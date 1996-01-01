UZAYDAN EVİMİZE UZANAN TEKNOLOJİ: iRobot

İnsanların bilim kurgu filmlerinde robotlara dair izledikleri şeyler yıllardır bir beklenti yaratıyordu. Bu tarz filmlerin teması genelde aksiyon olsa da olumlu beklentiler hep şu yönde oldu: Bir gün bir robot gelecek ve insan hayatındaki bazı yükleri üstlenecek. Temizlik de tabii ki bunlardan biriydi. Dünyanın dört bir yanından gelen robot haberlerine yıllarca şahit olduk. Bir sürü yeni prototip hakkında bilgi sahibi olmaya devam ettik. Tüm bunlar olurken aslında robotların hayatımıza dahil olduğu çok kullanışlı ve etkili alanlar da oldu. Tıpkı robot süpürgeler gibi.
Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başlasa da onların tarihi 30 yıl öncesine kadar uzanıyor. 1991 yılında uzay araştırması için robot tasarlamış uluslararası bir marka bugün dünyanın en bilinen süpürgelerini üretebiliyor. Şimdi iRobot’un hikâyesi ile ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkalım.
Eğer yaşınız yetiyorsa fotoğrafta gördüğünüz bu robot size haberlerden tanıdık gelebilir. Yıl 1991; iRobot, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han’dan esinlenen ismiyle dikkat çeken bir robot üretmişti. Onun adı Genghis, amacı uzayı fethetmekti. iRobot’un NASA ile işbirliği yaparak ttasarladığı bu robot, uzayda keşif yapma amacıyla tasarlanmıştı. Ancak bu daha başlangıçtı.
iRobot PackBot, 1996 yılında kara savaşlarında çok kritik roller oynayan tankların tasarımına benzer tasarımıyla dikkat çeken bir robot geliştirdi. Amaç tankların aksine hayat kurtarmaktı. Mayınları algılayıp yok etmesi için tasarlanan bu taktik savunma robotu, 2001’deki 11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi’nin enkaz aramalarında yardımcı oldu. Ayrıca Pentagon’un hasarlı bölgesini inceledi. Robotlar henüz evlerimize girmemiş olsa da kritik görevlerde rol almaya başlamıştı.
2002 yılında dünyada ilk kez ev için bir robotik süpürge olan Roomba üretildi. O yıllarda bu haberler TV’lere yansımış olsa da insanların evlerinde bir robotun varlığını içselleştirmesi için hâlâ çok erkendi. 2005’te yer silen ilk ve tek yerel robot Scooba geldi. Ardından 2007’de iRobot yeni modeli Roomba 500 serisini tanıttı. 2011 yılı ise o güne kadar üretilen en akıllı robot olan Roomba elektrikli süpürgesi yeni 700 serisinin sahneye çıktığı yıl oldu. Robotların yükselişi sürüyordu.
30 yıllık tecrübesiyle robotik alanında dünyaya damga vuran iRobot markası geride kalan son 10 yılda birçok yeni modeli piyasaya sürdü. Sualtı araştırmaları için tasarlanan Seaglider, zemin silmek için en kullanışlı kompakt robotun doğuşu anlamına gelen Scooba 230, en çok satan Roomba robotik süpürge olan yeni bir AeroForce temizletme sistemi ve yüzde 100 temizleme verimliliği sergileyen yeni 800 serisi ve diğerleri. Bugün geldiğimiz noktada ise yepyeni bir teknolojinin adı…
iRobot’un 30 yıllık geçmişi robotikte bir takım devrimler ve çarpıcı olaylar içeriyor. Günümüzde 30 milyondan fazla robotik elektrikli süpürgesi dünya çapında satılan iRobot yepyeni bir teknoloji ile bir kez daha sahnede. Barış misyonlarında sadakatle hizmet eden ve umudun yavaş yavaş söndüğü yerlerde bile hayat arayan iRobot, robotiğin zirvesini evinize getiriyor. Şimdi en son teknoloji ile dizayn edilmiş iRobot Roomba i7 robot süpürgeyle tanışın!
Roomba i7, Imprint akıllı haritalama özelliğine sahip benzersiz iAdapt 3.0 navigasyon sistemi sayesinde kendisini mükemmel bir şekilde yönlendirir ve her zaman en iyi temizleme tekniğini uygular. Böylece ne kadar büyük olursa olsun evinizin bütün alanlarını temizleyebilir. iRobot markasının çığır açan dönüm noktası niteliğindeki robot süpürgesi i7’nin gelişmiş özellikleri şöyle:
•Akıllı Imprint haritalama özellikli iAdapt 3.0 navigasyonu
•Temizlenmiş alanın sınırsız büyüklüğü
•Oda seçimi yaparak temizlik imkânı
•Opsiyonel aksesuarlar
•Premium AeroForce üç adımlı temizleme sistemi
•iRobot HOME uygulaması ile gelişmiş kontrol
•Akıllı temizlik planlama
•Her türlü sert zemin ve halıyı temizleme özelliği
•Kablolara dolaşmayı engelleme sistemi
•Kirlerin akustik ve optik olarak tespiti
•Hazne dolu göstergesi
•Yıkanabilir toz haznesi
•Temizlik sırasında şarj olma
•Li-Ion batarya
Roomba i7’nin en önemli özelliklerinden biri de robotunuzu iş yerinde veya tatildeyken bir akıllı telefon ya da tablet kullanarak rahatça kontrol edebilmeniz. Roomba i7’nin uygulaması aracılığıyla “clean” düğmesine basmanız yeterli. Böylece robotunuz siz evde yokken de işinin başına geçecektir.
Roomba i7 ilk olarak özenle gösterilen alanı dikkatle eşler. Harita uygulamaya kaydedildikten sonra her odanın sınırlarını ayarlayabilir ve adlandırabilirsiniz. Böylece robotunuz her zaman temizlemesi gereken alan üzerinde mutlak kontrole sahip olur. Robot on farklı harita kaydedebilir.
Imprint teknolojisi sayesinde her oda için ihtiyaçlarınıza göre bir temizlik programı belirleyebilirsiniz. Roomba tüm yüzeyleri iki kez temizler. Özellikle küçük çocuklu veya evcil hayvanlı evlerde daha kapsamlı temizlik yapmanın farkına tanık olacaksınız. Roomba ile evinizde temizliğe dair her şey değişecek.