Otopark hizmetinde yeni dönem: Siz park edin, ücreti plakanız ödesin!

Mastercard Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraklerinden İSPARK arasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilen yeni bir uygulama sayesinde, görevliyi beklemeden ya da nakit aramadan otopark ödemesi yapmak artık mümkün.
Sürücülere kaliteli, güvenli ve modern otopark hizmeti sunan bu yeniliğin detaylarını gelin yakından inceleyelim…
Plakalarını uygulamaya kaydeden sürücüler ise otoparktan ayrılırken cep telefonlarındaki uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemeyi tamamlayabiliyorlar. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da aynı şekilde ödemelerini bu uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.
İSPARK uygulamasında mobil ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt işleminin ardından cep telefonu ile kimlik doğrulaması yaparak kayıtlı kartını 3 bini aşkın işyerinde hızlı ve güvenli ödeme için kullanabiliyorlar. Tüketicinin tercihine göre uygulama üzerinden yapılan dijital ödemeler, otomatik ödeme talimatıyla zahmetsizce gerçekleşiyor.
Otopark ücretini ödemek için görevli birini beklemek veya nakit aramak gerekmiyor.
Aileler
Aynı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkanı veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabiliyorlar.
Şirketler
Çalışanlarına verdiği 3’e kadar aracın otopark sürelerini ve maliyetlerini kontrol edebilir, ödemelerini Masterpass altyapısı ile hızlı, güvenli ve otomatik bir şekilde takip edebiliyor.