BOĞAZ AĞRISINA ‘DUR’ DEYİN!

Boğaz ağrısı; boğazda kaşıntı, tahriş ve ağrı belirtileri ile görülen ve bazen boğazda kuru bir his uyandıran bir rahatsızlık. Boğazda oluşan bu ağrı ve acı; hasta yutkunduğu zaman daha çok hissediliyor. Boğaz ağrısı çoğu zaman kendiliğinden geçiyor; özellikle kuru hava gibi çevresel etkenler ya da enfeksiyonlar yüzünden ortaya çıkan boğaz ağrısı; kısa bir süre içinde kendi kendine geçme eğiliminde oluyor. Ancak dahası var…

Ağrısının en yaygın nedenleri arasında soğuk algınlığı ve grip ilk sırada yer alıyor. Bakteriler; boğaz ağrısına neden olan bir diğer etken ve boğaz ağrısının pek yaygın görülmeyen bir çeşidi olan streptokok enfeksiyonunun ise antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekiyor. Boğaz ağrısının bazı türlerinin tedavisinde ise karma tedavi yöntemleri kullanılıyor.