BOĞAZ AĞRISINA ‘DUR’ DEYİN!

Boğaz ağrısı; boğazda kaşıntı, tahriş ve ağrı belirtileri ile görülen ve bazen boğazda kuru bir his uyandıran bir rahatsızlık. Boğazda oluşan bu ağrı ve acı; hasta yutkunduğu zaman daha çok hissediliyor. Boğaz ağrısı çoğu zaman kendiliğinden geçiyor; özellikle kuru hava gibi çevresel etkenler ya da enfeksiyonlar yüzünden ortaya çıkan boğaz ağrısı; kısa bir süre içinde kendi kendine geçme eğiliminde oluyor. Ancak dahası var…
Ağrısının en yaygın nedenleri arasında soğuk algınlığı ve grip ilk sırada yer alıyor. Bakteriler; boğaz ağrısına neden olan bir diğer etken ve boğaz ağrısının pek yaygın görülmeyen bir çeşidi olan streptokok enfeksiyonunun ise antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekiyor. Boğaz ağrısının bazı türlerinin tedavisinde ise karma tedavi yöntemleri kullanılıyor.
Boğaz ağrısı boğazın etkilendiği bölgeye göre tanımlanır: Farenjit, tonsilit ve larenjit. Farenjitte ağzın hemen arka kısmındaki bölge, tonsillitte ağzın arkasındaki yumuşak doku etkilenir; bademcikler şişer ve kızarır. Larenjitte ise ses tellerinde ya da gırtlakta şişme ve kızarıklık görülür.
Boğaz ağrısının tedavisinde daha çok boğaz pastilleri, öksürük şurupları, boğaz spreyleri kullanılıyor. Bitki çayları da bilinen etkin tedavi yöntemlerinden biri. Söz konusu bakterilerin neden olduğu streptokok enfeksiyon olduğunda ise mutlaka doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanması gerekiyor.
•Boğazda ağrı ya da kaşıntı
•Konuşurken ya da yutkunurken daha da kötüleşen ağrı
•Yutma ve yutkunmada güçlük
•Bademciklerde şişme ve kızarıklık
•Bademciklerde beyaz renkli yamalar ve irinler
•Boyun ve çenedeki bezlerde şişme, ağrı ve hassasiyet
•Kısık ve boğuk çıkan ses
Boğaz ağrısının belirtileri; hastalığının temel nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Boğaz ağrısına neden olan yaygın enfeksiyonlar; aşağıdaki diğer bulgu ve belirtilere de neden olabiliyor.
•Vücut ve baş ağrısı
•Mide bulantısı ve kusma
•Ateş ve öksürük
•Burun akıntısı
•Hapşırma
•İştah kaybı
Boğazınız ağrırken yemek yemek aklınıza gelen en son şey olsa da bazı doğal besinler iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olabilir.
•Muz
•Kimyon
•Bal ve limon
•Zencefil veya ballı çay
•Yulaf ezmesi
•Pişmiş havuç
•Tavuk suyu
•Ada çayı