IMF ülkelerinden “küresel ısınma” uyarısı: “Yatırımları geciktirmek büyümeye zarar verecek”

IMF ülkeleri uyardı: “Daha yeşil bir geleceğe geçişin bir bedeli var ancak ülkeler geçişi yapmak için ne kadar uzun süre beklerse, maliyetler o kadar artacak.” IMF, “Daha temiz bir ekonomiye geçiş, kısa vadeli maliyetler gerektirir, ancak geciktirmek çok daha maliyetli olacaktır” vurgusu yaptı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ülkeleri, sürdürülebilirlik yatırımlarının daha fazla geciktirilmemesi konusunda uyardı. Açıklamada, gecikmenin maliyetleri artıracağı ve ekonomik büyümeye zarar vereceği vurgulandı. 2050 yılına kadar karbon nötr seviyesine ulaşmak için, dünyanın bu 10 yıl bitmeden önce sera gazı emisyonlarını en az dörtte bir oranında azaltması gerekiyor. Böylesine büyük bir değişime yönelik gerekli ilerleme, kaçınılmaz olarak kısa vadeli ekonomik maliyetler getirecek, ancak IMF bunların sayısız uzun vadeli ekonomik maliyetlerin çok altında kaldığını açıkladı.
IMF’in açıkladığı son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda farklı küresel iklim krizini azaltma politikalarının üretim ve enflasyon üzerindeki kısa vadeli etkisi ortaya konulmuştu. IMF, “Ancak yenilenebilir kaynaklara geçiş ertelenirse, maliyetler çok daha fazla olacak. Eğer gerekli hızda fosil yakıtlardan vazgeçilmezse bu durum küresel ekonomik büyümeyi şu andan itibaren 2030’a kadar yıllık yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 yavaşlatabilir” açıklaması yaptı. IMF, ülkelerin maliyetleri azaltmak için ihtiyaç duyulan finans ve teknoloji konusunda daha fazla iş birliği yapması ve özellikle düşük gelirli ülkeler söz konusu olduğunda gerekli bilgi birikimini daha fazla paylaşması gerektiğine de dikkat çekti. Açıklamada, “Ancak her durumda, politika yapıcılar, bazı tahminlere göre çok daha büyük olabilecek, kontrol edilemeyen iklim değişikliğinden kaynaklanan potansiyel uzun vadeli üretim kayıplarını göz önünde bulundurmalı” denildi.
IMF, iklim değişikliğine karşı mücadelenin gereken hız ve güçte gerçekleşmemesi hâlinde önümüzdeki dönemde bunun enflasyonu küresel olarak yüze 0,1 ila 0,4 seviyesinde artıracağını hesapladı. Bu negatif etkiyi azaltabilmenin yolu ise etkili ve güvenilir iklim politikalarından geçiyor. Açıklamada, “Kısmen güvenilir politikalar uygulanması hâlinde 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklara geçişin maliyetinin neredeyse ikiye katlanabileceğini tahmin ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) birlikte hazırladığı raporda, “Bu yıl Somali ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkede felaketleri körükleyen yüksek sıcaklıklar, daha ölümcül, daha sık, daha şiddetli felaketlerin ve acil insani durumların yaşanacağı bir geleceğin habercisi olabilir” uyarısı yapıldı.
“Aşırı sıcaklar: Geleceğin Sıcak Dalgalarına Hazırlık” adlı raporda, iklim değişikliği etkisiyle potansiyel olarak tekrarlayan bu felaketleri önlemek için zaman kaybedilmeden adım atılması gerektiğinin altı çizildi. Raporla ilgili yayınlanan basın bildirisinde görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “İklim krizi kontrol altına alınmadıkça, sıcak hava dalgaları ve sel gibi aşırı hava olayları en çok en savunmasız insanları vuruyor. Sıcak dalgalarının etkilerinin en şiddetli şekilde hissedildiği yerler, halihazırda açlıktan, çatışmalardan ve yoksulluktan darbe almış ülkelerdir” dedi.
Uzmanlar, beton yerine doğal unsurlar kullanılarak altyapıları oluşturulan sünger şehirlerin, birçok afeti önlemenin yanı sıra iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede de fayda sağlayacağını belirtiyor. Yağmur suyunu absorbe eden, böylece sel ve taşkınların oluşmasını önlemeye ek olarak yağışların yeraltı suları olarak nehir ve göllere kazandırılmasıyla kuraklıkla mücadeleye de katkı sunan “sünger şehir” kavramı, afet riskini önlemede son dönemde öne çıkan alternatiflerden biri.
Sünger şehir kavramının temeli, yoğun yağışları ve iklim değişikliğinin diğer etkilerini yönetmek için bitkiler, ağaçlar, yapraklar, göller ve göletler gibi doğal altyapıyı kullanmaya dayanıyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun “2030’a kadar Bioçeşitli Kentler: Kentlerin Doğa ile İlişkisini Değiştirmek” adlı raporu, şehirlerde doğal altyapıların kullanılmasının, sadece taşkın yönetiminde etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda insan yapımı alternatiflere göre ortalama yüzde 50 daha uygun maliyet ve yüzde 28 daha fazla katma değer sağladığına dikkat çekiyor.
Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç, binalarda panjur kullanımının yaygınlaştırılmasıyla klima kullanımının azalacağını söyledi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mengüç, “Sürdürülebilir ve Enerji ve İnsan Boyutu” başlıklı sunumunda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığını ifade etti. Küresel ısınmaya karşı insanlığın bir dizi önlemler alması gerektiğinin altını çizen Mengüç, insanların iklim değişikliği ve doğayla uyumlu şekilde yaşaması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Mengüç, binaların kullanılan enerjinin yüzde 40’ını tükettiğini vurgularken enerji tüketimini azaltmak için binalarda kullanılan tüm malzemelerin önemli olduğunu ifade etti. Mengüç, pencerelere panjur takılmasıyla klima kullanımının azaltılabileceğini belirtti.