YATIRIM FONLARINA ARTAN TALEBİN NEDENİ

Bu günlerde yatırım fonları, özellikle küçük ve yatırımını sürekli takip etmekte zorlanan birikim sahiplerinin favorisi oldu. Düşük faiz ortamında yani mevduat ile para kazanmanın mümkün olmadığı bugünlerde; yatırım fonlarının, tbirikim miktarının az veya çok olmasına bakmadan profesyoneller tarafından yönetilmesi ve çeşitli risk gruplarına göre bölünüyor olması doğru bir ürün olmasını sağlıyor. Ayrıca tüm bankalardan istediğiniz portföy yöneticisinin ve kurumun fonunu da rahatlıkla alabiliyorsunuz. İllaki o kurumda hesap açmanıza gerek yok. Yatırım fonlarının performanslarını www.tefas.gov.tr veya www.yatirimdirekt.com sitelerinden takip edebilirsiniz.
Türkiye’de yatırım fonlarının büyük bir kısmı para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarından oluşuyor. Faizlerin çift hanelerden tek haneye düşmesi sonucunda yatırım fonlarında giderler ve yönetim ücretleri de önem kazandı. Yani yatırımcılar, aynı türde fonlar arasından seçim yaparken yönetim giderlerini de dikkate almalı. Faizlerin yüzde 8’lere gerilediği bir ortamda yüzde 1,5 ya da yüzde 2 yönetim gideri özellikle borçlanma araçları gibi faizli ürünlere yatırım yapan fonlarda önemli hale gelir.
Son dönemde Osmanlı Portföy, iki adet borçlanma araçları fonunun yönetim giderini düşürme yolunu seçti. Osmanlı Portföy borçlanma araçları fonlarının ve hisse fonlarının performansını www.tefas.gov.tr‘den inceleyebilirsiniz.
Osmanlı Portföy yatırım fonlarını tüm bankaların şubelerinden ve internet şubelerinden kolaylıkla alabilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:
•Öncelikle yatirimdirekt.com üzerinden Osmanlı Portföy tarafından yönetilen fonları detaylı olarak inceleyin. Sonra kendinize şu soruyu sorun: Yatırım vadeniz ve risk düzeyiniz nedir? Yatırım Direkt’te finansal planlama bölümünde yer alan fon anketi size yardımcı olabilir.
•Telefon ile müşteri temsilcinize TEFAS üzerinden Osmanlı Portföy tarafından kurulan ve yönetilen ve karar verdiğiniz fonu almak istediğinizi belirtin ya da bankanızın internet şubesine giriş yaparak “Yatırım/Yatırım İşlemleri” adımlarından “Fon İşlemleri/Fon Alım-Satımı” seçin.
•Ardından “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” veya “TEFAS’ta İşlem Gören Diğer Fonlar” veya “Diğer Yatırım Fonları” seçeneğini belirledikten sonra kurucu listesinden “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.”yi seçin.
•Bazı bankaların internet sitelerinde yalnızca kurucu seçerek de “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.” fonlarına ulaşabilirsiniz. Bankanız bu aşamada TEFAS aracılığı ile fon alım satımına izin vermenizi isteyebilir. İlgili metni onaylayın.
•Listele seçeneği ile Osmanlı Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarına ulaşabilirsiniz. Alım tutarınızı girerek işleminizi onaylayın. Eğer emir türü belirlemeniz gerekiyorsa “Kalanı Beklet” seçeneğini işaretleyin.
Fon işlemlerini yapmak bu kadar kolay. Eğer siz de mevduata alternatif yatırım araçlarını tercih ediyorsanız hemen Yatırım Direkt üzerinden Osmanlı Portföy fonlarını inceleyebilir, tercihlerinize uygun fon hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Unutmayın; doğru yatırım doğru bilgi ile olur.