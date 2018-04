Emlakta günümüzün en önemli trendi karma projeler. Alışveriş merkezlerinden kafelere, spor salonlarından çocuklarınız için oyun parklarına kadar birçok özelliği içinde barındıran bir proje, sizi her zaman bir adım öteye taşır. Üstelik ihtiyacınız olan her şeye çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Böyle bir projede evinizden çıktığınız anda sosyal hayata dair her şeye ulaşmanız mümkün.