BAĞIŞIKLIKTA FARK YARATAN ETKEN: AKILLI MİNERAL TEKNOLOJİSİ

Her şeyin ‘akıllı’ sıfatını aldığı günümüzde minerallerin de bu sıfattan nasibini aldığını biliyor muydunuz? Akıllı mineral kavramı bağışıklık açısından yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Peki bağışıklıkta fark yaratan ‘akıllı mineral’ teknolojisi nasıl bir şey?

Öncelikle minerallerin insan vücudu açısından ne anlama geldiğini hatırlamakta fayda var. Vücudunuzun kusursuza yakın bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri minerallerdir. Vücudumuz kendi başına üretemediği için dışarıdan almak zorunda olduğumuz mineraller; yüzlerce enzimi aktive ederek birçok metabolik sürecin gerçekleşmesine yardımcı olan sağlık neferleridir.