YATIRIM FONLARINA ARTAN TALEBİN NEDENİ

Osmanlı Portföy yatırım fonlarını tüm bankaların şubelerinden ve internet şubelerinden kolaylıkla alabilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:



•Öncelikle yatirimdirekt.com üzerinden Osmanlı Portföy tarafından yönetilen fonları detaylı olarak inceleyin. Sonra kendinize şu soruyu sorun: Yatırım vadeniz ve risk düzeyiniz nedir? Yatırım Direkt’te finansal planlama bölümünde yer alan fon anketi size yardımcı olabilir.



•Telefon ile müşteri temsilcinize TEFAS üzerinden Osmanlı Portföy tarafından kurulan ve yönetilen ve karar verdiğiniz fonu almak istediğinizi belirtin ya da bankanızın internet şubesine giriş yaparak “Yatırım/Yatırım İşlemleri” adımlarından “Fon İşlemleri/Fon Alım-Satımı” seçin.



•Ardından “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” veya “TEFAS’ta İşlem Gören Diğer Fonlar” veya “Diğer Yatırım Fonları” seçeneğini belirledikten sonra kurucu listesinden “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.”yi seçin.



•Bazı bankaların internet sitelerinde yalnızca kurucu seçerek de “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.” fonlarına ulaşabilirsiniz. Bankanız bu aşamada TEFAS aracılığı ile fon alım satımına izin vermenizi isteyebilir. İlgili metni onaylayın.



•Listele seçeneği ile Osmanlı Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarına ulaşabilirsiniz. Alım tutarınızı girerek işleminizi onaylayın. Eğer emir türü belirlemeniz gerekiyorsa “Kalanı Beklet” seçeneğini işaretleyin.