YENİLİKÇİ OFİSLERİ KEŞFETMENİZ İÇİN EN ÖNEMLİ 3 NEDEN

Bugünlerde iş hayatına yepyeni bir soluk katmak isteyenlerin yolu yenilikçi ofislerden geçiyor. Yoğun iş hayatının çalışanları zaman zaman strese soktuğunu hepimiz biliyoruz. Uzmanlar bu konuda uyarıyor: “Stres düzeyi arttıkça motivasyon ve başarı düzeyi azalır.” Fakat bununla başa çıkmak mümkün. Çözüm ise yenilikçi ofislerde...
Her geçen yıl teknoloji ile daha fazla bütünleştiğimiz günümüzde, en önce yenilikçi ofisler teknolojiyi verimli kullanıyor; ne de olsa hayatımızı kolaylaştıran altyapı sistemleri ve ofis havasını tazeleyen santraller, daha keyifli bir çalışma ortamının ilk adımı. Bu özellikler yenilikçi ofislerin olmazsa olmazı artık.
Işığın motivasyonu zirveye çıkaran etkisinden de yenilikçi ofisler en iyi şekilde yararlanıyor. Gün ışığı alan ferah bir çalışma ortamı düşünün; ofise çeşit çeşit bitki yerleştirip motivasyon için daha doğal bir yaşam alanı oluşturmak mümkün.
Mesai saatleri içinde verdiğimiz molalar, yenilikçi ofisler sayesinde başka bir kimlik kazanıyor. Artık bu küçük molalar, sadece kafa dinlemenin çok ötesinde. Özenle dizayn edilen ve bahçesi olan ortak alanlar iş yaşamınıza renk katacak.
Ofis olanaklarınız ne kadar iyi olursa olsun, lokasyon faktörünü göz ardı etmeyin! Çünkü iş insanı olmak demek, biraz da oradan oraya koşuşturmak anlamına geliyor. Toplantı, eğitim ve seminer gibi yerlere giderken trafik engeline takılmak istemezsiniz. Ofisinizin; merkezi konumda oluşu, ulaşım kolaylığı, üniversitelere, banka ve kamu kuruluşlarına yakınlığı size hem zaman hem de prestij kazandıracak. Bir de yenilikçi bir ofis ise, iş dünyanız oldukça farklılaşacak...
Yenilikçi ofis konseptini Mahall Ankara’da keşfetmeye ne dersiniz? Bu ofisler; yaşamı daha keyifli hale getiren modern çözümleriyle çalışma alanlarını da yaşam alanları kadar özelleştiriyor.
Mimari detayları sayesinde gün ışığı alan çalışma ortamları, günün her anı nefes alabileceğiniz ortak kat bahçeleri, hava tazeleyen santralleri, güvenliği, teknolojik altyapısı ve daha da fazlası...
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