GELECEĞİN BUGÜNE HEDİYESİ

Var olan gerçeklik geçmişte kaldığında artık yeni bir dönem başlamış olur. Yani eski normal, yerini yeni normale bırakır. Otomobillerde böyle bir geçiş döneminin tam ortasındayız. Daha düne kadar uzak bir ihtimal gibi görünen elektrikli araçlar hayatımızın bir parçası oluyor. Gelecekte “elektrikli otomobil” diye bir ayrım muhtemelen olmayacak. Çünkü tüm otomobillerin elektrikli olacağı bir süreç başlıyor.

Bu normalleşmenin önemli aktörlerinden biri de Yeni KONA Elektrik.

Şimdi size otomobilde yeni normalin Yeni KONA Elektrik’ini anlatacağız.