TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ?

Microsoft'un Türkiye'de 25 yıl önce başlattığı serüven, ülkenin dört bir yanından yüz binlerce insanın hayatına dokundu. Bugün geldiğimiz noktada ise Microsoft bu misyonu daha da ileriye taşıyarak sürdürüyor. Günümüzde teknolojiye kayıtsız kalmak mümkün değil. Ayrıca sürekli geliştiği için, insanlar da bu anlamda kendilerini güncelleme ihtiyacı duyuyor. Bireyler veya şirketler, teknolojiyi yakalayan herkes günümüz dünyasında daha sağlam bir yere sahip oluyor.
Şimdi Microsoft'un bu anlamda Türkiye'de yaptığı çalışmalara göz atacağız. Çünkü Microsoft 25. yılda çıtayı çok daha yükseğe koyuyor.
Microsoft'la daha teknolojik yarınlara hazır mısınız?
21. yüzyıl bilişim teknolojilerinde çığır açıcı gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl olduğu kadar kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin de yüzyılı oldu. Microsoft da buradan yola çıkarak 2015 yılında Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını hayata geçirdi. Kadınlara yönelik ilk teknoloji ödül programı olan Teknolojinin Kadın Liderleri, ortaokuldan-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadın girişimcileri destekliyor.
Türkiye'de yerli yazılımlar başta olmak üzere girişimciliği ve inovasyonu destekleyen Microsoft, bilişim sektörü ekonomisinde yarattığı katma değer ve ekonomiyi 25. yılında daha da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda BizSpark programıyla 2 bin girişimciye ücretsiz yazılım ve teknoloji desteği veriliyor. Ayrıca Microsoft, 10 binin üzerindeki iş ortağıyla yaklaşık 100 bin kişilik istihdam oluşmasına katkı sağlıyor.
Türkiye'de Fortune 500 şirketlerinin yüzde 56'sının bulut teknolojilerini kullandığını biliyor muydunuz? Bulut teknolojilerinin şirketlere sağladığı avantajlar bugünün ve geleceğin iş dünyasını da tanımlıyor. Söz konusu şirketler böylece çalışanlarının üretkenliğini artırıyor, iş süreçlerinde verimlilik sağlıyor ve operasyonları daha esnek hale getirerek daha az maliyetle daha yüksek başarılara koşuyor. Microsoft teknolojisi şirketlerin Türkiye ekonomisine güç katmasına sebep olduğu kadar, global sahadaki rekabetçiliğini de artırıyor.
Microsoft Türkiye, 25 yıldır kamu kurumlarını daha başarılı kılan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran teknolojik hizmetler sunuyor. Dünyada 130 ülke vatandaşlarına online hizmet sağlayan Microsoft, Türkiye'de hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ve uygulamalarla örnek gösteriliyor. Microsoft kamu dünyasını yapay zekadan nesnelerin internetine, bot servislerinden ileri makine ve etkileşimli ara yüzlere kadar geleceğin teknolojileriyle buluşturuyor.
Microsoft 25. Yılında en büyük farkı bulut bilişimle yaratmayı amaçlıyor...