Otopark hizmetinde yeni dönem: Siz park edin, ücreti plakanız ödesin!

Kimler faydalanabiliyor?

Aileler

Aynı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkanı veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabiliyorlar.

Şirketler

Çalışanlarına verdiği 3’e kadar aracın otopark sürelerini ve maliyetlerini kontrol edebilir, ödemelerini Masterpass altyapısı ile hızlı, güvenli ve otomatik bir şekilde takip edebiliyor.