HOME OFİS KURGUSUNA GEÇMENİN HAYATINIZA KATACAĞI 5 GÜZELLİK

Paylaşımlı ofislerle ufkunuzu genişletin

Klasik ofis kurgusunda çalışan insanlar, aynı binada ya da plazada oldukları halde kendi ofisleri dışında birbirlerini pek tanımaz. Fakat bu kaide paylaşımlı ofislerle artık kırılıyor. Böylece çok daha geniş yelpazede bir iş ağına sahip olabilirsiniz. İki kat üzerinizde faaliyet gösteren bir şirket size çok kârlı bir projenin kapısını açabilir. Belki de bunun için ortak kullanım noktalarında sadece insanlarla tanışmanız yeterli olacaktır. 'Merhaba' demeden bilemezsiniz.