İZMİR’İN KONUT AÇISINDAN EN DEĞERLİ BÖLGESİ İLE TANIŞIN!

Konut satın almak isteyenler birçok farklı etkeni göz önünde bulundurur. “Doğa ile iç içe mi?”, “Şehir yaşamı açısından ne gibi kolaylıklar sağlıyor?” gibi soruların yanı sıra konutun bulunduğu bölgenin değeri de önem taşıyor; çünkü her gayrimenkul, bir yaşam alanı olmasının ötesinde bir de yatırım niteliğine sahiptir. Bu yüzden istediğiniz projenin bulunduğu bölge çok önemli! Şimdi İzmir’in değeri sürekli yükselen bir bölgesiyle tanıştıracağız sizi. Onun adı yeni Alsancak ve Bomonti İzmir.
İzmirlilerin "şaraphane" olarak hatırladığı, 107 yıllık tarihe sahip Bomonti fabrikasının kaderi değişti. Uzun süredir bakımsız kalan fabrika binaları ve doğal çevresi, İzmir halkının sosyal yaşamına renk katacak şekilde hayata döndürülüyor. Bu büyük arazi, Osmanlı’nın son dönemine ve Cumhuriyetin kurulduğu yıllara tanıklık etmişti. Şimdi aynı bölge, tarihi dokuyla birleşen modern yaşam alanlarıyla İzmir’in en gözde karma projesine dönüştü.
Bomonti ailesinin endüstriyel mirası olan eski fabrika binalarının restore edilmesiyle hayata geçen Bomontiada, İzmir’in tarihi geçmişini eski güzel günlerine döndürüyor. Peki bu yaşam merkezi insanlara ne vadediyor? Teknolojik ofisler ve konforlu konutların ötesinde tarihle iç içe ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşam. Karma proje, şehrin nabzını tutacak eğlence ve sosyal mekânlara da ev sahipliği yapıyor.
İzmirlilerin keyifli vakit geçireceği Babylon, Monochrome, Günaydın ve the Populist gibi markalara ev sahipliği yapacak Mahall Bomonti İzmir karma projesi, İzmir'in en gözde yeri olacak gibi görünüyor. Tarihin modern dokunuşlarla yeniden canlandığı proje, iş yaşamı için de çarpıcı avantajlar sunuyor. Çünkü son yıllarda dev küresel şirketler, operasyonlarını İzmir'e taşıyor ve İzmir’e yönelik yatırımlarını artırıyor.
Tarihi mirası yeniden canlandırıyorsanız, bölgedeki doğal dokuyu da korursunuz! Mahall Bomonti İzmir bu anlamda da örnek bir yaşam merkezi. Üstelik sadece çevreci projelere verilen LEED Platin Sertifikası’na aday. Körfeze hâkim konumuyla fark yaratan projenin eşsiz manzarası da dikkat çekiyor. Yani Mahall Bomonti İzmir’de sizi tertemiz bir gelece ve mavinin huzuru bekliyor.
İzmir’in geçmişi ve bugünü arasında bir köprü olan Mahall Bomonti İzmir, bölgenin kaderini değiştiren bir değeri şehre kazandırdı. Adını Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar var olmuş bir markadan alan Mahall Bomonti İzmir, sanayi tarihimize de bir saygı duruşunda bulundu. Mahall Bomonti İzmir, %0 faiz, 60 ay vade, %25 indirim ve %10 peşinatla dört dörtlük bir fırsat sunuyor ve İzmir sevdalılarını bekliyor. Siz de tarihe tanıklık eden bu modern yaşam alanında yerinizi alın.
Mahall Bomonti İzmir; Konak, Alsancak ve Karşıyaka’nın ortasında Körfez’in tüm ihtişamını evinize ve ofisinize taşıyacak yaşam, iş, kültür, sanat ve eğlence merkezi. Alsancak Meydanı, eski Alsancak Stadı ve Alsancak Limanı üçgeninin merkezinde yükselen Mahall Bomonti İzmir, uluslararası standartlarda konforlu rezidansları, ofis katları, alışveriş sokağı, şık restoranları ve kafeleriyle kentteki iş dünyası ve sosyal yaşamın atmosferini değiştiriyor.