TOPLU TAŞIMAYA GÜVENLİ ALTERNATİF

İnsanların hijyen meselesine her zamankinden daha fazla dikkat ettiği şu günlerde İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanımı hiç olmadığı kadar azaldı. Bu durum vatandaşları farklı alternatiflere yönlendirdi. MOOV by Garenta ise çok güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ulaşımda sosyal mesafeyi tüm alternatiflerden daha fazla koruyabileceğiniz MOOV by Garenta uygulaması, kullanıcılara farklı bir araç kiralama konsepti sunuyor. Şimdi ulaşımdaki bu akıllı çözümü daha yakından tanıyalım.
Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren MOOV by Garenta, Türkiye'de bir ilke imza attı. Periyodik olarak Nano Gümüş teknolojisi ile dezenfekte edilen araçlar, ihtiyacınız olan süre ve kullandığınız kadar ödeme imkânı ile sizlere sunuluyor. Dezenfekte için kendi cihazlarını satın alan MOOV by Garenta, 15 dakikalığına bile araç kiralayabileceğiniz bir hizmet veriyor. Üstelik aracınızı istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz.
İstanbul ve İzmir’de hizmet veren MOOV by Garenta, diğer araç kiralama şirketlerinden farklı bir yaklaşıma sahip. Sadece günlük değil dakikalık araç kiralama hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz. 15 dakikalığına bile kiralayabileceğiniz akıllı araçlar bu uygulamada. MOOV by Garenta uygulaması Google Play ve App Store'da sizi bekliyor. Üstelik 15 dakikası 9.5 TL'den başlayan fiyatlarla!
Hizmetten faydalanmanız için App Store veya Google Play üzerinden MOOV by Garenta uygulamasını indirmeniz yeterli. Tüm adımları dijitalleştirilmiş üyelik süreciyle, uygulamadan ayrılmadan üyeliğinizi tamamlayabiliyorsunuz. Her şey bu kadar basit!
Bir kez sözleşme imzaladıktan sonra dilediğin her an uygulama üzerinden hizmet bölgesindeki araçlardan sana en yakın olanı seçip MOOV'lamaya başlayabilirsin. Üstelik aracı kullanmaya başlamadan önce kiralama süresini belirtmek zorunda değilsin. İhtiyacın olan süre kadar kullanıp, kullandığın kadar ödemek mümkün. Dilersen İstanbul – İzmir ya da İzmir – İstanbul ulaşımında da MOOV’u tercih edebilir, uzun yolda da MOOV pratikliğinden yararlanabilirsin.
Sürüş keyfin sona erdiğinde aracı hizmet bölgesi sınırlarında dilediğin yerde bırak ve kapıları uygulama üzerinden kilitle. Sonlandırmayı hizmet bölgesi içerisinde yaptığın sürece, hizmet bölgesi dışında da dilediğin gibi sigorta kapsamında MOOV’layabilirsin. Aracını çekilme riski olmayan bir alana temiz şekilde bırakmaya lütfen dikkat et! Anahtarları torpido gözünde bırakarak uygun bir park yerinde MOOV deneyimini tamamla. İstanbul’da tüm İSPARK’lar, İzmir’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzelman otoparkları MOOV kullanıcılarına tamamen ücretsiz.