İZMİR’DE EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 3 MUHTEŞEM DETAY

İzmir'in geçmişi ile bugününü, hem tarihi hem de modern değerlerle şehre armağan eden Mahall Bomonti İzmir, şimdi şahane imkanlarla sizi İzmir’de ev sahibi olmaya davet ediyor. Bölgenin kaderini değiştiren bu proje, sadece şehre anlam katmakla kalmıyor.

Adını Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi'ne kadar var olmuş bir markadan alan Mahall Bomonti İzmir projesi, sanayi tarihimize de bir saygı duruşunda bulunuyor. Üstelik bu eşsiz projede yüzde 0,79 faiz oranı, yüzde 10 peşinat ve yüzde 25 indirim imkanları ile yerinizi alabilirsiniz. Son tarih 30 Eylül, fırsatı kaçırmayın!