IMF ülkelerinden “küresel ısınma” uyarısı: “Yatırımları geciktirmek büyümeye zarar verecek”

IMF ülkeleri uyardı: “Daha yeşil bir geleceğe geçişin bir bedeli var ancak ülkeler geçişi yapmak için ne kadar uzun süre beklerse, maliyetler o kadar artacak.” IMF, “Daha temiz bir ekonomiye geçiş, kısa vadeli maliyetler gerektirir, ancak geciktirmek çok daha maliyetli olacaktır” vurgusu yaptı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ülkeleri, sürdürülebilirlik yatırımlarının daha fazla geciktirilmemesi konusunda uyardı. Açıklamada, gecikmenin maliyetleri artıracağı ve ekonomik büyümeye zarar vereceği vurgulandı. 2050 yılına kadar karbon nötr seviyesine ulaşmak için, dünyanın bu 10 yıl bitmeden önce sera gazı emisyonlarını en az dörtte bir oranında azaltması gerekiyor. Böylesine büyük bir değişime yönelik gerekli ilerleme, kaçınılmaz olarak kısa vadeli ekonomik maliyetler getirecek, ancak IMF bunların sayısız uzun vadeli ekonomik maliyetlerin çok altında kaldığını açıkladı.