TÜRKİYE YENİ "FARK YARATAN"LARINI ARIYOR!

Söz konusu fark yaratmak olduğunda illa milyonların hayatını değiştirmek gerekmiyor. Bazen bir insana verdiğimiz bir kitap, bazen iyi bir haber, kimi zaman da hastanedeki bir çocuğun yüzündeki tebessüm olabilmek. Küçük dokunuşlar, kocaman farklar yaratabilir. Fark yaratmak için yola çıkan Sabancı Vakfı'nın "Fark Yaratanlar Programı" ise bunun en güzel örneklerinden biri. Şimdiye kadar 42 farklı şehirden 190 'Fark Yaratan'ın ilham veren hikayesi proje kapsamında insanlara ulaştı. Siz de onlardan biri olabilir ve insanların hayatlarına dokunabilirsiniz. Belki şu an bile bunu yapıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Fark Yaratanlar Programı'na başvurmak. Başvuruya dair detayları da paylaşacağımız bu yazımızda, önce fark yaratan bazı insanların hikayesine bir göz atalım.
Kitaplarını bisikletinin arkasına monte ettiği bir römorka yükleyip köy köy gezen bir adam. Bisikletli kütüphaneci Hakan Yücel... Bitlis'te görev yapan Yücel izin günlerinde köyleri karış karış geziyor. Namıdiğer "eşekli kütüphaneci" Mustafa Güzelgöz'den ilham aldığını söyleyen Yücel, çocukların geleceğine bir ışık yakmak için köylere kitap taşıyor. Çocukların ilgisini canlı tutmak için rengarenk kıyafetler giyiyor. Gönüllülerden gelen kitapları çocuklara ulaştıran kütüphaneci bir aydınlık savaşçısı gibi yoluna devam ediyor. O köy çocuklarının Hakan ağabeyi ve onun tüm savaşı çocuklar kitap okusun diye!
Üzücü ve kötümser haberlerin iyimser ve umut veren haberlerin önüne geçmesine engel olmak için yola çıkan Pozy'nin hikayesi, 2017 yılında başladı. Fark yaratan bu sosyal girişimcilik projesi, haberleri "Mutlu Haber Süzgeci"nden geçirerek okuyucularına ulaştırıyor. Pozy kurulduğu günden beri 313.558 haber arasından 5.925 adet mutlu eden pozitif haber insanlara sundu. Hem medya hem de sosyal girişimcilik alanında kocaman bir fark yaratan Turgay Öztürk ve arkadaşları, herkesi mutlu eden haberleri insanlara ulaştırmaya devam ediyor.
Türkiye’de 20 yıldır Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Sevgi Doktorları, hastanede uzun vadeli kalmak zorunda olan çocukları her hafta ziyaret ederek, onlar için rengarenk bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu özel insanlar, ziyaret ettikleri hastanelerde her çocuğu gösterinin merkezine yerleştirerek aktivitelerini çocuğun fiziksel ve ruhsal ihtiyacına göre şekillendiriyor. Çocuklarla oyunlar oynuyor, sihirbazlık gösterileri yapıyor ve şarkılar söylüyorlar. Theodora Sevgi Doktorları'nın tek amacı, çocukların gülümsemesini ve hayata sımsıkı tutunmasını sağlamak. Çünkü gülmek güç verir!
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 11. yılında "Fark Yarat Hayatlar Değişsin!" sloganıyla yeni 'Fark Yaratanlar'ını arıyor! Çevre, sağlık, ekonomik gelişme, eğitim gibi alanlardan başvuru alan programa, 20 Aralık 2019 tarihine kadar farkyaratanlar.org/basvur adresinden aday olabilir veya aday gösterebilirsiniz.