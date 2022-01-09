MARMARA DENİZİ’NDE NELER OLUYOR?

Türkiye İş Bankası
* deniz kirliliği ve Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa dikkat çekmek ve
* bu alandaki bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği 3. Marmara Denizi Sempozyumu’nun ana sponsorluğunu üstleniyor.
Sempozyum sadece Marmara için değil, Karadeniz, Ege ve Akdeniz için de önem taşıyor.
8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sempozyum’da müsilaj, deniz kirliliği, biyoçeşitlilik, balıkçılık ve deprem gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
Sempozyum ile ilgili bazı önemli başlıklara aşağıda yer veriyoruz. İş Bankası’nın bu inisiyatifinin yanında Denizleri Koruyalım Kredisi ile denizlerdeki kirlilik sorununun çözümüne katkı sağladığını, ayrıca Savaş Karakaş tarafından hazırlanan Bir Umut Marmara Belgeseli ile bu konudaki farkındalığı artırdığını da hatırlatalım.
Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’nda müsilaj da önemli bir başlık: 2007 yılında başlayan ve 2021 yılında yoğun olarak devam eden müsilajın Marmara Denizi’ndeki son durumu, dağılımı, niteliği, ekosisteme ve deniz ulaşımına verdiği zararlar incelenecek. Unutulmamalı ki Marmara’nın korunması, Ege ve Karadeniz’in de korunması demek. Çünkü Marmara ülkemizin yegâne iç denizi ve aynı zamanda diğer denizler için bir biyolojik koridor.
Sempozyumda dikkat çekecek konu başlıklarından bazıları şöyle:
Lüferin akıbeti: İstanbul denince lüfer, tarihsel ve kültürel açıdan akla gelen ilk balıktır. Ancak lüferin nesli son yıllarda bilinçsiz ve aşırı avlanma nedeniyle azalıyor. TÜDAV yıllardır bu balık çeşidinin korunması için çaba sarf ediyor, bu konuda kampanyalar yapıyor ama hala kat edilmesi gereken uzun bir mesafe var. Bu nedenle lüferin korunması konusunun da Sempozyum’da tüm detaylarıyla ele alınması bekleniyor. TÜDAV’ın çağrısı şu şekilde: “İstanbul’un balığının korunması için haydi hep birlikte çalışalım.”.
Deprem ve tsunami konusu: Marmara Denizi’nde deprem ve tsunami gerçekleşmesi riski de uzun yıllardır tartışılıyor. Bu kapsamda Sempozyum’da Marmara Denizi ve civarındaki fay hatlarının deprem üretme kapasiteleri ortaya çıkarılarak bölgede bir afet gerçekleşmesi durumunda etkilenecek alanlar, yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak önlemlere değinilmesi hedefleniyor. Marmara’nın hangi bölgesinde deprem veya tsunami gerçekleşebilir? Olası bir tsunaminin dalga boyu ne kadar olur ve nerelere zarar verir? Tüm bu soruların Sempozyum’da cevap bulması hedefleniyor.
Pinaların ölümü: Ülkemizde ve tüm Akdeniz bölgesinde koruma altına alınan deniz canlıları pinalar, deniz tabanına bağlı ve yarı gömülü bir şekilde, 40 yıla kadar yaşayabiliyor. Suyun içindeki organik maddeleri yiyerek beslenen bu canlılara denizin 40 metre derinliğine kadar rastlamak mümkün. Pinalar, genellikle Akdeniz’e özgü, endemik bir deniz çayırı türü olan “posidonia oceanica” habitatlarında yaşamayı tercih eder. Bunun sebebi, deniz çayırlarının, pinaları akıntılara karşı koruması ve habitatlarında bol miktarda organik madde (detritus) bulunmasıdır.
Pinalar, deniz tabanına (bentos) 15 ile 20 cm arasında değişen sarı renkli bir kıl (Bysus) aracılığıyla tutunur. Marmara Denizi’nde görülen toplu Pina ölümlerinin, kara kökenli kirlilikten ve bir tür parazitten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Erdek Plajı’nda çekilen yandaki fotoğraf, ölü pinaların mikrobentik algler tarafından nasıl sarıldığını gösteriyor.
Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’nda Marmara Denizi’nde yaşayan köpek balıklarının durumu da konuşulacak. Köpek balıkları ve vatozlar, kıkırdaklı iskelete sahip, genelde uzun ömürlü ve yavaş büyüyen deniz canlılarıdır. Köpekbalığı türlerini Marmara’da tehlike altına sokan en önemli faktör, tesadüfi avcılıktır. 17 köpek balığı türü koruma altında bulunmakta olup, bunların 12’si 2018 yılında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından sağlanmıştır. Bir dönem ‘Camgöz’ olarak bilinen “Acanthias vulgaris” türünün stokları ise Karadeniz’deki aşırı avcılık nedeniyle azalmış durumdadır.
Marmara Denizi ve batıklar: Marmara Denizi’nde kaç adet gemi batığı bulunuyor? Batıkların yarattığı tehlikeler neler, çıkarılmaları durumunda neler olur? Arkeolojik batıkları yeterince tanıtabiliyor muyuz? Çanakkale Boğazı’ndaki batıklar ne durumda? Dalış turizmi için hangileri uygun? Sempozyum’da incelenecek konular arasında Marmara’nın batıkları da yer alacak.
Marmara Denizi’nde hava kirliliği: Yıl içerisinde Marmara Denizi’nden binlerce gemi geçiyor. Acaba bu gemiler, saldıkları asitli gazlarla hava kirliliğine neden oluyor mu? Hava kirliliği, asit yağmuruna nasıl dönüşüyor? Tüm bu sorulara Sempozyum’da yanıt verilmesi planlanıyor.
Marmara Denizi’nde bulunan yabancı türler: Marmara Denizi’nde yüzün üzerinde yabancı deniz canlısı var; bunların çoğu gemilerin balast sularıyla gelmiş durumda. Örneğin balon balıkları hem Marmara’da hem de Karadeniz’de bulunuyor. Marmara Denizi’ne giren yabancı deniz canlıları ekosistemi değiştirmekle kalmıyor, balıkçılığa da zarar veriyor. Sempozyum’da, yabancı deniz canlılarının Marmara Denizi’ndeki dağılımı ve takibi konusunda önemli bilgilerin verilmesi planlanıyor.
8-9 Ocak tarihlerinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleşecek Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, denizlerimizin geleceğini önemseyen herkesin katılımına açık. On yılda bir düzenlenen ancak salgın nedeniyle ertelenen Marmara Denizi Sempozyumu’nun üçüncüsü, 8-9 Ocak’ta İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Sempozyum boyunca Marmara Denizi ile ilgili güncel ve yaşamsal önem taşıyan konular, alanında önde gelen isimler tarafından ele alınacak. Sempozyum’da müsilaj, kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, Marmara Denizi jeolojisi/deprem, koruma alanları ve Türk Boğazları konulu bildiriler sunulacak ve kitap haline getirilecek. Sempozyum hakkında daha fazla bilgi almak için isbank.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.