Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşıyoruz. Peki yeni bir daire almak istediğimizde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela eviniz hayatınızın ne kadar içinde? Evinizin dışındaki yaşam sizin için nerede başlıyor? Bazıları için bu sorunun cevabı, evinin tam altında. Onlar sosyal hayatlarını yaşamak için ekstra zaman harcamaya ihtiyaç duymuyor. Şimdi böyle bir hayata sahip olmanın şifrelerini anlatacağız.
Yalnızca iki kelimeyle ifade edilen bir sosyal medya tespiti: 'Semt bizim!' Bu söylemi illaki duymuşsunuzdur. Semt sizin peki ama hangi semt? İstanbul'un keyfini sürebileceği bir semtte yaşamayı kim istemez ki? Ayrıca sevdiğiniz diğer semtlere de yakın olmanız sizi fazlasıyla ayrıcalıklı hissettirecektir. En ideal semtte oturmak, hem kendinizi sosyal açıdan daha iyi hissettirir, hem de zamandan tasarruf sağlar.
Emlakta günümüzün en önemli trendi karma projeler. Alışveriş merkezlerinden kafelere, spor salonlarından çocuklarınız için oyun parklarına kadar birçok özelliği içinde barındıran bir proje, sizi her zaman bir adım öteye taşır. Üstelik ihtiyacınız olan her şeye çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Böyle bir projede evinizden çıktığınız anda sosyal hayata dair her şeye ulaşmanız mümkün.
Yaşadığınız yerin havası yaşam kalitenizi doğrudan etkileyecektir. Etrafı ağaçlarla çevrilmiş, deniz manzaralı bir konutta yaşamayı kim istemez ki! Ev alırken ferahlık faktörünü ön planda tutanlar, hayatlarını hep yüksek standartlarda yaşamak isteyen insanlardır. Böyle bir eve sahipseniz, ne zaman arkadaşlarınızı ağırlasanız, onların hafızasında tatlı bir anı bırakacağından emin olabilirsiniz.
Estetiğin keyifle buluştuğu bir mimari tasarım, geniş cephelerde özgürlük hissi ve evinizin her odasında yaşayacağınız ferahlık hissi, size hayalini kurduğunuz yaşam kalitesini sağlayacak olan detaylar... Evinizin ahengi ve uyumu sizin ve ailenizin ruh halini yakından etkileyecek. Böyle bir tercih sonrasında, her gün 'akşam olsa da eve gitsem' diyeceğiniz bir yaşamınız olabilir. Şimdi mimari tasarım ve kalite anlamında da fark yaratma zamanı...
Tahincioğlu kalitesiyle İstanbul'un en prestijli semtlerinden birinde yükselen Nidapark Bomonti, "Hayat evinizin tam altında" sloganıyla İstanbul'a yepyeni bir soluk getiriyor. İstanbul'un en değerli semtlerinden biri olan Bomonti, bu yıl Nidapark Bomonti projesi ile birlikte altın çağını yaşıyor.
Nidapark Bomonti'yi ayrıcalıklı kılan faktörlerden biri sahip olduğu boğaz manzarası. İstanbul'un incisini her gün Nidapark Bomonti konforuyla yaşayabilirsiniz. Üstelik proje, 60 ay 0 faiz ve yüzde 5 peşinat ayrıcalığıyla cazip ödeme imkanları tanıyor.
Cazip ödeme avantajları ve tarihi lokasyonu ile dikkat çeken proje, herkesin tercihine göre olanaklar sunuyor. Nidapark Bomonti'de, önceliğinize göre manzara, teras veya bahçe tercihlerinden faydalanabilirsiniz. Bölgenin en kapsamlı karma projelerinden biri olan Nidapark Bomonti; yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra meydan kullanımıyla da dikkat çekiyor. Nidapark Bomonti'de sosyal hayatınız da evinizin etrafında şekilleniyor.