BEBEĞİNİZİN ENFEKSİYONUNA “DUR” DEYİN!

Bebek bezlerinin kalitesi çocukların sağlığı için oldukça önemlidir. Aileler, pişik ve tahrişi engelleyen, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde rahatça hareket etmesini sağlayan bezleri tercih eder. Ancak şimdilerde tüm bunların ötesinde bir anlayış söz konusu. Hem kaliteli ve rahat hem de pişik ve tahrişi engelleyen bir bebek bezi aynı zamanda bebeğinize tahlil yapılmasına gerek kalmadan idrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor. Nasıl mı? İşte cevabı.