ERKEKLER İÇİN GÜÇLÜ SAÇLARA DAİR İPUÇLARI

Günümüzde saç bakımı kavramı genelde kadınlara yönelik gibi algılansa da aslında bu doğru bir algı değil. Erkekler de saç bakımına son derece önem vermeli. Dengesiz beslenme, stres ve yanlış alışkanlıklarla güçsüzlüşen saçlarınızı daha güçlü bir görünüme kavuşturmak için bazı basit yöntemler söz konusu. Önce bu detayları anlatacağız. Ardından saçlarınızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz ürünlere dikkat çekeceğiz.

Gün aşırı ve ılık suyla yıkayın

Saçlarınızı her gün fazla sıcak suyla yıkamaktan kaçının. Uzmanlar saçlarınızı günaşırı, ılık ve fazla basınçlı olmayan suyla yıkamanızı öneriyor. Saç tipinize uygun şampuanı seçmeniz de büyük önem taşıyor. Her yıkamada ikiden fazla şampuan kullanmamanız gerekiyor. Ayrıca yıkama işlemi esnasında saç derisine hafifçe masaj uygulamayı da unutmayın.

Sık sık fön çekmeyin

Birçok insan her gün saçına fön çekerek büyük bir hataya düşüyor. Bu durum uzun vadede saçınızı çok yıpratacak bir şey. Fön çekmek sadece kurutma işlemi uygulamanız saçınız için daha sağlıklı olacaktır. Şekillendirmek için de saç şekillendirici likit jel kullanabilirsiniz.

Seyrek dişli tarak tercih edin

Saçlarla ilgili yapılan önemli ihmallerden biri de saçınızı taramayı ihmal etmek. Saç bakım uzmanları saçların günlük olarak taranmasını öneriyor. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Seyrek dişli ya da doğal kıllan içeren saç fırçalarını tercih etmeniz gerekiyor.