VAN GOGH’UN ZEKASI YAPAY ZEKA İLE BULUŞSA NE OLUR?

7/24 kripto para işlemi yapın | Hafta sonu dahil 7/24 Bitcoin ve diğer kripto paralarla alış satış veya yatırma çekme işlemi yapmak mümkün.



Tek adımda kripto para alıp satın | Kolay Al/Sat seçeneğiyle Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerinizi anında yapın.



Onlarca kripto paradan dilediğinizi seçin | Paribu’da işlem gören kripto paralardan istediğiniz miktarda, hatta 10 TL’ye dahi kripto para almak mümkün.



Komisyon ücreti ödeme | BTC, ETH, XRP, MKR, WAVES, LINK, ADA, XLM, AVAX işlemlerini USDT ile komisyon ücreti ödemeden yapın.



Taraftar token’la kulüp kararlarında söz hakkı | Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Milan, Roma, Atletico Madrid’in resmi taraftar token’larıyla dünya futbolunda söz sahibi olun.



Yüksek performans, hızlı altyapıya sahip olun | Global standartları belirleyen işlem hizmetinden faydalanın, piyasa hareketliliğinin yüksek olduğu zamanlarda dahi işlemlerinizi hızla yapın.



7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme olanağı | Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka üzerinden 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilir, diğer bankalar üzerinden yapacağınız EFT işlemlerini banka mesai saatleri içinde gerçekleştirebilirsiniz.



TL yatırmada limit yok | Paribu’da TL yatırma işlemlerinde alt limit bulunmamaktadır.



Veri ve varlıklarınız güvende | Paribu’da kullanıcı varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilir. Daima güncel güvenlik tedbirleriyle işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz.



Avantajlı komisyon oranları | Kullanıcının işlem hacmi arttıkça 10 binde 1’e kadar azalan komisyon oranları uygulayan Paribu’nun avantajlı komisyon oranlarından yararlanın.



7/24 hızlı ve kesintisiz destek | Paribu’nun alanında uzman ve tecrübeli Destek Birimi’ne Paribu web sitesinin alt kısmındaki “Destek İste” bölümünden ya da Paribu uygulamasındaki "Destek" bölümünden 7/24 ulaşın.



Paribu Alarm sizin için takipte | Alarm özelliğiyle seçtiğiniz kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında haberdar olun.



Stop-loss ile bir adım önde olun | Bir kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında otomatik emrin devreye girmesi için stop-loss özelliğini kullanın.



Fiyat performansını anlık izleyin | Seçtiğiniz kripto paranın fiyat performansını grafikler üzerinden inceleyin.



Widget ekleyin, güncel fiyatları anlık görün | Telefonunuza widget ekleyerek güncel fiyatların ekranınızda anlık olarak görüntülenmesini sağlayın.



Favorilere ekleyin, kolayca izleyin | İstediğiniz sayıda kripto parayı favorilerinize ekleyin, kolaylıkla takip edin.



Piyasayı şeffaflıkla takip edin | Paribu’da tüm işlem hacimleri gerçek verileri gösterir. “Market Geçmişi” bölümünden tüm işlemleri anlık ve anonim olarak inceleyin.