FETHİYE’DE TATİL YAPMANIN HAYATINIZA KATACAĞI MUHTEŞEM GÜZELLİKLER

Türkiye, Akdeniz ve Ege’siyle muhteşem tatil rotalarına sahip bir ülke. O rotalardan biri var ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın vazgeçilmezi. Konum olarak Akdeniz ve Ege’nin kesiştiği bölgede bulunan Fethiye, Muğla iline bağlı bir ilçe. Şimdi muazzam güzelliklere sahip olan Fethiye’de gidebileceğiniz şahane rotalara bir göz atacağız.
İşte o eşsiz seçeneklerden bazıları…
Ölüdeniz’in kristal gibi berrak, turkuaz renkli durgun denizi Fethiye’de nerede kalırsanız kalın mutlaka bir gününüzü ayırmanız gereken bir rota. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ölüdeniz’de bambaşka bir deniz deneyimi yaşayabilir, gününüze heyecan katmak için Babadağ’a çıkıp eşsiz manzaraya bakabilir ya da yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Şahane tekne turları da cabası.
Karaçay üzerinde bulunan kanyona ilçeden kalkan dolmuşlarla rahatça ulaşmak mümkün. Yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu’nun yüksekliği 200 metre. Milli park statüsüne alınan bu kanyonda trekking ve rafting gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Saklıkent Kanyonu atmosferi ile sizi büyüleyecek, serinliği ile gününüzü ferahlatacak.
Fethiye’ye 8 kilometre mesafede bulunan Kayaköy, tam bir asır önce terk edilmiş bir Rum köyü. Bu tarihi köyü görmeden dönmek büyük bir kayıp olacaktır. Köyün geçmişi M.Ö. 3000’lere kadar uzanıyor. Burada dolaşmak Anadolu’da yaşamış medeniyetlerden biri olan Likyalıların tarihine dokunmak gibi. Ayrıca dünyanın en güzel trekking rotalarından biri olan Likya Yolu da bu köyün bulunduğu bölgeden geçiyor.
Bir zamanlar çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan vadiye Ölüdeniz’den hareket eden teknelerle gidebilirsiniz. Bu vadinin denizinde yüzmek çok az yerde yaşayabileceğiniz bir deneyim. Siz denizdeyken eşsiz vadi manzarası bütün heybetiyle karşınızda olacak. Vadinin derinliklerinde de sizi bir şelale bekliyor olacak. İsterseniz günlük yürüyüşünüzü bu güzel vadide yapmanız da mümkün.
Fethiye’nin size sunduğu güzelliklerden sadece birkaçında bahsettik. Antik kentler açısından da çok zengin bir ilçe olan Fethiye’de, Yaka Köyü’ndeki Tlos Antik Kenti’ndeki Kronos Tapınağı ve Girmeler Mağarası da görülmesi gereken yerlerden. Ayrıca 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Letoon Antik Kenti’ndeki Leto, Artemis ve Apollon tapınakları da muazzam bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Öyleyse geriye sadece kalacağınız oteli seçmek kalıyor.
Fethiye’deki beş yıldızlı Liberty Fabay’da güne harika bir başlangıç yapmak için plajda kendinizi maviliklerin koynuna bırakabilir veya dilediğiniz gibi vakit geçirebileceğiniz havuzlarda anın tadını çıkarabilirsiniz.
Liberty Fabay, bahçe ve deniz manzaralı oda ve villa seçenekleri ile doğanın koynunda bir tatil imkânı sunuyor. Otelin Lagoon Odaları ortak havuza açılıyor ve şahane bir havuz deneyimi sunuyor. Swimup villalarda ise yine doğrudan havuza erişim bulunuyor ve aile konsepti ön plana çıkıyor.
Fethiye’de Çalış Plajı’na yakın ve denize sıfır konumda bulunan Liberty Fabay’da özel balayı konsepti de bulunuyor. Pek çok otelde yalnızca odaya meyve ve şarap ikramı varken, bu otelde içecekle karşılama, SPA’da yüzde 20 indirim, bir kereye mahsus ücretsiz a’la carte hizmeti gibi özellikler bulunuyor.
Yeni kurulan bu sıfır tesiste birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekler, her zevke hitap eden kokteylleri keşfetmeniz mümkün. Ruhunuza huzur verecek eşsiz SPA deneyimi ve bedeninizi yenileyecek masaj deneyimi de cabası. Nefes kesen eğlenceli aktiviteleri ve daha fazlasını keşfetmek için Liberty Fabay’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.