ÖĞRENCİ REZİDANSIYLA KİRA GETİRİLİ ARSA

Türkiye’de örgün öğrenim gören 4 milyon üniversite öğrencisi bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki mevcut özel ve resmi öğrenci yurtlarının kapasitesi ne kadar? 1 milyon civarında. Hâl böyle olunca aileleriyle yaşayanlar hariç öğrencilerin neredeyse yarısı acil ve sürekli olarak eğitim için elverişli ev ya da yurt arayışı içinde.
Eylül ayında üniversiteler açılacak ve en büyük sorunun yine öğrenci yurdu olacağı düşünülüyor. Halihazırda yurtlardaki yatak kapasitesinin üniversite öğrenci sayısının yüzde 14’ü kadar olduğu da biliniyor. Bu noktada öğrencilerin derdine derman olacak bir projeden bahsedeceğiz: Nef ARSA Sakarya.
Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM’e komşu konumdaki Nef ARSA Sakarya, 25 milyonluk nüfusun kolayca erişebileceği bir lokasyonda bulunuyor. 100 bine yakın öğrencinin bulunduğu ve her yıl 500 bine yakın konaklamalı turist ağırlayan Sakarya, aynı zamanda arsa fiyatlarının en hızlı yükseldiği şehirlerimizden biri.
Nef ARSA Sakarya sahipleri, proje içerisinde yer alan Nef tarafından yapılacak öğrenci rezidansı ile kira getirisi de elde edecek. Böylece değeri sürekli artan risksiz bir yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda garantili ikinci bir gelir de kazanacak.
Yaklaşık 5.000 kişilik workspace ile kültür merkezi, kütüphane ve ders çalışma alanları, trekking parkuru, bisiklet yolu, dinlenme ve rekreasyon alanları gibi onlarca katma değer yaratacak alan da projede yer alıyor. Nef’in patentli Foldhome inovasyonu ile ihtiyaç duyduğunuzda onlarca sosyal alandan yararlanmak da mümkün.
Nef ARSA Sakarya, hızla gelişmekte olan Doğu Marmara Bölgesi’nin en nitelikli ve büyük yaşam merkezlerinden biri olacak. Öğrencilerin ve beyaz yakalıların bir arada bulunduğu güvenli ve canlı bir hayat Nef ARSA Sakarya’da başlayacak.
Nef ARSA Sakarya’nın avantajlı fiyatlarından ve ikinci arsa alımında %50 indirim fırsatından yararlanmak için 08502721010 numaralı iletişim hattını arayabilir ya da aşağıdaki link aracılığıyla randevu alabilirsiniz.