Güzelbahçe'de deniz kenarında yepyeni bir hayata ne dersiniz? Saykap Mühendislik'in 20 yıllık tecrübesi ile inşa edilen 'Saykap Park Evleri', Ege'nin kıyısındaki Güzelbahçe'de huzurlu ve konforlu bir yaşam vaat ediyor.

Deniz ve doğa ile iç içe olan bu eşsiz proje, ulaşım kolaylığı, modern mimari, güvenlik anlayışı, yerden ısıtma sistemi, otopark gibi hayatınızı güzelleştirecek ve kolaylaştıracak niteliklere sahip. Üstelik 'bugün görün, yarın taşının' ayrıcalığıyla...