'KIYMET BİLEN APARTMANI'NI KEŞFEDİN!

Dijital dünyanın, eski güzel insan ilişkilerini ve özellikle komşulukları zedelediğini düşünüyorsanız, Instagram’ın ilk apartmanını henüz görmemişsiniz demektir.
Instagram’ın göbeğinde öyle bir yaşam alanı yükseliyor ki; görenler "Ah keşke ben de bu apartmanda yaşasaydım!" diyor! Her dairesinde bambaşka bir hayat, bambaşka bir eğlence yaşanıyor.
İlk Instagram apartmanı olur da influencer'lar olmaz mı! Severek takip ettiğimiz pek çok influencer da bu apartmanda yaşıyor, takipçilerle birbirinden eğlenceli ve sürpriz hediyeli oyunlar oynanıyor.
Hafifleyen işleri sebebiyle altmışından sonra "gamer" olmaya heveslenen apartman görevlisi amcasından tutun da tüm sokak kedilerini besleyen tatlı teyzesine, yeni evlisine ve öğrencisine kadar herkes bu apartmanda yaşıyor.
Birbirinden çok farklı kişilermiş gibi gözükseler de hepsi aynı ortak noktalarda buluşuyor; çünkü hepsi keyfinin, rahatının ve tabii ki zamanının kıymetini çok iyi biliyor.
Mesela bu apartmandaki kimse alışverişe gitmekle vaktini kaybetmiyor, Migros Sanal Market'ten siparişlerini veriyor, kalan vaktinde kendini şımartıyor. Sevdiklerine ayıracak bolca vakitleri kalıyor!
Müsaitseniz sizleri de Kıymet Bilen Apartmanı Instagram sayfasına bekleriz. Buyurmaz mısınız?