TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ALMAK İÇİN 5 NEDEN!

1- Ücretsiz muayene ve tahlil-tetkikler

SGK anlaşmalı özel hastanelerde ayakta tedavi teminatına dahil olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için günlük limit yoktur. Yıllık ise 10 defaya kadar ücretsiz muayene hakkı sunulur. Muayene sırasında doktorun verdiği tahlil ve tetkikler de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler ayakta muayene adedine dahildir.



Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de ayakta tedavi teminatı kapsamında verilir. Bilmen gereken diğer konu ise ayakta tedavi teminatının yalnızca yatarak tedavi teminatına ek olarak satın alınabilmesi. Yani TSS’de ayakta tedavi teminatını tek başına alamazsın, mutlaka yatarak tedavi teminatı da alman gerekir.