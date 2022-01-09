MARMARA DENİZİ’NDE NELER OLUYOR?

Türkiye İş Bankası

* deniz kirliliği ve Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa dikkat çekmek ve

* bu alandaki bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği 3. Marmara Denizi Sempozyumu’nun ana sponsorluğunu üstleniyor.

Sempozyum sadece Marmara için değil, Karadeniz, Ege ve Akdeniz için de önem taşıyor.

8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sempozyum’da müsilaj, deniz kirliliği, biyoçeşitlilik, balıkçılık ve deprem gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.