SAĞLIĞINIZ İÇİN BİTKİ KAYNAKLI 3 MUHTEŞEM ÖNERİ

Nar kabuğu, zerdeçal kökü ve zencefil gövdesinin sağlık için ne kadar etkili olduğunu defalarca duymuş olabilirsiniz. Halk arasında bu üçlünün önemi zaten biliniyor. Birçoğumuz onları çocukluğumuzda annemizin yaptığı şifa çaylarıyla tanıdık. Büyüdükten sonra bu ritüelleri bir miras gibi devam ettirenlerimiz oldu. Kimimiz de unuttu. Ancak onlar için daima söylenmesi gereken bir kelime var: Unutmamalı!

Şimdi nar kabuğu, zerdeçal kökü ve zencefil gövdesinin sağlığımız için faydalarından bahsedeceğiz. Tabii önce bilimsel açıdan bu üçlünün neye tekabül ettiğine bakacağız. Ancak onun da öncesinde çok önemli bir kavramla tanışmamız gerekiyor. Bu kavramın adı Fitoterapi.