SIFIR RİSKLİ %100 DEĞERLİ ARSA YATIRIMI

Gayrimenkul sektörünün en itibarlı markası Nef’ten, Türkiye’nin ilk markalı arsa projesi: Nef City 82. Türkiye’nin 82. şehri, dünyaca ünlü mimarlar tarafından tasarlanan 2,5 milyon metrekarelik şehir planı ile hayata geçiyor. Türkiye’nin en büyük 3. gölü Hirfanlı kıyısında kurulan Nef City 82’nin resmi onaylı proje planında, yatay mimari ve geniş bahçelerle tasarlanmış konut alanları yanısıra 2750 m. sahil şeridi, spor, sosyal ve aktivite alanları, sağlık tesisleri, eğitim merkezleri, 5 ve 4 yıldızlı oteller, ticari alanlar yer alıyor.
İşte arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken detaylar...
İmarlı arsa üzerinde yapılaşmaya izin verilen arsadır. Böyle bir arsaya yatırım yapmak, kârlı bir yatırım olarak görülse de reel bazda getiri sağlayabilmek için ‘alırken kazanmak’ deyimini göz önünde bulundurmak gerekir. İmarlı arsalar konum ve altyapı bakımında yatırım değerine sahip olsa bile değerinin altında alınan bir parsel alırken kazandırır. Çünkü imarlı arsa yatırımı, konut yatırımı gibi gelir getirici bir yatırım türü değildir. Üstelik her yıl belirlenen oranlarda vergi yükümlülüğü de bulunur. Bunları düşünerek imarlı arsa yatırımını avantaja dönüştürmek istiyorsanız ayrıntılı bir araştırma ile kafanızdaki soru işaretlerini gidermeniz gerekir. İmarlı arsa üzerindeki inşaat alanı, boyutları, yüksekliği ve sınırları gibi yapılanma koşullarını imar durum belgesinde ayrıntılı olarak görebilirsiniz.
Arsa yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu arsanın imar durumunu araştırmakla işe başlayabilirsiniz. Bir arsanın imar durumu, o parselin üzerinde yapılacak olan yapının kullanım şeklini ve yapılaşmada hangi koşulların söz konusu olduğunu ortaya koyar. Yatırım yapmayı düşündüğünüz imarlı arsanın yapılaşma özelliklerine ilişkin bütün ayrıntılarını görebileceğiniz İmar Durum Belgesini ilgili belediyeden temin edebilirsiniz.
İmarlı arsa satın almayı düşünüyorsanız, inşaat izninin türü ve nasıl bir yapılaşmaya izin verildiğinin yanı sıra terklerinin yapılıp yapılmadığını da araştırmalısınız. Çünkü kamu yararına park, yol ya da yeşil alanlar için İmar Kanunu’na göre arsadan %40’a varan oranlarda terkler yapılabilmektedir. Arsanızı satın aldıktan sonra böyle bir oranda kayıpla karşılaşma durumu olabilir. Bu durum da yaptığınız yatırımın aslında size değerinden daha yüksek maliyetlere gelmesi demektir.
Arazi ya da arsa yatırımı düşünüyorsanız öncelikle bu toprak parçasının niteliğini bilmeniz ve bu niteliğin hedeflerinize uygunluğu çok önemli. Yani burası tapu kayıtlarında ‘ne olarak görülüyor’ sorusunun cevabı o alan üzerinde nasıl bir tasarrufta bulunabileceğinizin de göstergesidir. Toprak parçasının vasfı aynı zamanda onun ne olarak kullanılabileceği yanında kullanılamayacağı durumları da net olarak ortaya koyar. Örneğin ‘tarla vasıflı’ diye geçen bir araziye mevcut hali ile ruhsatlı bir yapı inşa edemezsiniz.
Denize yakın konumdaki bir arsaya yatırım düşünüyorsanız, bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğinizi de bilmelisiniz. Örneğin, Kıyı Kanunu’na göre denizden ilk 50 metreye kadar yapılaşma izni olmadığını, sonraki 50 metreye kadar ise kamu yararına olan tesislere izin verildiğini bilmeniz gerekir. Dolayısı ile denize yakın bir arsa yatırımı için ilk 100 metreden itibaren yapılaşmaya izin verilmektedir. Bu bilgiye sahip değilseniz, denize çok yakın diye cazip bulduğunuz üstelik de uygun fiyatlı olarak düşündüğünüz bir arsa üzerinde maalesef yapı inşaat etmeniz mümkün olmayacaktır.
Altyapı ve üst yapı donatı alanları ve şehir planları ile hazır Hirfanlı Gölü kıyısında konumlanan Nef City 82 Projesi’nden imarlı arsa aldığınızda ise bu tür risklerle karşı karşıya kalmazsınız. İsterseniz kendi konutunuzu inşa edebilir, isterseniz de doğa ile baş başa şehir yaşamının avantajlarından yararlanabilirsiniz. Nef City 82 Projesi ticari alanları, otelleri, sosyal donatı alanları ve taksitli satış avantajı ile cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.
Şehir planları hazır, sosyal donatı ve ticari alanları ile şehir yaşamına dair tüm aradıklarınızı bulabileceğiniz Hirfanlı Gölü sahilinde konumlanan Nef City 82 Hirfanlı Projesi’nden arsa aldığınızda yatırımınızla ilgili bütün sorularınıza net cevaplar bulabilirsiniz. Nef City 82 Hirfanlı Projesi bütçenize uygun taksitli satış avantajları ile arsanıza kendi evinizi inşa edebileceğiniz ya da geleceğe dönük kazançlı bir yatırımın kapılarını aralayabileceğiniz cazip yatırım fırsatı sunuyor.