Hayallerimizi gerçekleştirecek bir otomobil nasıl olmalı?

Otomobil alırken sormamız gereken en önemli sorulardan biri şudur: Hayallerim bu otomobile sığabilir mi? Bunu sormalıyız çünkü bazen otomobilimiz hayallerimizin gerisinde kalabiliyor. Ancak bazı otomobiller var ki, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayallerini gerçekleştiriyor. "Böyle bir otomobil nasıl olmalı?" sorusu kişiden kişiye göre değişebilir. Eğer yolculukları sınırlamalar olmadan yaşamak istiyorsanız, maksimum konfor sunan geniş iç mekân gibi bir beklentiniz varsa ve tasarıma da bir o kadar önem veriyorsanız, tüm hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir otomobile dikkat çekeceğiz şimdi! O otomobilin adı Hyundai STARIA...
Hyundai STARIA hayallerinizi gerçekleştirmek için tasarlandı. Hyundai bu modelle hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da son derece önemli bir model olan STARIA, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor.
STARIA'nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Öylece "uzay mekiğine benzeyen geleceğe yönelik bir tasarım" olarak dikkat çekiyor. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım modern bir ambiyans oluşturuyor. STARIA'nın iki yanında da bulunan ve akıllı anahtarı algılayarak otomatik olarak açılan elektrikli kayar kapılarla teknolojinin keyfini ve kolaylığını yaşayabilirsiniz
Gövde rengi ve şık bir tasarıma sahip geniş ön ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca boydan boya uzanan ön ızgaraya entegre edilmiş kompakt görüme sahip LED ön farlar, STARIA′nın yumuşak hatlara sahip ön tasarımını öne çıkarıyor.
Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekânında da bir yolcu gemisinin salonundan esinleniyor. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki panoramik geniş camlar açık görüş sağlayarak, yolcularına dışarıdaymış gibi rahat ve ferah yolculuk deneyimi sunuyor. Yatay yerleşimli konsolu boydan boya kaplayan havalandırma menfezleri, dijital gösterge ekranı, 8 inç multimedya ekranı ve kablosuz şarj sistemi aracın teknolojik vurgusunu ve sürüş keyfini artırıyor.
*Koltuk renkleri Türkiye pazarında satışa sunulan modellerde farklılık gösterebilir.