KİLO VERME SÜRECİNDE SİZİ SONUCA ULAŞTIRACAK 4 ADIM

Günümüzde birçok insan kilo problemi yaşıyor. Bazen kararlı bir şekilde atılan bir adım insanı bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Bazen de ilk adımlar bitmek bilmiyor ancak bir türlü olumlu bir sonuç elde edilemiyor. Bu noktada ne yapmak lazım? Kilo vermenin evrensel bazı kaideleri var. İlk etapta tabii ki en önemli şey adım atmak. Peki ya sonra?
Şimdi kilo verme sürecinde sizi sonuca ulaştıracak dört adıma dikkat çekeceğiz. Her şeyden önce adım adım ilerleyeceğiz. Bunları yapmak için sadece kilo sorunumuz olması gerekmiyor elbette. İdeal kilomuzun sınırında olabilir ya da daha sağlıklı ve daha enerjik bir yaşam istiyor olabilir. Yapmamız gereken ilk şey harekete geçmek. İkincisi ise tabii ki istikrar!
Her şeye "Neden kilo vermeliyim?" sorusunu kendinize sormakla başlayabilirsiniz. Kendinize ciddi sebepler bulmanız gerekiyor. Eğer eyleminizi en az bir güçlü gerekçe ile desteklemezseniz atılan ilk adımlar bitmez. Bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Herkesin bir ideal kilosu var ve o miktarın üzerindeki her kilo sırtımızda bir kambur taşımak demek.
İnsan olarak hepimizin bir sürü derdi tasası olabiliyor. Ancak ne zaman sağlığımızı kaybetmeye başlasak, sahip olduğumuz en önemli şeyin sağlık olduğunu anlıyoruz. Sağlığımızı kaybedince sevdiklerimize de bir faydamız olmuyor. Kilo problemi ise uzun vadede sağlığımızı tehdit eden unsurların başında geliyor. Bu farkındalık önemli. Bu konuyu içselleştirmek gerekiyor.
Kilo sorunu yaşayan insanlar bu soruna neden olan ciddi bir rahatsızlık yoksa genelde dengesiz beslenme yüzünden sorun yaşarlar. Kilo vermeye karar verdikten sonra asla ihmal etmemek gereken disiplin beslenme alışkanlığımıza dikkat etmek. Gerekirse bütün alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Bu hususta en iyisi bir uzmandan destek almak.
İnsan ırkı son yüz yıla kadar günde ortalama 10 km mesafe kat eden bir canlıydı. Çağlar boyunca bedenimizi hep iyi kullandık. Ancak özellikle son yüz yılda değişen yaşam biçimleri bizi hareketsizliğe ve masa başı işlere mahkûm etti. Hareketsizliğe dur dememiz gerekiyor. Bir de bunu doğru beslenme ile taçlandırınca sonuç almama ihtimali kalmıyor.
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