arayışın temel sebebi doğadan, haliyle hareketten uzak duruyor olmamız. Çok değil, daha 100 yıl öncesine kadar, insanlar günde ortalama 10 kilometre mesafe kat ediyordu. Bugün ise gelişen teknoloji ve araçlar sayesinde çoğu insan doğru düzgün hareket etmeden gün sona eriyor. Ancak böyle bir yaşam tarzı sadece hayat kalitenizi düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Peki ne yapacağız? İşte cevabı...
İnsanlar koşmanın veya uzun soluklu yürüyüşlerin eklemlere zarar verdiğini düşünebiliyor. Ancak tam tersi bir durum söz konusu. Aksine hareket eklemlere iyi geliyor. Yapılan araştırmalar haftada 20-25 kilometre yürüyen insanların yürüyüş yapmayanlara göre daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Üstelik yürümek ve koşmak, kalbimizi ve akciğerlerimizi koruyor. Stresinizi azaltıyor ve kilonuzu dengede tutuyor. Bu da sağlığınızın yanı sıra tüm yaşam kalitenizi etkiliyor. Hareket etmenin bağırsak çalışmasını düzenlemekten uyku düzenini desteklemeye kadar saymakla bitmeyecek kadar güzel etkileri var. Yaşam kalitenizi artırmak için harekete geçin!
Son zamanlarda ülkemizde her yaştan insan tarafından büyük ilgi gören yoga, pilates ve meditasyon, yaşam kalitenizi zirveye çıkarabilecek özelliklere sahip. Bu iki disiplinin, kalp sağlığından zihin sağlığına, sindirim sisteminden stresi yenmeye kadar pek çok yararı var. Pilates fiziksel bir çalışma metodu. Nefes aracılığıyla, kasları uzatarak-esneterek güçlendiren ve derin kaslara nüfuz edecek şekilde düzenlenmiş bir sistem. Nefesin doğru kullanımını öğreten pilates, fiziksel güçlenme, postür düzelmesi, bedende daralma ve esneklik kazandırıyor. Yoga ise temel olarak beden aracılığıyla, zihni kontrol etme sanatı olarak anılıyor. Kelime olarak Birleşmek anlamına gelen yoga, kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve duygusal olan ile birleştiriyor. İki disiplin de insanın yaşam kalitesini artırmasında çok önemli roller oynuyor.
Gün içerisinde yorgun düşen bedenimiz eve gelir gelmez dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Yeteri kadar uyuyamadığımız zaman ise diğer güne enerjisiz ve mutsuz başlıyoruz. Peki kaliteli bir uykunun sırrı ne? Uzmanlar şöyle diyor: "Her gün aynı saatte yatmaya ve ertesi gün aynı saatte uyanmaya çalışın. Gündüz vakti olabildiğince aydınlık ortamlarda bulunun. Mümkünse sabah çalışmaya başlamadan önce biraz yürüyüş yapın ya da işe yürüyerek gidin. Günlük yürüyüş süresi ortalama 45 dakikadan kısa olmasın. Aldığınız kahve, çay ve asitli içeceklerle aldığınız kafein miktarını kısıtlayın. Günde iki fincandan fazla çay veya kahve içmeyin. Uyumadan bir saat önce günlük aktiviteyi bitirin." Ayrıca yaşam kaliteniz arttığında uyku kalitenizin de artacağını unutmayın.
Huawei'den yaşam kalitenizi artırmak için hayatınıza kattığınız harekete şahane bir yol arkadaşı geldi. Bir saatten çok daha fazlası olan Huawei Watch GT 2, kişisel eğitimde yeni bir atılımın adı oldu. #HiçÇıkarma mottosuyla teknoloji dünyasına adım atan bu akıllı saat, antrenmanlarınızı hassas konumlandırma sistemleri ile takip ediyor ve doğru TruSeen 3.5 ile kalp atışlarınızı izliyor. Huawei Watch GT 2, iç ve dış mekan aktiviteleriniz için profesyonel bir yol arkadaşı olacak.
Huawei Watch GT serisi her zaman akıllı saatin pil ömrünün sınırlarını araştırıyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği giyilebilir çip Kirin A1, çift çipli tasarım ve akıllı güç tasarrufu teknolojisi ile size iki hafta boyunca gece gündüz hizmet ediyor. Şaşırtıcı bir güce sahip olan Huawei Watch GT 2'nin bataryası, ortalama iki hafta kesintisiz kullanım sunuyor. Kullanım şekline göre değişen bu süre, gece gündüz desteği ile saatinizin daha az enerji tüketmesini sağlıyor. Huawei Watch GT 2, gittiğiniz her yere yetişmek için uzun bir pil ömrü sağlıyor.
Minimalizmin estetik tasarımından esinlenen Huawei Watch GT 2, çerçevesiz görüş oluşturmak için yüksek kaliteli bir 3D cam yüzü birleştiriyor. Watch GT 2; ince işçiliği, saat kasasının detayı ve klasik tasarım tarzıyla fark yaratıyor. Bu model, akıllı saatin tasarımını en az özellikleri kadar önemseyenler için de biçilmiş kaftan!
Gündelik hayatınızı kolaylaştırmak için Huawei Watch GT 2, Bluetooth çağrısı2, cihaz içi Müzik3, mesaj bildirimi, TruSleep 2.0 uyku izleme ve TruRelax™ basınç izleme gibi özellikleri destekliyor. Sizin için tasarlanan Watch ile verimli bir yaşam sürmenizi sağlayan bu akıllı saat, stresinizi ardınızda bırakmanıza da yardımcı oluyor.
İş hayatında zaman zaman stresimizimi kontrol etmekte zorlanabiliyoruz. Huawei Watch GT 2, bu noktada da devreye giriyor. Gün boyu stresin izlenmesi, Huawei TruRelax™ tarafından sağlanan ayrıcalıklardan biri. Üstelik Watch GT 2'nin solunum eğitimi (APP sonu) stresi serbest bırakıyor. Yani stresten kurtulabileceğiniz bir yaşamın kapılarını açıyor.
Huawei TruSleep™ 2.0 ile, Huawei Watch GT 2'niz, daha iyi dinlenme önerileri sunarken 6 yaygın uyku türünü bilimsel olarak izleyebilir ve teşhis edebilir. Siz uyurken saatiniz kalp atışınızı izler, nefes alıp vermenizi analiz eder ve size puan verir. Tüm gün aktivite takibi yapan Watch GT 2 ile adım sayınız ve yakılan kalorileri de takip edebilir, fitness durumunuzu tüm gün izleyebilirsiniz.