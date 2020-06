BAĞIŞIKLIK SİSTEMİN YENİ NORMALE NE KADAR HAZIR?

Besinleri yalnızca enerji üretmek için tüketmeyiz. Yiyeceğimiz besinlerden ayrıca, bağışıklık sisteminde kullanmak üzere antikorlar (askerler) üretiriz. Bu da beslenme alışkanlıklarımızın doğru planlanmasının, yeni normalde bireysel olarak ne kadar hazır olacağımızı belirleyecek demektir. Aşağıda sizlere tanıtacağımız dörtlü ile, dört dörtlük bir koruma kalkanını sizler de edinebilirsiniz.

Beta Glukan: Yeni neslin en çok tanıdığı bağışıklık kalkanlarından olan beta glukan, çinko, d ve c vitamini gibi diğer kalkanlara bağlanabilme özelliği taşır. Böylece bağışıklık sistemi hücrelerinin, dışarıdan gelen virüsler ve bakteriler gibi davetsiz misafirlere karşı saldırısını hızlandırır. Ancak burada beta glukanın türü de çok önemli. Doğal ekmek mayasında bulunan 1,3 ve 1,6 bağ yapılı beta glukan vücudun savunma sisteminde kullanılırken, 1,4 bağ yapılı olan türü ise sindirim sistemini destekleme görevi üstleniyor. 1,3 ve 1,6 bağ yapılı olduğundan emin olduğunuz beta glukanın, maksimum faydayla kullanımı açısından bir diğer önemli nokta ise mikron büyüklüğü oluyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin onu en iyi şekilde özümseyip kullanabilmesi için beta glukanın mikronize edilerek 10 mikrondan küçük hale getirilmesi gerekiyor. Yani önemli olan miktarı değil, hangi bağ yapısında olduğu ve mikronize olup olmadığı oluyor...

Çinko: Çinko, virüs ve bakteri gibi serbest radikallerin vücuda verdiği hasarı onarmada görevlidir. Bizleri korumak üzere sürekli tetikte olan bağışıklık sistemi, savaştan sonra yaralarını sarmak için en çok Çinko’dan faydalanır. Güçlü bir antioksidan olan Çinko, hayvansal besinler olan kırmızı et, balık, karides ve diğer deniz ürünleri, ceviz, badem ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. Günlük alınması gereken minimum miktarı da ortalama olarak 10 mg’dır.

D Vitamini: Aslında bir hormon olan d vitamininin üretimi, cildimiz güneş ışığına maruz kaldığında hızlanır. Temel kaynağı olan güneş ışınlarından yeterince faydalanamadığımız karantina günlerinde D Vitamini yoksunluğumuz da epey artmış olmalı. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz döneminde mümkün olduğunca güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor. Ayrıca sonbahar ve kış dönemlerinde de geçerli olacağı kesin gibi olan yeni normalde, besin takviyesi olarak mutlaka D Vitamini tüketmek gerekiyor. D Vitamini içeren besinler arasında kefir, tereyağı gibi süt ürünleri, somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısı yer alıyor. Günlük alınması gereken D Vitamini miktarı ortalama 20 mikrogramdır.

C Vitamini: C Vitamini, bağışıklık sisteminin en çok kullandığı besinlerin başında gelir. Antioksidan özellikler göstererek, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. En çok C Vitamini içeren besinler arasında yeşil biber, maydanoz, limon ve portakal gibi turunçgiller, kuşburnu, ıspanak ve roka gibi besinler bulunur. Günlük almamız gereken minimum miktarı da ortalama 75 mg’dır.