ŞEHİR HAYATINI BİRKAÇ ADIMDA RENKLENDİRİN!

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, İzmirlilere sunduğu keyifli yaşam olanaklarının yanı sıra, başka şehirlerde yaşayan yüz binlerce insanın da hayallerini süslüyor. Hal böyle olunca insanların İzmir’e dair algıları her zaman açık oluyor. Şimdi bu güzel şehirde ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirebilecek üç muhteşem detaydan bahsedeceğiz.
Her gün aynı binaları, aynı insanları, aynı yolları görmek bir süre sonra canımızı fazlasıyla sıkan bir hale geliyor. Üstelik bu durum yaratıcılığımızı öldürmenin yanı sıra depresif bir ruh haline bürünmemize de yol açıyor. Ancak yepyeni maceralara atılarak bambaşka bir insan olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit, aracınıza atlayın ve yollara düşün! İster en yakın sahil kenarına ya da ormana, ister hiç bilinmeyen rotalara yelken açın, yeter ki bir an önce doğaya kaçın ve rutinden uzaklaşın. Yolda olmak her zaman rahatlatan ve heyecanlandıran en güzel deneyimlerden biri olmuştur. O yüzden kendinize bir iyilik yapın ve sürpriz kaçamaklara hayatınızda yer açın!
Yolda olmak en güzel deneyim dedik ama maceraya atılayım derken keyfinizi kaçıracak şeyler yaşamaktan kaçının. Bunun için de planlı ve kendinizden emin hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin eğer niyetiniz ormanlık bir alanda kamp kurmaksa, hava şartlarına uygun donanıma sahip olmaya özen gösterin. Ya da küçük bir sahil kasabasında romantik bir tatil geçirmek istiyorsanız, kapasitesi çok yüksek olmayan butik oteller için rezervasyonunuzu önceden yapın ki kaçamağınız hayal kırıklığıyla son bulmasın. Ayrıca tüm deneyimlerin özünde kişisel mutluluğumuz yatıyor, ne olursa olsun bunu unutmayın ve size en rahat hissettirecek şey ne ise onun izinden gidin!
Kimileri için yollara düşmenin en güzel yanı, bu deneyimi beraber yaşayacağı yol arkadaşları oluyor ki o insanların başında da genellikle ailemiz geliyor. Sevdiklerinizle beraber yol alırken, heyecanlı bir deneyim arzusunun yanı sıra, özellikle çocuklarınız da varsa rahatlık ve güvenlik her zaman ilk sırada geliyor. Bu koşullar tamamsa geriye eğlenmek kalıyor. Güle eğlene dilediğinizce müzik dinleyebileceğiniz, en zorlu yollarda bile konforunuzun sarsılmadığı yolculuklar her zaman en untulmazları oluyor. Araba kullanmayı sevenlerdenseniz, eğer sürüş keyfini doya doya yaşayacağınız bir aracınız olursa, şehrin yoğun trafiğinden bile korkmanıza gerek kalmayacak!
Üstün kalite ve yüksek konforu bir araya getiren KIA Sportage Dizel, performansıyla etkileyici olduğu kadar aileniz için de çok güvenli. Siz sadece nasıl sürmek istediğinize karar verin, çünkü herkese ve her sürüş moduna uygun donanım seçenekleri var! Yenilenen KIA Sportage, tüm gözlerin size çevrilmesini sağlamak için tasarlandı. Onunlayken hem performansıyla hem tasarımıyla hep göz önünde olacaksınız.
- Projeksiyon tipi LED ön farlar
- LED arka stop lambaları
- 467 Litre bagaj hacmi
- 19 inç alüminyum alaşım jantlar
- Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı
- GT tasarım deri direksiyon simidi
- 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Kablosuz şarj sistemi (wireless charger)
- 8 Adet hoparlör
- Isıtmalı ön koltuklar
- 60-40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- Arka koltuk USB bağlantısı
Her ay kampanyalarıyla otomobilseverlere fırsatlar sunan KIA, sonbaharı ise ücretsiz yakıt kampanyasıyla karşıladı. KIA, Eylül ayı içerisinde Sportage satın alan herkese Petrol Ofisi’nden 5 bin km’ye varan ücretsiz yakıt hediye ediyor.
Anadolu Grubu markalarından olan KIA, Picanto’yu 79 bin 900 TL’lik özel fiyatla satışa sunuyor. KIA, Rio ve Ceed’de hurda desteğiyle birlikte avantajlı fiyatlar, Stonic’de 30 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla sonbaharda araç sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.