Otomobiller neredeyse yüz yıldır hayatımızın en önemli detaylarından biri. Hatta bazılarımız onlarla yatıp onlarla kalkıyor! Peki hayatımızda bu kadar önemli yeri olan otomobillerimizin lastiklerine ne kadar önem veriyoruz? Bu sorunun cevabı fazlasıyla önem taşıyor. Çünkü lastikler araçlarımızın güvenliğinden sürüş kalitesine kadar birçok alanda etkili oluyor.
Lastik seçiminde en değerli faktörün güvenlik olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü aracımızın yer ile temas ettiği alan avuç içi kadar. Bu gerçek, kaliteli lastik seçimini ilk önceliğimiz yapıyor. Lastikler, araç kullanıcısını ve aracı, hem yola hem de hayata bağlıyor. Otomobiliniz her şeyden önce sizin ve sevdiklerinizin canını taşıyor. Bu yüzden maksimum güvenlik anlayışıyla üretilen kaliteli lastiklerden şaşmamak gerekiyor.
Lastik seçiminde güvenlikten sonra kullanıcıların en çok önemsediği faktör fiyat unsuru. Fakat bu noktada lastiğin fiyatından ziyade uzun ömürlü olması daha belirleyici. Ucuz lastik ilk etapta cazip gelebilir. Ama diş derinliği yasal sınıra (1.6 mm) ulaşmadan güvenlik performanslarını yitiren bir lastiğin çok da karlı olduğu söylenemez. Bu yüzden yeniyken de aşındığında da güvenlik performanslarını koruyan lastiklerin seçilmesi önemli. İşte burada yüksek kalite standartları ile üretilen kaliteli lastik markaları ön plana çıkıyor. Bu lastikleri tercih eden sürücüler, uzun vadede, her türlü hava koşulunda, uzun yollarda ve yıllarca lastiklerini güvenle kullanabiliyor.
Lastikler söz konusu olduğunda; fren performansı, yol tutuş performansı ve ıslak zemin performansı gibi birçok değişken bulunuyor. Bu yüzden lastik seçiminde tüm performansın önemi çok büyük. Seçtiğiniz lastik markası, birbirine zıt performansları aynı lastikte bir arada bulundurmayı önemsiyor mu? Lastik alırken bu sorunun cevabını mutlaka dikkate almalısınız. Çünkü bir lastik sadece tek bir performansa sahip olmamalıdır. Yolda hangi performansa ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.
Yüksek kalite standartlarıyla otomobil tutkunlarının beklentilerine yanıt veren Michelin, özellikle YENİ NESİL yaz lastiği Michelin Primacy 4 ve her türlü hava koşuluna uygun yaz lastiği Michelin CrossClimate+ ile lastikler yeniyken olduğu kadar aşındığında da güvenlik performansı sağlıyor.
Michelin lastiklerini üretirken, bir performansın gelişiminin diğer başka bir performansa zarar vermemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden Michelin lastikleri, hem ıslak hem de kurur zeminde güvenli. Ayrıca fren mesafesi ile yakıt tasarrufunu bir arada sunuyor. Michelin, tüm performansların dengeli bir şekilde lastiklere dağılımını sağlıyor.
Michelin Primacy 4'ün fark yaratan en önemli özelliği güvenlikte ve uzun ömürde bir numara olması. Yeniyken de, aşındığında da ıslak zeminde olağanüstü frenleme performansı sunan Michelin Primacy 4 sayesinde yollarda kendinizi her zamankinden daha güvende hissedeceksiniz. Rakiplerinden ortalama 18 bin kilometre daha uzun ömürlü olan Michelin Primacy 4, uzun vadede ekonomik açıdan çok önemli bir avantaj sağlıyor.
Michelin'in fark yaratan yeni nesil lastiklerinden biri de Michelin CrossClimate+. Güvenlik ve hareket özgürlüğünde ilk km'den son km'ye kadar faydalanabileceğiniz yüksek seviyede uzun ömürlülük sağlayan bu lastik, her türlü hava koşulunda huzur dolu bir yolculuk olanağı sunuyor. Michelin CrossClimate+, kavrama azamileştirici bileşimiyle sıcaklık ne olursa olsun zemine girinti yapabilmek için esneklik sağlıyor. Ayrıca sert ve eğimli kenar blok tasarımı, kuru zemin fren performansını artırıyor.