Her şehirde huzuru ve güzelliği çağrıştıran bazı yerler vardır. Söz konusu İzmir olunca bunlar saymakla bitmez. Peki İzmir'de yaşayacaksanız hangi muhiti tercih edersiniz? Öncelikler illaki değişir fakat size ömrünüzün en güzel zamanlarını yaşayabileceğiniz bir önerimiz var: Güzelbahçe...
Öyleyse İzmir'in bu güzel ilçesinde yaşamanın avantajlarına bir bakalım.
Güzelbahçe, İzmir'in en revaçta olan ilçelerinden Çeşme ve Urla'ya yakın bir bölgede yer alıyor. Aynı zamanda şehir merkezine yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Sakin ve kaliteli insanların yaşadığı bir bölge olan İzmir'in bu güzide ilçesi, eşsiz konumu ile yaşamınızda fark yaratacak özelliklere sahip.
Güzelbahçe'de kahvaltı yapmak çok ayrı bir keyif. Hafta sonları birçok İzmirli sırf bu yüzden Güzelbahçe'ye kahvaltıya geliyor. Onların özlediği şey sizin gerçeğiniz olabilir. Ayrıca balığın hayatınızda çok önemli bir yeri varsa işte orada durun! Çünkü Güzelbahçe müthiş balık restoranları ile de dikkat çekiyor.
İzmir denilince şüphesiz ki akla gelen ilk şeylerden biri insana huzur veren Ege Denizi'dir. Güzelbahçe de Ege'nin kıyısında yer alan huzur dolu bir yer. Daha ilk anda sakin havasını hissedecek, burada yaşamaya değeceğini düşüneceksiniz. Sahil şeridinde geçireceğiniz zamanın hayatınıza bambaşka bir keyif katacağından emin olabilirsiniz.
İnsanların artık çok katlı apartmanlardan fazlasıyla sıkıldığını biliyorsunuz. Size Güzelbahçe'nin bu derde de derman olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü evler ve apartmanlar az katlı ve Güzelbahçe'nin ruhuna uygun bir şekilde inşa edilmiş. Geriye sadece bu güzide ilçenin tadını çıkarmak kalıyor.
İnsanların çoğu aylar boyunca deniz tatili yapacakları günün hayalini kuruyor. Fakat Güzelbahçe'de bu hayal de sizin gerçeğiniz oluyor. Son yıllarda yapılan sahil ve plaj düzenlemeleri ile ilçeye çok güzel değerler kazandırılmış. Burada yaşayan insanların tatil tadında günler yaşaması için biraz yürümesi yeterli...
Güzelbahçe'de deniz kenarında yepyeni bir hayata ne dersiniz? Saykap Mühendislik'in 20 yıllık tecrübesi ile inşa edilen 'Saykap Park Evleri', Ege'nin kıyısındaki Güzelbahçe'de huzurlu ve konforlu bir yaşam vaat ediyor.
Deniz ve doğa ile iç içe olan bu eşsiz proje, ulaşım kolaylığı, modern mimari, güvenlik anlayışı, yerden ısıtma sistemi, otopark gibi hayatınızı güzelleştirecek ve kolaylaştıracak niteliklere sahip. Üstelik 'bugün görün, yarın taşının' ayrıcalığıyla...
Güzelbahçe'de yaşamanın ayrıcalıkları bölgenin yükselen değeri ile birlikte farklı bir anlam kazanıyor. Güzelbahçe'nin; revaçta olan Çeşme, Urla ve aynı zamanda merkeze olan yakınlığından bahsetmiştik. Bu yakınlık sadece yaşamınızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli değerlenen bir bölgede ev sahibi olmanızı sağlıyor.
Saykap Park çatısı altında bulunan Yakamoz Villaları, Çakıl Sitesi, Rıhtım Apartmanı ve Meltem Sitesi; 1+1’den 4+1’e kadar villa ve daire tipinde evler sunuyor. Deniz kenarına ve ana caddeye ortalama 100 metre mesafede olan bu konutlar; Güzelbahçe otoban çıkışına 3,5 km, Agora Alışveriş Merkezi’ne 13 km, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 10 km, Adnan Menderes Havaalanı’na ise 30 km mesafede bulunuyor.