TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ALMAK İÇİN 5 NEDEN!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret* ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Sağlık güvenceni neden hemen başlatman gerektiğinin sebeplerini aşağıda senin için sıraladık:
SGK anlaşmalı özel hastanelerde ayakta tedavi teminatına dahil olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için günlük limit yoktur. Yıllık ise 10 defaya kadar ücretsiz muayene hakkı sunulur. Muayene sırasında doktorun verdiği tahlil ve tetkikler de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler ayakta muayene adedine dahildir.
Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de ayakta tedavi teminatı kapsamında verilir. Bilmen gereken diğer konu ise ayakta tedavi teminatının yalnızca yatarak tedavi teminatına ek olarak satın alınabilmesi. Yani TSS’de ayakta tedavi teminatını tek başına alamazsın, mutlaka yatarak tedavi teminatı da alman gerekir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında ameliyat masraflarını karşılar. TSS poliçesinde yazan limitler dahilinde tahliller, ameliyat, hastanede kalma yani oda ve refaketçi masrafları da TSS kapsamındadır. Çoğu sigorta şirketi geçmişten gelen hastalıklar için ameliyat masrafını kapsam dışında tutabilir. Poliçe yaptırdıktan sonra ortaya çıkan ve cerrahi operasyon gerektiren tedaviler TSS dahilinde sayılır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog ve diş muayenesi, temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin
Ömür boyu yenileme garantisini (ÖBYG) kazanman sağlık hizmeti konusunda birçok avantaja sahip olmanı sağlar. Sigorta şirketi ÖBYG hakkının olmadığı sigortalılık döneminde mevcut ya da riskli hastalık ve rahatsızlıklarına ek prim, limit veya katılım payı uygulayabilir ya da bunları teminat kapsamı dışında bırakabilir. Fakat yenileme garantisi aldıktan sonra prim dahil olmak üzere sigorta şartlarının senin aleyhine değiştirilmesi mümkün değildir. Bu açıdan ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanmak oldukça önemli ve avantajlıdır.