BAŞARININ SIRRI İYİ OFİSLERDE SAKLI!

Şehirlerde nüfusun büyük bir bölümünü, neredeyse her gününü ofislerde geçiren 'beyaz yakalılar' oluşturuyor. Eğer siz de toplumun bu kesiminde yer alan bir beyaz yakalıysanız, ofis hayatında rahat ve mutlu olmanın önemini biliyorsunuzdur. Yapılan araştırmalara göre, iş yaşamında başarılı olabilmenin ilk koşullarından biri de, çalıştığınız ortamın kalitesi. Yani işteki veriminiz, ofis yaşamınızla doğru orantılı. Her sabah neşeyle ofise gitmek ve orada huzurlu zaman geçirip keyifle eve dönmek, günümüzde büyük bir ayrıcalık haline geldi. Bu ayrıcalıklara sahip olmak için ise, 3 basit niteliğe sahip olmanız yeterli...
Ofis çalışanlarının gözünü korkutan en büyük sorunlardan biri de, sosyal ve kültürel aktivilere uzak kalmak. Bir güne iş dışında başka planlar da sığdırmak, ancak kısıtlı olan zamanınızı oradan oraya koşturarak harcamak istemiyorsanız, her yere yakın olan bir ofisle hayatınızı daha renkli hale getirmeniz mümkün. İşte bu detaylar düşünülerek, Ankara'nın en gözde konumunda sizlere yeni bir yaşam kültürü sunuluyor. Mahall Ankara Ofisleri; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, ticaret odaları, şirket merkezleri, AVM’ler, üniversiteler ve hastanelere yakınlığıyla şehrin tüm olanaklarına ulaşabilmeyi sağlıyor.
Günün büyük bir bölümünü masa başında geçirmek veriminiz açısından düşüş yaşamanıza neden olabilir. Ancak uzman görüşlerine göre, ara sıra havadar bir alanda mola vermek, enerjinizi yenilemek için büyük önem taşıyor. Özgün bir mimariyle ortak kullanım için tasarlanan ve her katta bulunan balkon seçeneklerine sahip Mahall Ankara Ofisleri, çalışırken konforu yansıtıyor. Üstelik kapasitesi yüksek ve sayısı bol asansörleriyle, hem işinize hem hayatınıza değer katıyor.
Belki de bir ofise yatırım yapmak istiyor, ancak ödemenin altından kalkamayacağınız korkusuyla adım atamıyorsunuz. Mahall Ankara, sizler için birbirinden güzel fırsatlarla yepyeni imkanlar sağlıyor. Boş yere kira ödemekten sıkılanlardansanız %0 faiz ve 60 aylık vade seçenekleriyle öne çıkan Mahall Ankara Ofisleri'nin, %10 peşinat ve 1 yıl ödemesiz kampanya fırsatını kaçırmayın.
Yaşamı daha keyifli hale getiren mimari çözümleriyle çalışma alanlarını da yaşam alanları kadar özelleştiren Mahall Ofisleri iş dünyasına dinamizm katıyor. Keyifli molalara ev sahipliği yapan Mahall Çarşı; lezzetli yemekler, canlı müzik performansları ve özel ürün standlarının olduğu renkli sokak festivallleriyle sosyal beklentilerinize de hızlı yanıtlar veriyor.
- %10 Peşinat
- 60 Ay Vade
- %0 Faiz
- 1 Yıl Ödemesiz
- Hemen Teslim
- Hemen Tapu
- Kişiye Özel Ödeme Seçenekleri