Uzun ömürlü lastiklerle paranız cebinizde kalsın

Lastik seçiminde güvenlikten sonra kullanıcıların en çok önemsediği faktör fiyat unsuru. Fakat bu noktada lastiğin fiyatından ziyade uzun ömürlü olması daha belirleyici. Ucuz lastik ilk etapta cazip gelebilir. Ama diş derinliği yasal sınıra (1.6 mm) ulaşmadan güvenlik performanslarını yitiren bir lastiğin çok da karlı olduğu söylenemez. Bu yüzden yeniyken de aşındığında da güvenlik performanslarını koruyan lastiklerin seçilmesi önemli. İşte burada yüksek kalite standartları ile üretilen kaliteli lastik markaları ön plana çıkıyor. Bu lastikleri tercih eden sürücüler, uzun vadede, her türlü hava koşulunda, uzun yollarda ve yıllarca lastiklerini güvenle kullanabiliyor.