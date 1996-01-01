UZAYDAN EVİMİZE UZANAN TEKNOLOJİ: iRobot

İnsanların bilim kurgu filmlerinde robotlara dair izledikleri şeyler yıllardır bir beklenti yaratıyordu. Bu tarz filmlerin teması genelde aksiyon olsa da olumlu beklentiler hep şu yönde oldu: Bir gün bir robot gelecek ve insan hayatındaki bazı yükleri üstlenecek. Temizlik de tabii ki bunlardan biriydi. Dünyanın dört bir yanından gelen robot haberlerine yıllarca şahit olduk. Bir sürü yeni prototip hakkında bilgi sahibi olmaya devam ettik. Tüm bunlar olurken aslında robotların hayatımıza dahil olduğu çok kullanışlı ve etkili alanlar da oldu. Tıpkı robot süpürgeler gibi.

Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başlasa da onların tarihi 30 yıl öncesine kadar uzanıyor. 1991 yılında uzay araştırması için robot tasarlamış uluslararası bir marka bugün dünyanın en bilinen süpürgelerini üretebiliyor. Şimdi iRobot’un hikâyesi ile ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkalım.