HOME OFİS KURGUSUNA GEÇMENİN HAYATINIZA KATACAĞI 5 GÜZELLİK

Home ofis, her gün eviyle işi arasında mekik dokuyan insanların en büyük hayallerinden biridir. Her şeyden önce evinizden işinize giderken harcayacağınız zaman size kalır. Modern tarzda dizayn edilmiş home ofislerin hayatınıza katacağı ayrıcalıklar da cabası. Şimdi home ofis kurgusuna geçmenin hayatınıza katacağı güzelliklere bir göz atalım.
En sıra dışı fikirler her zaman kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda ortaya çıkar. Home ofis de bu anlamda fikir hayatınıza yepyeni bir eşik kazandıracaktır. Kendinizi son derece keyifli hissedeceğiniz bir ofis ortamında, pencereden dışarı bakarak kahvenizi yudumladığınız o an belki de hayatınızın en önemli fikrini bulacaksınız. Bir de deniz manzaranız varsa, demeyin keyfinize.
Sevdiği işi yapan insanlar ömür boyu çalışmış sayılmazlar. Bu yüzden sevdiğimiz bir işte çalışmak hayatımızdaki en değerli şeylerden biridir. Fakat bazen yeterli olmaz. Çünkü çalıştığımız ortamın bize nasıl hissettirdiği de çok önemli. İşte bu noktada devreye 'home ofis' giriyor. Çünkü home ofis ortamında kendinizi evinizde gibi rahat hissedersiniz. Bu da başarınızı destekleyecektir.
İnsanların başarılı bir iş hayatına sahip olmasının ilk kuralı çalışmaktır. Fakat sosyalleşmek de en az çalışmak kadar önemlidir. Zira çevremizdeki insanlarla birlikte yükseliriz. Home ofis kurgusunun bu açıdan da büyük bir artısı var. Çünkü sıkışık ofis ortamlarının aksine, sosyal hayatınızı da işinize dahil edebilirsiniz. Bu sosyallikten yepyeni bir yolculuk çıkabilir ve sizi hayal ettiğiniz başarıya ulaştırabilir.
Klasik ofis kurgusunda çalışan insanlar, aynı binada ya da plazada oldukları halde kendi ofisleri dışında birbirlerini pek tanımaz. Fakat bu kaide paylaşımlı ofislerle artık kırılıyor. Böylece çok daha geniş yelpazede bir iş ağına sahip olabilirsiniz. İki kat üzerinizde faaliyet gösteren bir şirket size çok kârlı bir projenin kapısını açabilir. Belki de bunun için ortak kullanım noktalarında sadece insanlarla tanışmanız yeterli olacaktır. 'Merhaba' demeden bilemezsiniz.
İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi Pendik'te iş yaşamına yepyeni bir soluk geliyor. E-5 hattında Metal Yapı Konut ve Bekart İnşaat ortaklığında inşa edilen The Holl, 'home ofis' algınızı bambaşka bir boyuta taşıyor. Adalar manzarasıyla da fark yaratan The Holl sayesinde kendinizi evinizde gibi huzurlu, konforlu ve günün her saatinde son derece yaratıcı hissedeceksiniz. Şimdi iş yaşamında değişim zamanı...
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