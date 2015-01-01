TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ?

Microsoft'un Türkiye'de 25 yıl önce başlattığı serüven, ülkenin dört bir yanından yüz binlerce insanın hayatına dokundu. Bugün geldiğimiz noktada ise Microsoft bu misyonu daha da ileriye taşıyarak sürdürüyor. Günümüzde teknolojiye kayıtsız kalmak mümkün değil. Ayrıca sürekli geliştiği için, insanlar da bu anlamda kendilerini güncelleme ihtiyacı duyuyor. Bireyler veya şirketler, teknolojiyi yakalayan herkes günümüz dünyasında daha sağlam bir yere sahip oluyor.

Şimdi Microsoft'un bu anlamda Türkiye'de yaptığı çalışmalara göz atacağız. Çünkü Microsoft 25. yılda çıtayı çok daha yükseğe koyuyor.

Microsoft'la daha teknolojik yarınlara hazır mısınız?