GELECEĞİN BUGÜNE HEDİYESİ

Var olan gerçeklik geçmişte kaldığında artık yeni bir dönem başlamış olur. Yani eski normal, yerini yeni normale bırakır. Otomobillerde böyle bir geçiş döneminin tam ortasındayız. Daha düne kadar uzak bir ihtimal gibi görünen elektrikli araçlar hayatımızın bir parçası oluyor. Gelecekte “elektrikli otomobil” diye bir ayrım muhtemelen olmayacak. Çünkü tüm otomobillerin elektrikli olacağı bir süreç başlıyor.
Bu normalleşmenin önemli aktörlerinden biri de Yeni KONA Elektrik.
Şimdi size otomobilde yeni normalin Yeni KONA Elektrik’ini anlatacağız.
Hyundai KONA Elektrik, yüzde 100 elektrikli bir otomobil olmasının yanı sıra son derece sessiz yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sessizlik öyle bir sessizlik ki çalışır durumdaki otomobilin yanındaki biri aracın çalışır vaziyette olduğunu anlamayabilir.
Hyundai KONA Elektrik’in en dikkat çekici özelliklerinden biri de elektrikli olmasının yanı sıra zengin donanımlarla dizayn edilmiş olması. En üst segmentteki araçlarda bulunan fonksiyonlar Hyundai KONA Elektrik’te de bulunuyor.
KONA Elektrik’in iç tasarımı da oldukça ferah ve kullanışlı. Hem şehir içinde hem de şehir dışı yolculuklarınızda her ihtiyacınızı karşılayacak bir iç mekân tasarımı ve genişliği sunuyor. KONA Elektrik, kompakt yapısıyla yaşamınızın her anına eşlik edebiliyor.
Dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan Hyundai KONA Elektrik, tek şarjla 1.026 km yol yaptı. Rekor, Alman araç denetleme ve inceleme kuruluşu Dekra tarafından tescillendi. Olabildiğinde uzun bir menzil yapmak için tam 35 saatini harcayan test pilotları, 29 derecenin üzerindeki sıcaklıkta saatte ortalama 29 ila 31 km/s maksimum hıza ulaşarak şehir içi trafiği canlandırmış oldular. Uzmanlar bu rekoru “kırılması güç bir rekor” olarak niteliyor.
Hyundai KONA Elektrik’e binen istisnasız herkes aracın donanımını konuşuyor. Dünyanın dört bir yanında çekilmiş olan YouTube’teki test videolarını izlediğinizde bunun ne kadar doğru olduğunu net bir şekilde görmeniz mümkün. Özellikle “otonom sürüş” özellikleri çok beğeniliyor. KONA Elektrik’in elektrikli araçlarla kıyaslandığında full özellikler sağlıyor olması, onu ön plana çıkaran en önemli niteliklerden biri.
Hyundai KONA Elektrik’in özelliklerine bir bütün olarak baktığımızda otomobilde yeni normali tanımladığını söyleyebiliriz. Çünkü Hyundai, KONA Elektrik ile elektrikli araç trendini normalleştiriyor. Yani otomobilde yeni normalin standartları artık bu oluyor. Bu yüzden şu an kullandığınız aracınız, son içten yanmalı otomobiliniz olabilir. Çünkü artık elektrikli otomobil almayacağınız, aksine alacağınız aracın elektrikli olacağı bir dönem başlıyor. Hyundai KONA Elektrik de bunun en güzel örneklerinden biri.