EV YAŞAMI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK

Dünya her geçen gün değişiyor. Dünya ile bizim dünyamız, algımız ve alışkanlıklarımız da değişiyor. Eskiden her şeye sahip olmak hem önemli hem de değerliyken günümüzde sahip olmak, bir şeye bağlı kalmak, can sıkıcı ve istenmeyen bir durum haline gelmeye başladı. Mesela birkaç yıl öncesine kadar bir insanın arabasının, evinin olması çok prestijli bir durumdu. Ancak prestij algısı da çoktan değişti.
Bundan önceki nesillerde “tüketim” anlayışı bireysel mülkiyet ve sahip olmak kavramlarıyla eş anlamlıyken, artık tüketim anlayışı “deneyim” ile anılmaya başladı. Bugün prestij “sahip olmadan her şeye sahip olabilmek”ten geçiyor. Birden fazla arabaya binmek, hayalinizdeki ev dediğiniz onlarca evde yaşayabilmek çok daha değerli oldu. Dolayısıyla kurulan hayallerin boyutu da değişti.
Etrafınıza bakın. Gün geçtikçe daha fazla insan kendi otomobiline sahip olmak yerine kiralık ya da UBER gibi alternatifleri tercih ediyor. Tatiller de öyle değil mi? AİRBNB sayesinde dünyanın her yerinde sahip olmayı bırakın hayal bile edemeyeceğiniz evlerde kalabiliyorsunuz. Bir yazlığa sahip olup onun masrafları ve giderlerini düşünmektense kısa sürelerde farklı ve çok deneyim yaşamış oluyorsunuz.
Dünya değişirken ev yaşamı da değişmeye başladı. Bir eve yatırım yapıp, belki de hayatımızın en büyük bütçesini ayırıp, o evin hayat boyu esiri olmaktansa o dev bütçeyi onlarca farklı yerdeki evde yaşayacağınız farklı deneyimlere bölmek çok daha çekici geliyor insanlara.
“Foldhome” ve “Garanti Proje” keşiflerinin mucidi Nef, ev yaşamını baştan aşağı değiştirecek yepyeni bir keşif için hazırlıklarını tamamladı.
Son dört yılın konut satışında sektör lideri olan, üç yıl üst üste sektörün en beğenilen şirketi seçilen, iki yılda tam 368 Milyon TL tahvil ödemesi gerçekleştiren ve sadece son bir yılda 2047 adet konut teslim eden Nef; şimdi yeni bir yıla girerken dünyanızı değiştirecek bir keşifle karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.