FETHİYE’DE TATİL YAPMANIN HAYATINIZA KATACAĞI MUHTEŞEM GÜZELLİKLER

Fethiye’deki beş yıldızlı Liberty Fabay’da güne harika bir başlangıç yapmak için plajda kendinizi maviliklerin koynuna bırakabilir veya dilediğiniz gibi vakit geçirebileceğiniz havuzlarda anın tadını çıkarabilirsiniz.

Liberty Fabay, bahçe ve deniz manzaralı oda ve villa seçenekleri ile doğanın koynunda bir tatil imkânı sunuyor. Otelin Lagoon Odaları ortak havuza açılıyor ve şahane bir havuz deneyimi sunuyor. Swimup villalarda ise yine doğrudan havuza erişim bulunuyor ve aile konsepti ön plana çıkıyor.