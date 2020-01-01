PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Pandemi süreciyle birlikte dünya büyük bir değişim süreci geçirdi. Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa bildiğimiz tüm sistemlerin değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Daha önce yapılamaz denen şeylerin artık mümkün olduğunu deneyimleyerek yaşadık ve öğrendik. Hastaneye gitmeden doktor muayenesi, okula gitmeden eğitim, ofise gitmeden çalışmak mümkün. Bunu mümkün kılan bir mecburiyet değil sadece, bunu mümkün kılan araçlara sahip olmamız. Bu aracın adı da dijitalleşme. Hayatımızın her alanına etki eden bu faktör söz konusu eğitim de dijitalleşmeden payını almalı. İstinye Üniversitesi de bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden beri dijital dönüşüm çalışmalarını üniversitenin temeline yerleştirdi.
İstinye Üniversitesi dijital dönüşüme inanan ve bunun için uzun zaman önce çalışmaya başlamış; yapay zeka temelli bir üniversite. İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında öğrenciler ve profesyoneller aynı ortamda, farklı projelerde ama aynı hedef için çalışıyor: Dijital dönüşüm. Öğrenciler, hocalar ve sektör temsilcileri İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında farklı alanlarda dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyor ve bu projelerin hayata geçmesiyle üniversite dijital dönüşümün lider kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.
İstinye Üniversitesi araştırma ve ürün geliştirme odaklı ve yapay zeka temelli bir üniversite olarak kuruldu. Temel hedeflerden biri de dijital devrimde aktif rol alacak bireyler yetiştirmektir. Küresel hedefleri olan bir kurum öncelikle dijitalleşme sürecinde öncü olmalıdır, bunun aksi düşünülemez. Bu nedenle İstinye Üniversitesi dijital üniversite anlayışı ile kendi gelişimini sürdürürken dijital dönüşümün öncüsü olan projeleri de hayata geçirmektedir. Wisdom Era gibi sağlık alanında gerçekleştirilen projeler bunun en iyi örnekleri. Üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencileri bu projeler içinde aktif görev alıyor, dijital dönüşümün parçası oluyor ve konvansiyonel sistemlerin değişimini bizzat kendileri yapıyor.
Birkaç yıl öncesine kadar bir robotun kargomuzu getirmesine, restoranlarda siparişin bir robot tarafından alınmasına, hatta basit bir hamburgeri robot bir şefin hazırlamasına çok sıcak bakmıyorduk. Oysa günümüzde, hele ki pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm ve onunla birlikte hayatımıza giren, veriyi toplayan ve işleyen yapılara (robotlar, cobotlar, makineler) çok daha sıcak bakıyoruz. Pandemi süreci insanın geleceği için yapay zeka ve dijital dönüşümün ne kadar kritik önemde olduğunu gösterdi. Artık biliyoruz ki çok yakın bir gelecekte yeni meslekler devreye girecek.
Gelecekte sıradan işleri makineler yaparken, insanlar onları kurgulayan, geliştiren, üreten süreçlerde yoğunlaşacak. Hatta hekimlik, avukatlık gibi meslekler bile yapay zekayı iyi kullananların elinde yükselecek. Veri madenciliği, veri temizliği, veri mühendisliği gibi veri ile ilgili tüm alanların çok yakın zamanda parladığını göreceğiz. Çünkü günümüzün en değerli kaynağı veri olmuş durumda. Dijital dönüşümün merkezinde, geleceğin mesleklerinin içinde olmak için bugünü iyi okumak ve hemen bugün değişimin merkezinde yer almak gerekiyor.
2020 Yılında İstinye Üniversitesi tüm bölümlerinde (Eczacılık Fakültesi hariç) %50 ÖSYM Kontenjan İndirimi uygulayartak başarılı öğrencileri destekliyor. Dijital dönüşüm merkezinde geleceğin içinde yer almak isteyen tüm gençler üniversitenin Topkapı kampüsünü ziyaret edebilir.
2020 Yılında İstinye Üniversitesi tüm bölümlerinde (Eczacılık Fakültesi hariç) %50 ÖSYM Kontenjan İndirimi uygulayartak başarılı öğrencileri destekliyor. Dijital dönüşüm merkezinde geleceğin içinde yer almak isteyen tüm gençler üniversitenin Topkapı kampüsünü ziyaret edebilir.