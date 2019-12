EV YAŞAMI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK

Dünya her geçen gün değişiyor. Dünya ile bizim dünyamız, algımız ve alışkanlıklarımız da değişiyor. Eskiden her şeye sahip olmak hem önemli hem de değerliyken günümüzde sahip olmak, bir şeye bağlı kalmak, can sıkıcı ve istenmeyen bir durum haline gelmeye başladı. Mesela birkaç yıl öncesine kadar bir insanın arabasının, evinin olması çok prestijli bir durumdu. Ancak prestij algısı da çoktan değişti.

Bundan önceki nesillerde “tüketim” anlayışı bireysel mülkiyet ve sahip olmak kavramlarıyla eş anlamlıyken, artık tüketim anlayışı “deneyim” ile anılmaya başladı. Bugün prestij “sahip olmadan her şeye sahip olabilmek”ten geçiyor. Birden fazla arabaya binmek, hayalinizdeki ev dediğiniz onlarca evde yaşayabilmek çok daha değerli oldu. Dolayısıyla kurulan hayallerin boyutu da değişti.