ERKEKLER İÇİN GÜÇLÜ SAÇLARA DAİR İPUÇLARI

Günümüzde saç bakımı kavramı genelde kadınlara yönelik gibi algılansa da aslında bu doğru bir algı değil. Erkekler de saç bakımına son derece önem vermeli. Dengesiz beslenme, stres ve yanlış alışkanlıklarla güçsüzlüşen saçlarınızı daha güçlü bir görünüme kavuşturmak için bazı basit yöntemler söz konusu. Önce bu detayları anlatacağız. Ardından saçlarınızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz ürünlere dikkat çekeceğiz.
Saçlarınızı her gün fazla sıcak suyla yıkamaktan kaçının. Uzmanlar saçlarınızı günaşırı, ılık ve fazla basınçlı olmayan suyla yıkamanızı öneriyor. Saç tipinize uygun şampuanı seçmeniz de büyük önem taşıyor. Her yıkamada ikiden fazla şampuan kullanmamanız gerekiyor. Ayrıca yıkama işlemi esnasında saç derisine hafifçe masaj uygulamayı da unutmayın.
Birçok insan her gün saçına fön çekerek büyük bir hataya düşüyor. Bu durum uzun vadede saçınızı çok yıpratacak bir şey. Fön çekmek sadece kurutma işlemi uygulamanız saçınız için daha sağlıklı olacaktır. Şekillendirmek için de saç şekillendirici likit jel kullanabilirsiniz.
Saçlarla ilgili yapılan önemli ihmallerden biri de saçınızı taramayı ihmal etmek. Saç bakım uzmanları saçların günlük olarak taranmasını öneriyor. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Seyrek dişli ya da doğal kıllan içeren saç fırçalarını tercih etmeniz gerekiyor.
Erkekler için güçlü saçların şifresi Seb Man ürünlerinin formülünde. Saç dolgunlaştırıcı tonik, saç dolgunlaştırıcı şampuan ve saç şekillendirici likit jel ile saçınıza çok daha dolgun ve güçlü bir görünüm kazandırabilirsiniz. İşte o ürünler…
Seb Man Saç Dolgunlaştırıcı Tonik (the Booster) saç derisi üzerinde serinletici etki bırakırken saçınızın daha dolgun ve fark edilir derecede daha kalın olmasını sağlıyor. Aktif bileşenler; guarana özü, kafein belirginlik ve yoğunluk vererek daha dolgun, daha güçlü saçlar için saç diplerinin üretkenliğini artırıyor.
Saçı ve saç derisini derinlemesine temizleyen ve arındıran Seb Man Saç Dolgunlaştırıcı Şampuan, yeniliği takip ederek kategorize edilmeyi reddeden erkekler için yepyeni bir bakım ürünü. Bu şampuan sayesinde saçlarınız her zamankinden daha dolgun bir görünüm kazanıyor.
Seb Man’in saç şekillendirici likit jeli, her uzunluktaki saç stilleri üzerinde esnek hareket kabiliyeti sağlıyor. Şekillendirmeye ve parlaklık vermeye ek olarak, saç stilinizi hafifçe sabitliyor. Gün boyu yeniden şekillendirilebilen çok yönlü jel, yüksek tutuşlu, parlak ve şık bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor.
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