PARİBU’DAN TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULARIMIZA DESTEK

Normalleşme sürecinin başlamasıyla spor faaliyetleri yeniden eski coşkusunu yakalarken Paribu’nun desteğiyle kurulan Team Paribu çatısı altında Türkiye’yi temsil edecek sporcular Türk sporunun yarını için hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye’nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu olan Paribu’nun oluşturduğu “Team Paribu” mücadelesiyle Türkiye’yi gururlandıran sporculardan oluşuyor.
Team Paribu’da yer alan isimler ise şöyle: Eda Erdem, Ahmet Önder, Dilara Uralp, İlke Özyüksel, Sertaç Şanlı, Nida Eliz Üstündağ, Berfe Sancak.
Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu, 14 Şubat 2017’de kullanıma açıldı. Kullanıcılarına hızlı, kolay, güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu’da 7/24 kripto para işlemi ve TL çekme yatırma işlemi yapılabiliyor. Paribu’da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Paribu’nun Destek Birimi 7/24 kullanıcılara hizmet veriyor. 4 milyon kullanıcısı bulunan Paribu’nun kullanıcılara sağladığı imkânları daha detaylı inceleyeceğiz ama önce Paribu’nun destek olduğu sporcularımızı kısaca tanıyalım.
Paribu çatısı altında buluşan takımın kaptanı voleybol severlerin yakından tanıdığı bir isim: Türkiye kadın millî voleybol takımı kaptanı Eda Erdem. Fenerbahçe Opet’in de takım kaptanı olan Erdem, kaptan olmak için doğmuş bir isim. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 20 yılı aşkın kariyerinde sayısız başarıya imza attı.
Team Paribu’nun jimnastik kategorisinde bayrak taşıyacak olan ismi 24 yaşındaki artistik jimnastikçi Ahmet Önder. 2014 yılından beri milli takım üyesi olan Önder, 2014, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında dört Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmişti. Önder’in Stuttgart’ta yapılan son şampiyonada bir bronz madalyası bulunuyor.
Rüzgâr sörfünde ise Dilara Uralp var. Almanya doğumlu olan 25 yaşındaki sporcu, Türkiye’nin bu anlamda yetiştirdiği önemli sporculardan biri. Dilara Uralp, 2016 Rio Olimpiyatları’na da katılarak Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan en genç kadın sörfçü olmuştu.
İlke Özyüksel de tıpkı Dilara Uralp gibi Rio’da bir ilki gerçekleştirenlerden. Kendisi olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk modern pentatlet. 24 yaşındaki sporcu daha 9 yaşında modern pentatlonda Dünya Yıldızlar Şampiyonu olmuş, Ağustos 2019'da Londra'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ise kombinasyonda dünya rekoru kırmıştı.
Team Paribu’nun basketboldaki ismi ise bu yıl Anadolu Efes’te çok iyi bir sezon geçiren Sertaç Şanlı. Pivot pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2018 yılından beri Anadolu Efes forması giyiyordu, bu sezonun tamamlanmasının ardından Barcelona’ya transfer oldu.. Şanlı’nın profesyonel kariyeri 2006 yılında yine Anadolu Efes’te başlamıştı.
Kelebek stilde mücadele eden milli sporcu Nida Eliz Üstündağ, Team Paribu’nun yüzme branşındaki ismi. Kariyerine Galatasaray bünyesinde devam eden Üstündağ, daha 10-11 yaşlarındayken kendine Türkiye’yi temsil etme hedefi koymuş, bunu da şimdiden başarmış durumda.
Atletizm kategorisinde ise sporcu bir ailede yetişmiş olan Berfe Sancak var. 1994 doğumlu sporcunun annesi Hanife Sancak da kendisi gibi atletti. Balkan ve Türkiye rekorları kırarak birçok önemli derece alan bir annenin kızı olan Berfe Sancak, annesinden aldığı meşaleyi taşımaya devam ediyor. Berfe Sancak’ın tıpkı kendisi gibi atlet olan Tibet Sancak adında bir de kardeşi bulunuyor.
Paribu CEO’su Yasin Oral, Paribu’nun milli sporculara desteği için şu ifadeleri kullanıyor: “Paribu olarak milli sporcularımızı ‘Team Paribu’ çatısı altında bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Yedi başarılı sporcuyu destekleyerek Türkiye’de pek çok çocuk ve genci de spor yapmaya teşvik edecek çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Türkiye’yi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum.”
Yarının sporcuları için taşın altına elini koyan Paribu’nun kullanıcılarına sunduğu birçok imkân var. Şimdi o bu detaylara bir göz atalım.
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