BİR ÜNİVERSİTENİN KALİTESİNİ BELLİ EDEN 4 NİTELİK

2. Yurt dışı tecrübesine sahip akademisyenler

Odaklanman gereken tek şey elbette kampüs değil. Seni geleceğe hazırlayacak akademisyenleri çok iyi araştırmalı, seçmek istediğin bölümün eğitim kadrosu hakkında bilgi sahibi olmalısın. Akademisyenlerini yurt dışı tecrübesi olan isimlerden seçen İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu alanda da önde. Sektör bağlantısı güçlü, uluslararası geçmişi bulunan, proje odaklı akademisyenler, seni kısa sürede hedeflerine ulaştıracak. Bunun yanı sıra; kampüste farklı dilleri konuşanları görürsen sakın şaşırma. Çünkü, İzmir Ekonomi’nin kampüsü, ‘8 dil konuşulan kampüs’. İngilizcenin yanı sıra istediğin ikinci yabancı dili seçip kendine ayrıcalık katabilirsin.

3. Güçlü mezunlar

İzmir Ekonomi’de başarının kriteri ‘küresel ölçek’. Bunun doğru olduğunu anlamak için mezunlara bakmak yeterli. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 490 mezunu, kendi işini kurarak ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olarak 54 farklı ülkede yaşamını sürdürüyor. İlham veren yaşam öykülerine imza atan, ülkemizi genç yaşta başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan İzmir Ekonomili mezunlar, senin için de doğru bir model.