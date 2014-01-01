SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TABAĞINIZDA NE OLDUĞUNU BİLİN!

Pandemi hayatımıza girmeden önce de sağlıklı yaşamın en büyük etkenlerinden biri olan doğru ve iyi beslenme artık daha fazla gündemde. Doğru beslenme söz konusu olduğunda pek çok insan bu kapsamda uygulayabileceği yöntemlerin arayışına girdi. Ancak sağlıklı bir yaşam, belli bir dönem için değil, hayat boyu sürdürülebilir bir yaşam tarzı olmalı…

“Peki, nasıl olacak bu?” diye soruyorsanız cevaplamanız gereken üç soru var. Bunları değerlendirdikten sonra bünyeniz ve hatta ruhunuz için en doğru olan, kişiye özel ve sürdürülebilir formülü de bulabilirsiniz.