SIZMA ZEYTİNYAĞINDA DEVRİMCİ BİR YAKLAŞIM

Sızma zeytinyağında fark yaratan bir yaklaşım ortaya koyan Pytholea’nın tüketicilere bir sorusu var: “Bugüne kadar zeytinyağı konusunda bildiklerinizi unutmaya ve farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?”
Peki bu nasıl olacak?
Zeytinyağının sağlığa etkisi söz konusu olduğunda ‘polifenoller’ sihir bir kelime gibi karşımıza çıkıyor. Ayrıca altını çizmek gereken bir detay daha var: Görsel medyada sağlığa faydaları konusunda her gün haber yapılan zeytinyağları aslında çok nadir olarak bulunabiliyor. Bu yüzden zeytinyağı seçiminden önce iyi araştırmak gerekiyor.
Yüksek polifenollü zeytinyağı kullanımı insan sağlığına sayısız faydayı da beraberinde getiriyor. Modern bilimin sağlık koruyucu olan yüksek fenolik zeytinyağlarında bulunan belirli fenolik bileşikleri tanımladığı biliniyor. Ayrıca günümüzün kronik hastalıklarının, romatoid artrit, obezite, alzheimer, parkinson, tip II diyabet ve kanser dahil olmak üzere, çoğunun önlenmesi ve tedavisi için bu biyofenollerin etkinliği araştırılmaya devam ediyor.
Şimdi karşımıza çıkan soru şu: “Günlük iki yemek kaşığı ‘Pytholea yüksek polifenolli zeytinyağı’ karşılığında sağlığınızı korumaya ne dersiniz?”
Pytholea, Avrupa Birliği Sağlık Beyanlı 500-1000 mg/kg arası yüksek polifenol içeren bir zeytinyağı olarak sağlıklı yaşam için ön plana çıkıyor. Pytholea, sizlere şarkı yarışması mantığı ile bolca düzenlenen duyusal/tadım ödülü ile bir zeytinyağı sunmuyor. Peki bu nasıl bir zeytinyağı? Pytholea; qNMR, yani ‘nükleer manyetik rezonans’ yöntemiyle yapılmış analizi ile Olympia Ödülleri Gümüş Madalyaya sahip bir zeytinyağı markası…
250-3500 yaş aralığındaki ağaçlarından daha sağlıklı bir yaşamın şifresini özenle süzen Pytholea daha detaylı tanımak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz…