VAN GOGH’UN ZEKASI YAPAY ZEKA İLE BULUŞSA NE OLUR?

Van Gogh’un zekası yapay zeka ile buluşsa ne olur? Cevabı 12 milyar fırça darbesinin yarattığı bu sergide. Dünyada 10 milyondan fazla insanın deneyimlediği Parallel Universe Exhibition by Ouchhh, Paribu ana sponsorluğunda DasDas’ta.
Bu kez DasDas’taki sıra dışı etkinliğini ana sponsoru olmasıyla gündeme gelen Paribu, aslında son zamanlarda herkesin aklında ve dilinde; haliyle cebinde de.
Paribu, Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu olmasıyla tanınıyor. 14 Şubat 2017’de işleme açılan Paribu, hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunmasıyla biliniyor.
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Paribu, yapay zekâ ile sanatı buluşturan, bugüne dek 52 ülkede 10 milyondan fazla kişiye ulaşan, Zenger küratörlüğünde hayata geçirilen Ouchhh Studio’nun Parallel Universe sergisinin ana sponsorluğunu üstlendi.
“Yapay Zekâ Van Gogh Veri Boyama Deneyimi”, “Şiirsel Yapay Zekâ”, “Göbeklitepe Mimari Veri” ve “Osman Hamdi Bey Eserleri” olmak üzere dört eserin yer aldığı sergide ziyaretçiler sanatçı zekâsı ile yapay zekânın buluşmasına tanıklık ediyor.
“Yarını beklemiyor, onu inşa ediyoruz” diyen Paribu, bir teknoloji şirketi olarak teknolojinin etkilediği finans alanı gibi sanat alanını da sahipleniyor. Sanat form değiştirirken ve artık sanatseverler sergileri sadece izlemenin de ötesine geçerek teknolojinin olanaklarıyla “deneyimleyebilirken” Paribu da bu öncü sanatı destekliyor.
• Sergi kapılarını 10 Haziran’da Metropol İstanbul’daki DasDas’ta açtı.
• Biletler Mobilet üzerinden satın alınabiliyor.
• Doğrudan indirim rakamı vermesek de Paribu kullanıcıları yüzde 10 indirimli şekilde sergiyi ziyaret edebiliyor.