YAŞAMINIZA DEĞER KATACAK BİR İSTANBUL SEMTİ

Her semtin kendine has tarihi, kültürü ve kimliği vardır. Ancak İstanbul’da bazı semtler var ki oralarda yaşamak başka hiçbir yerde yaşamaya benzemiyor. İşte Çengelköy de o semtlerden biri. Peki Çengelköy bize bu anlamda ne söylüyor? İşte bazı detaylar…
İstanbul’un birçok yerinde artık geçmişte kaldığı düşünülen geleneksel Boğaziçi yaşantısının izlerini Çengelköy’de hâlâ bulabilirsiniz. Esnafından balıkçısına, meşhur salatalığından kiraz ve ayvasına kadar Çengelköy, o eski İstanbul’un ve İstanbullu olmanın sıcacık izlerini taşıyor.
Çengelköy’ün sokaklarında gezmek, kıyı şeridinden denize bakmak, İstanbul’u sahiden yaşamak gibi. İstanbul’un her yerinden insanlar buraya çay içmeye gelir. Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi’nde boğaz manzarasına karşı çay içen insanlar bu semtin hafızası gibidir.
Anadolu Yakası’nda eşsiz bir konumda bulunan Çengelköy, Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Lokasyon olarak birinci ve ikinci köprünün ortasında yer alan konumu, kara, deniz ve raylı ulaşım açısından da fark yaratıyor. Bu semtte kendinizi sahiden İstanbul’un kalbinde gibi hissediyorsunuz.
Çengelköy’ün asırlık tarihine saygılı, geçmişe ait izler bulabileceğiniz, eskinin korunduğu, yeninin yeşerdiği yerde konumlanan Nidapark Çengelköy, semtin tarihine ve kültürüne saygı duruşu niteliği taşıyan özellikleriyle dikkat çekiyor. Nidapark Çengelköy; boğazın, tarihin ve doğanın tam ortasında, geçen zamana inat yaşam kültürünün sürdüğünün en canlı örneği.
12 bloktan oluşan projede 207 dairenin her birinde özenle oluşturulan mimari detaylar size hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Yatay mimarisiyle bahçe katı +4 katlı olarak tasarlanan bloklarda, 2+1’den 5.5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özellikler bulunuyor.
Çengelköy’de yaşamak zaten ayrıcalıklı bir durumken bu proje semtteki yaşamınızı daha da zenginleştirecek niteliklere sahip. Hayalinizdeki yaşam keyfini sunan sosyal tesisler, sevdiklerinizle beraber eğlenceli ve güvenli aktivite imkânı sunmak için hizmetinizde.
Nidapark Çengelköy; yürüyüş yolları, süs havuzları ve şelale, açık ve kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terası, seyir terasları, geniş ve özellikli çocuk oyun alanları, spor kompleksi, kafe gibi alanlarla yaşam keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak için özenle tasarlandı.