BEBEĞİNİZİN ENFEKSİYONUNA “DUR” DEYİN!

Bebek bezlerinin kalitesi çocukların sağlığı için oldukça önemlidir. Aileler, pişik ve tahrişi engelleyen, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde rahatça hareket etmesini sağlayan bezleri tercih eder. Ancak şimdilerde tüm bunların ötesinde bir anlayış söz konusu. Hem kaliteli ve rahat hem de pişik ve tahrişi engelleyen bir bebek bezi aynı zamanda bebeğinize tahlil yapılmasına gerek kalmadan idrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor. Nasıl mı? İşte cevabı.
Dünyada kez olma niteliği taşıyan Pine Smart, bebeklere tahlil yapılmasına gerek kalmadan idrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor. Özellikle risk grubunda yer alan çocuklarda numune zorluğu ve hastaneye götürme aşamasındaki sıkıntılar geride artık geride kalıyor.
Pine Smart'ın görünürde normal bebek bezinden farkı yok. Pine Smart’ı bildiğiniz bebek bezleri gibi bağlıyorsunuz. Eğer bebeğin idrarında enfeksiyon varsa Pine Smart bebek bezi pembe renge dönüşüyor. Bebeğinizin idrarında enfeksiyonu bez sayesinde yüzde 98 oranında tespit edebiliyorsunuz.
Pine Smart'ın bebeğiniz için hayata geçirdiği en önemli şey erken teşhis faktörü. Enfeksiyonun geç teşhis edilmesi halinde tedavi edilemeyen idrar yolu enfeksiyonları alt idrar yolu enfeksiyonu, üst idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Böbrek hasarı gelişimine de neden oluyor. Dünyanın ilk akıllı bebek bezi olan Pine Smart ise tahlile gerek kalmadan idrar yolu enfeksiyonlarını tespit ettiği için erken teşhisle enfeksiyonların kolay atlatılmasını sağlıyor.
Pine Smart sayesinden her bağlanan bezle günlük idrar analizi yapabiliyorsunuz. Erken farkındalık sayesinde böbrek hasarı, gelişim geriliği gibi hastalıkların da erken teşhis edilip önlenmesine yardımcı oluyor.
Pine Smart, ürün geliştirme aşamasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile iş birliği yaptı. Bir buçuk yılda hayata geçirilen bu ürün sayesinde annelerin korkulu rüyası olan, özellikle kız çocuklarında sık görülen idrar yolu enfeksiyonu tehlikeli boyuta ulaşmadan erkenden teşhis edilebilecek. Ailelere erken teşhiste yol gösteren Pine Smart, tedavinin daha hafif geçmesini sağlayacak.