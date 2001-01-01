AİLELER YURTDIŞI EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARININ DÜNYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Çocuklarının geleceğini güven altına almak isteyen ebeveynlerin sıkça tercih ettiği yollardan biri yurtdışında eğitim oluyor. Son yıllarda artan genç işsizliği ve gelecek kaygısı, yurtdışı eğitim yaşının gün geçtikçe düşmesine sebep oluyor. Aileler ise çocuklarına yurtdışında eğitim aldırarak hayata 1-0 önde başlamalarını istiyor.

Yurtdışı eğitimine karar verdikten sonra ailelerin en çok zorlandığı konu eğitim kurumu seçimi oluyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, 2001 yılından bu yana dünyanın en saygın eğitim kurumlarını Türkiye’de bir araya getirerek ailelerin en doğru kararı vermesini sağlıyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında dil okulundan liseye, üniversiteden yüksek lisansa, sertifika programlarından çalışmalı programlara kadar pek çok alternatif yer alıyor.

Yurtdışı eğitimine dair en doğru tercih yapmak isteyenler 21-27 Ekim tarihleri arasında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen fuarlarda buluşuyor.

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