Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşıyoruz. Peki yeni bir daire almak istediğimizde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela eviniz hayatınızın ne kadar içinde? Evinizin dışındaki yaşam sizin için nerede başlıyor? Bazıları için bu sorunun cevabı, evinin tam altında. Onlar sosyal hayatlarını yaşamak için ekstra zaman harcamaya ihtiyaç duymuyor. Şimdi böyle bir hayata sahip olmanın şifrelerini anlatacağız.