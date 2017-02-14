PARİBU’DAN TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULARIMIZA DESTEK

YARININ SPORCULARI İÇİN

Paribu CEO’su Yasin Oral, Paribu’nun milli sporculara desteği için şu ifadeleri kullanıyor: “Paribu olarak milli sporcularımızı ‘Team Paribu’ çatısı altında bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Yedi başarılı sporcuyu destekleyerek Türkiye’de pek çok çocuk ve genci de spor yapmaya teşvik edecek çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Türkiye’yi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Yarının sporcuları için taşın altına elini koyan Paribu’nun kullanıcılarına sunduğu birçok imkân var. Şimdi o bu detaylara bir göz atalım.

7/24 kripto para işlemi yapın | Hafta sonu dahil 7/24 Bitcoin ve diğer kripto paralarla alış satış veya yatırma çekme işlemi yapmak mümkün.

Tek adımda kripto para alıp satın | Kolay Al/Sat seçeneğiyle Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerinizi anında yapın.

Onlarca kripto paradan dilediğinizi seçin | Paribu’da işlem gören kripto paralardan istediğiniz miktarda, hatta 10 TL’ye dahi kripto para almak mümkün.

Tether işlem çiftlerinde komisyon sıfır | BTC, ETH, XRP, MKR, WAVES, LINK, ADA, XLM, AVAX işlemlerini USDT ile komisyon ücreti ödemeden yapın.

Taraftar token’la kulüp kararlarında söz hakkı | Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Milan, Roma, Manchester City ve Atletico Madrid’in resmi taraftar token’larıyla dünya futbolunda söz sahibi olun.

Yüksek performans, hızlı altyapı | Global standartları belirleyen işlem hizmetinden faydalanın, piyasa hareketliliğinin yüksek olduğu zamanlarda dahi işlemlerinizi hızla yapın.

7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme olanağı | Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka üzerinden 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilir, diğer bankalar üzerinden yapacağınız EFT işlemlerini banka mesai saatleri içinde gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’nin güvenilir finans kurumları ile Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerinizi kolaylıkla yapın.

TL yatırmada limit yok | Paribu’da TL yatırma işlemlerinde alt limit bulunmuyor.

Veri ve varlıklarınız güvende | Paribu’da kullanıcı varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilir. Daima güncel güvenlik tedbirleriyle işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz.

Avantajlı komisyon oranları | Kullanıcının işlem hacmi arttıkça 10 binde 1’e kadar azalan komisyon oranları uygulayan Paribu’nun avantajlı komisyon oranlarından yararlanın.

7/24 hızlı ve kesintisiz destek | Paribu’nun alanında uzman ve tecrübeli Destek Birimi’ne Paribu web sitesinin alt kısmındaki “Destek İste” bölümünden ya da Paribu uygulamasındaki "Destek" bölümünden 7/24 ulaşın.

Paribu Alarm sizin için takipte | Alarm özelliğiyle seçtiğiniz kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında haberdar olun.

Stop-loss ile bir adım önde olun | Bir kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında otomatik emrin devreye girmesi için stop-loss özelliğini kullanın.

Fiyat performansını anlık izleyin | Seçtiğiniz kripto paranın fiyat performansını grafikler üzerinden inceleyin.

Widget ekleyin, güncel fiyatları anlık görün | Telefonunuza widget ekleyerek güncel fiyatların ekranınızda anlık olarak görüntülenmesini sağlayın.

Favorilere ekleyin, kolayca izleyin | İstediğiniz sayıda kripto parayı favorilerinize ekleyin, kolaylıkla takip edin.

Piyasayı şeffaflıkla takip edin | Paribu’da tüm işlem hacimleri gerçek verileri gösterir. “Market Geçmişi” bölümünden tüm işlemleri anlık ve anonim olarak inceleyin.