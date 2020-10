UZAYDAN EVİMİZE UZANAN TEKNOLOJİ: iRobot

Akıllı Imprint Haritalama

Roomba i7 ilk olarak özenle gösterilen alanı dikkatle eşler. Harita uygulamaya kaydedildikten sonra her odanın sınırlarını ayarlayabilir ve adlandırabilirsiniz. Böylece robotunuz her zaman temizlemesi gereken alan üzerinde mutlak kontrole sahip olur. Robot on farklı harita kaydedebilir.