PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Pandemi süreciyle birlikte dünya büyük bir değişim süreci geçirdi. Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa bildiğimiz tüm sistemlerin değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Daha önce yapılamaz denen şeylerin artık mümkün olduğunu deneyimleyerek yaşadık ve öğrendik. Hastaneye gitmeden doktor muayenesi, okula gitmeden eğitim, ofise gitmeden çalışmak mümkün. Bunu mümkün kılan bir mecburiyet değil sadece, bunu mümkün kılan araçlara sahip olmamız. Bu aracın adı da dijitalleşme. Hayatımızın her alanına etki eden bu faktör söz konusu eğitim de dijitalleşmeden payını almalı. İstinye Üniversitesi de bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden beri dijital dönüşüm çalışmalarını üniversitenin temeline yerleştirdi.

İstinye Üniversitesi dijital dönüşüme inanan ve bunun için uzun zaman önce çalışmaya başlamış; yapay zeka temelli bir üniversite. İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında öğrenciler ve profesyoneller aynı ortamda, farklı projelerde ama aynı hedef için çalışıyor: Dijital dönüşüm. Öğrenciler, hocalar ve sektör temsilcileri İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında farklı alanlarda dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyor ve bu projelerin hayata geçmesiyle üniversite dijital dönüşümün lider kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.