SIZMA ZEYTİNYAĞINDA DEVRİMCİ BİR YAKLAŞIM

Sihirli Kelime: Polifenoller

Zeytinyağının sağlığa etkisi söz konusu olduğunda ‘polifenoller’ sihir bir kelime gibi karşımıza çıkıyor. Ayrıca altını çizmek gereken bir detay daha var: Görsel medyada sağlığa faydaları konusunda her gün haber yapılan zeytinyağları aslında çok nadir olarak bulunabiliyor. Bu yüzden zeytinyağı seçiminden önce iyi araştırmak gerekiyor.