İZMİR’DE EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 3 MUHTEŞEM DETAY

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, İzmirlilere sunduğu keyifli yaşam olanaklarının yanı sıra, başka şehirlerde yaşayan yüz binlerce insanın da hayallerini süslüyor. Hal böyle olunca insanların İzmir’e dair algıları her zaman açık oluyor. Şimdi bu güzel şehirde ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirebilecek üç muhteşem detaydan bahsedeceğiz.
Kredi faiz oranlarının yükseldiği şu günlerde konut sahibi olmak isteyenler için çok güzel bir ayrıcalık var: 0,79 faiz oranı. Güzide şehrimiz İzmir’de bir eviniz olsun istiyorsanız, harekete geçmek için tam zamanı!
Ev sahibi olmak için adım atan insanların ilk dikkat ettiği şeylerden biri faiz oranlarının yanı sıra peşinat ödemesidir. İzmir’de yüzde 10 peşinatla çok güzel bir eve sahip olmanız mümkün. Üstelik avantajlar bununla da sınırlı değil. Şimdi gelelim indirim faktörüne.
Faiz oranı tam size göre, vade farkı da uygun, peki ya indirim? İzmir’de yüzde 25 indirimle konut sahibi olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. Mahall Bomonti İzmir için harekete geçmek. Öyleyse söz konusu projeye yakından bakalım.
İzmir'in geçmişi ile bugününü, hem tarihi hem de modern değerlerle şehre armağan eden Mahall Bomonti İzmir, şimdi şahane imkanlarla sizi İzmir’de ev sahibi olmaya davet ediyor. Bölgenin kaderini değiştiren bu proje, sadece şehre anlam katmakla kalmıyor.
Adını Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi'ne kadar var olmuş bir markadan alan Mahall Bomonti İzmir projesi, sanayi tarihimize de bir saygı duruşunda bulunuyor. Üstelik bu eşsiz projede yüzde 0,79 faiz oranı, yüzde 10 peşinat ve yüzde 25 indirim imkanları ile yerinizi alabilirsiniz. Son tarih 30 Eylül, fırsatı kaçırmayın!