BİR ÜNİVERSİTENİN KALİTESİNİ BELLİ EDEN 4 NİTELİK

Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte tüm üniversite adaylarının aklında aynı soru var. Hangi üniversite? Bir üniversiteyi sizin açınızdan tercih edilebilir kılan birçok faktör olabilir. Ancak bazı nitelikler var ki günümüz dünyasında başarıya ulaşmak için olmazsa olmaz. Bu nitelikleri bünyesinde barındıran İzmir Ekonomi Üniversitesi, bakın öğrencilerine nasıl bir eğitim vadediyor?
Unutulmaz ve mutlu bir üniversite yaşamı, tüm gençlerin ortak hayali. Bunun için de coşkunun hiç eksilmediği, gönlünce zaman geçirebileceğin, sosyal alanları ve teknolojik altyapısıyla sana hitap eden bir kampüste bulunman şart. Tüm bunları uzaklarda aramana gerek yok. Çünkü İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, kendini özel hissetmen için her şey daha önceden planlandı, düşünüldü. Son teknolojik altyapıya sahip ‘Akıllı Kampüs’ tüm ayrıcalıklarıyla seninle. Laboratuvarlar, atölyeler, stüdyolar ve zengin bir arşiv niteliğindeki kütüphane, kendini en iyi şekilde geliştirmen ve derslerini kolayca öğrenmen için en büyük yardımcın. Vize ve finallerin yaklaştığı dönemlerde; yeşille iç içe, sağlıklı ve çevreci bir anlayışla tasarlanan kampüs, enerji depolaman için yeterli. Sırtını ormana yaslayıp denizi seyredebilir, güneşin doğuşunu izleyebilirsin. Birbirinden seçkin kafelerde, spor alanlarında ya da sosyal merkezlerde istediğin gibi zaman geçirebilirsin.
Odaklanman gereken tek şey elbette kampüs değil. Seni geleceğe hazırlayacak akademisyenleri çok iyi araştırmalı, seçmek istediğin bölümün eğitim kadrosu hakkında bilgi sahibi olmalısın. Akademisyenlerini yurt dışı tecrübesi olan isimlerden seçen İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu alanda da önde. Sektör bağlantısı güçlü, uluslararası geçmişi bulunan, proje odaklı akademisyenler, seni kısa sürede hedeflerine ulaştıracak. Bunun yanı sıra; kampüste farklı dilleri konuşanları görürsen sakın şaşırma. Çünkü, İzmir Ekonomi’nin kampüsü, ‘8 dil konuşulan kampüs’. İngilizcenin yanı sıra istediğin ikinci yabancı dili seçip kendine ayrıcalık katabilirsin.
İzmir Ekonomi’de başarının kriteri ‘küresel ölçek’. Bunun doğru olduğunu anlamak için mezunlara bakmak yeterli. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 490 mezunu, kendi işini kurarak ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olarak 54 farklı ülkede yaşamını sürdürüyor. İlham veren yaşam öykülerine imza atan, ülkemizi genç yaşta başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan İzmir Ekonomili mezunlar, senin için de doğru bir model.
İzmir Ekonomi Üniversite’nin en büyük gücü, 90 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın desteğini her daim yanında bulması. İzmir’deki iş dünyasının temsilcileri, doğal olarak İzmir Ekonomi’nin bir parçası. Bu birliktelik ve sinerji, senin için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki ‘Garantili Staj Projesi’. İzmir Ekonomi’de okurken ‘Nerede staj yapabilirim’ diye düşünmene gerek yok. Eğitim aldığın alanla örtüşen bir firma ya da departmanda staj yapabilir, mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışarak çevre edinebilirsin. İzmir Ekonomi’de, öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla buluştuğu diğer proje ise ‘3 Kuşak Usta-Çırak Projesi’. Türkiye’de ilk olan proje sayesinde okurken iş dünyasından alanında uzman bir isimle eşleştirilebilirsin. Ustanla iletişime geçerek merak ettiklerini sorabilir, onların yol göstericiliğinden yararlanabilir, gelecekteki kariyer planlamalarını da bu doğrultuda şekillendirebilirsin.
Bir üniversitenin kalitesini belli eden tüm niteliklere sahip olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, bilimle anlayan ve bilgiyle yöneten bir anlayışın temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Burası İzmir’in ortasında, bir an ormanda, bir an denizde olabileceğin bir üniversite. 8 fakülte, 3 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapan #Kampüsİzmir’de şahane bir üniversite hayatının kapıları aralanıyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kampüsünde 8 farklı dil duyabilir, İngilizceyi ana dilin gibi konuşabilecek seviyeye gelebilirsin. Bunun yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca ve Çinceden birini seçebilirsin. Her anını dünya vatandaşlarıyla yaşayabileceğin bu okulda, kendi alanının inceliklerini duayen isimlerden öğreneceksin.
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Üniversitemizde hayatı bilimle anlayacak, her işi bilerek ve bilgiyle yönetecek gençler yetiştiriyoruz” diyor. Seçkin akademik kadrosuyla geleceğe yön verecek gençler mezun etmeyi amaçlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi, iş dünyası-üniversite bütünleşmesinden üretilen güçle uygulamalı eğitim, garantili staj ve her alanda ileri eğitim teknolojileri sunuyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde dünya çapında biri olmak bir tercih ötenizde…