YENİLİKÇİ OFİSLERİ KEŞFETMENİZ İÇİN EN ÖNEMLİ 3 NEDEN

Ofis olanaklarınız ne kadar iyi olursa olsun, lokasyon faktörünü göz ardı etmeyin! Çünkü iş insanı olmak demek, biraz da oradan oraya koşuşturmak anlamına geliyor. Toplantı, eğitim ve seminer gibi yerlere giderken trafik engeline takılmak istemezsiniz. Ofisinizin; merkezi konumda oluşu, ulaşım kolaylığı, üniversitelere, banka ve kamu kuruluşlarına yakınlığı size hem zaman hem de prestij kazandıracak. Bir de yenilikçi bir ofis ise, iş dünyanız oldukça farklılaşacak...