SIFIR RİSKLİ %100 DEĞERLİ ARSA YATIRIMI

İmarlı arsa üzerinde yapılaşmaya izin verilen arsadır. Böyle bir arsaya yatırım yapmak, kârlı bir yatırım olarak görülse de reel bazda getiri sağlayabilmek için ‘alırken kazanmak’ deyimini göz önünde bulundurmak gerekir. İmarlı arsalar konum ve altyapı bakımında yatırım değerine sahip olsa bile değerinin altında alınan bir parsel alırken kazandırır. Çünkü imarlı arsa yatırımı, konut yatırımı gibi gelir getirici bir yatırım türü değildir. Üstelik her yıl belirlenen oranlarda vergi yükümlülüğü de bulunur. Bunları düşünerek imarlı arsa yatırımını avantaja dönüştürmek istiyorsanız ayrıntılı bir araştırma ile kafanızdaki soru işaretlerini gidermeniz gerekir. İmarlı arsa üzerindeki inşaat alanı, boyutları, yüksekliği ve sınırları gibi yapılanma koşullarını imar durum belgesinde ayrıntılı olarak görebilirsiniz.