TOPLU TAŞIMAYA GÜVENLİ ALTERNATİF

İnsanların hijyen meselesine her zamankinden daha fazla dikkat ettiği şu günlerde İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanımı hiç olmadığı kadar azaldı. Bu durum vatandaşları farklı alternatiflere yönlendirdi. MOOV by Garenta ise çok güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ulaşımda sosyal mesafeyi tüm alternatiflerden daha fazla koruyabileceğiniz MOOV by Garenta uygulaması, kullanıcılara farklı bir araç kiralama konsepti sunuyor. Şimdi ulaşımdaki bu akıllı çözümü daha yakından tanıyalım.