BAĞIŞIKLIKTA FARK YARATAN ETKEN: AKILLI MİNERAL TEKNOLOJİSİ

Her şeyin ‘akıllı’ sıfatını aldığı günümüzde minerallerin de bu sıfattan nasibini aldığını biliyor muydunuz? Akıllı mineral kavramı bağışıklık açısından yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Peki bağışıklıkta fark yaratan ‘akıllı mineral’ teknolojisi nasıl bir şey?
Öncelikle minerallerin insan vücudu açısından ne anlama geldiğini hatırlamakta fayda var. Vücudunuzun kusursuza yakın bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri minerallerdir. Vücudumuz kendi başına üretemediği için dışarıdan almak zorunda olduğumuz mineraller; yüzlerce enzimi aktive ederek birçok metabolik sürecin gerçekleşmesine yardımcı olan sağlık neferleridir.
İnsan vücudunun sağlıklı bir yolda ilerlemesi izin gerekli olduğu bilinen makro minerallerin başında isimleri hepimize tanıdık gelen şu mineraller yer alıyor: Kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir
Mikro mineraller ise şöyle: Çinko, manganez, bakır, krom, selenyum, iyot
Her biri doku ve organları güçlendirmek, kemik ve dişlerin yapı maddelerini oluşturmak, kas ve sinir sistemini düzenlemekte ciddi öneme sahip. Ayrıca son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bazı minerallerin özellikle bağışıklık sistemini desteklediğini ve güçlenmesinde rol oynadığını ortaya koyuyor.
Akıllı mineral teknolojisi ise; bu işlevsel elementlerin yapay zeka ve matematiksel modelleme teknikleri ile en saf, doğal ve biyouyumluluk açısından en efektif formlarını elde ettiğimiz inovatif üretim tekniğidir.
Günümüzde birçok insan kendini hâlsiz ve yorgun hissettiğinde “acaba bağışıklığım mı düştü?” sorusunu kendine sormuştur. Bu noktaya gelmemizde modern yaşamın insan anatomisine aykırı olan birçok özelliğinin ciddi payı var. Sağlıksız beslenme, alkol ve sigara tüketimi, şehir hayatının olumsuz etkileri, vesaire… Örnekleri çoğaltabiliriz. Peki ne yapmalı? Vücudunuzdaki mineral eksiğini kapatmak ve bağışıklığınıza güç katmak için dünyada farklı mineral kaynaklarının bulunduğunu biliyoruz. Ancak bunların çok azı vücut tarafından emilebilir formda. İşte bu noktada devreye Fenne Laboratories giriyor.
Vücudunuzdaki mineral eksiğini kapatmak ve bağışıklığınıza güç katmak için dünyada farklı mineral kaynaklarının bulunduğunu biliyoruz. Ancak bunların çok azı vücut tarafından emilebilir formda. İşte bu noktada devreye Fenne Laboratories giriyor.
Fenne Laboratories tarafından geliştirilen ProteoVita akıllı mineral teknolojisi ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu mineral açığı karşılanıyor.
Yetişkin bağışıklığına destek sağlayan Proteo Vita, hücresel elementlerinizi dengeleyerek;
•Bedenin sağlıklı denge hâlinde kalmasını sağlar.
•Bağışıklık sistemini destekler, normal fonksiyonlarına katkıda bulunur.
•Bağışıklık sisteminin virüs, bakteri, çevresel toksin gibi faktörlere karşı güçlü yanıt vermesini sağlar.
•Bedenin gün içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi efektif şekilde karşılamasını sağlar.