ÖĞRENCİ REZİDANSIYLA KİRA GETİRİLİ ARSA

Türkiye’de örgün öğrenim gören 4 milyon üniversite öğrencisi bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki mevcut özel ve resmi öğrenci yurtlarının kapasitesi ne kadar? 1 milyon civarında. Hâl böyle olunca aileleriyle yaşayanlar hariç öğrencilerin neredeyse yarısı acil ve sürekli olarak eğitim için elverişli ev ya da yurt arayışı içinde.

Eylül ayında üniversiteler açılacak ve en büyük sorunun yine öğrenci yurdu olacağı düşünülüyor. Halihazırda yurtlardaki yatak kapasitesinin üniversite öğrenci sayısının yüzde 14’ü kadar olduğu da biliniyor. Bu noktada öğrencilerin derdine derman olacak bir projeden bahsedeceğiz: Nef ARSA Sakarya.