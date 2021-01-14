TEKNOLOJİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

2021’de günlük yaşamınızı mükemmelleştirecek cihazlarla tanışmaya ne derseniz? Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız 2020, insanların uzaktan çalışmaya ve evde daha fazla vakit geçirmeye başladığı bir yıl oldu. Hâl böyle olunca mobil teknolojiler de günlük yaşamın merkezine oturdu. Her geçen gün mobil cihazlar biraz daha öncelik kazanıyor ve onlara olan ihtiyacımız giderek daha da artıyor.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliği, sizi günlük yaşamı mükemmelleştirmek için tasarlanan yepyeni deneyimlere tanıklık etmeye davet ediyor. Yepyeni bir dünya keşfedebileceğiniz bu etkinlik 14 Ocak 2021’de saat 18.00’den itibaren samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlik öncesinde, Facebook veya Instagram üzerinden Unpacked için yapılan geri sayımı takip edebilir, konuyla ilgili tüm gelişmeler ve haberler için de Samsung Mobile Press sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bitmedi, dahası var. Peki Samsung için 2021 nasıl bir yıl olacak. Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, “Samsung için önümüzdeki yıl efsanevi olacak” diyor. Nasıl mı? Şimdi mevzuyu biraz daha açalım.

VİDEO TUTKUNLARININ DİKKATİNE!

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh’un açıklamasına göre; Samsung, 2021 yılında da tek tip mobil cihaz deneyimlerine meydan okuyarak kişiselleştirilmiş ve kullanıcıya özel teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

TM Roh, “Samsung Galaxy 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak” diyor. 2021’le ilgili kame aldığı blok yazısında birçok detaya değinen TM Roh, “çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız” müjdesini veriyor.

TM Roh’un kaleme aldığı yazıdan ön plana çıkan bazı detaylar şöyle:

Devrim niteliğinde hamleler geliyor

Herkes için tek bir mobil deneyime asla inanmadık ve inanmayacağız. 5G mücadelesine öncülük ettik ve katlanabilir akıllı telefon serisiyle geleceği şekillendirdik. Şimdiyse 5G, yapay zekâ (AI) ve nesnelerin internetinde (IoT) mobil cihazların yapabileceklerine ilişkin parametreleri yeniden tanımlayacak ve herhangi bir dayatma olmadan tüketicilere kendi mobil deneyimlerini kendi yaşamlarına göre uyarlama özgürlüğü verecek devrim niteliğinde hamleler yapacağız.

Video tutkunları için efsanevi bir yıl

Uzaktan çalışma ve sanal kutlamalardan oyun ve çevrimiçi dans yarışmalarına kadar, dünya her zamankinden daha fazla video yaratıyor, paylaşıyor ve yayınlıyor. İster bir profesyonel gibi çekimlerinizi düzenlemeyi tercih edin; ister akıllı, çok görevli lenslerin sizin yerinize çekimleri yapmasını tercih edin. Samsung Galaxy, 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak.

Yeni teknolojiler yolda

Çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız. Ayrıca, anahtarlarınızdan cüzdanınıza, hatta ailenizdeki evcil hayvanınıza kadar en önemli şeylerin yerini hızlıca bulabilmenizi de kolaylaştırıyoruz. Bu yeni cihazlar, son derece kişiselleştirilmiş mobil deneyimler sunarak güvenlik ve gizlilik temelinde yapılandırılacak.

ÇIĞIR AÇACAK OLANAKLARA HAZIR MISINIZ?

Samsung’un vaad ettiklerine de değinen TM Roh, “2021’de, geniş ürün portföyümüz sizi güçlendiren ve sizi asla geride bırakmayan çığır açan olanaklar sunacak” diyor. “Çığır açan mobil teknolojilerimiz genel eğilimin önünde olmaya devam edecek” diyen TM Roh, “2021’de süper akıllı, profesyonel seviye kamera ve video olanakları sunacağız” sözünü de veriyor.

TM Roh, sözlerini şöyle noktalıyor: “Samsung olarak ürünlerimizi fiziksel ve dijital dünyaların sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde geliştiriyor, kullanıcılarımıza özgürlük sunmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü teknolojinin sınırlarının yalnızca hayal gücümüzün sınırlarına denk olduğunun farkındayız ve bizim hayal gücümüz sınır tanımıyor. Ocak ayında da daha fazla yeniliği paylaşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum.”

Samsung, sizi 2021’in yeniliklerini keşfetmeniz için 14 Ocak saat 18.00’den itibaren samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak Samsung Galaxy Unpacked etkinliğine bekliyor. Samsung teknolojileri açısından efsanevi bir yılı keşfetmeye hazır olun!