YAŞAMINIZA DEĞER KATACAK BİR İSTANBUL SEMTİ

Her semtin kendine has tarihi, kültürü ve kimliği vardır. Ancak İstanbul’da bazı semtler var ki oralarda yaşamak başka hiçbir yerde yaşamaya benzemiyor. İşte Çengelköy de o semtlerden biri. Peki Çengelköy bize bu anlamda ne söylüyor? İşte bazı detaylar…