'KIYMET BİLEN APARTMANI'NI KEŞFEDİN!

Dijital dünyanın, eski güzel insan ilişkilerini ve özellikle komşulukları zedelediğini düşünüyorsanız, Instagram’ın ilk apartmanını henüz görmemişsiniz demektir.

Instagram’ın göbeğinde öyle bir yaşam alanı yükseliyor ki; görenler "Ah keşke ben de bu apartmanda yaşasaydım!" diyor! Her dairesinde bambaşka bir hayat, bambaşka bir eğlence yaşanıyor.